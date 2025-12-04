España

Su mujer se muere en un accidente de tráfico y él fallece de un infarto al enterarse de la noticia

La víctima chocó de frente con un conductor que había bebido en Ourense

Un agente de la Guardia
Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

La conductora de un automóvil, de 51 años, ha fallecido esta noche tras una colisión frontal con una furgoneta en Muiños (Ourense), mientras que su marido ha muerto también de un paro cardíaco al recibir la noticia, han informado a EFE este jueves fuentes de la Guardia Civil.

El siniestro se produjo en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 a la altura de Porqueirós, cuando el Citroen Saxo que conducía la mujer, vecina de Requiás en el municipio de Muiños, chocó frontalmente contra un vehículo mixto Opel Combo a las 23:00 horas del miércoles.

El conductor de la furgoneta, que dio positivo en alcoholemia, fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado leve, según las mismas fuentes.

Su marido sufrió un infarto al enterarse de la noticia

El marido de la conductora del Saxo, cuando llegó al lugar del siniestro y recibió la noticia de su fallecimiento, sufrió un paro cardíaco que le causó la muerte, han detallado a EFE las fuentes de Guardia Civil.

La mujer había quedado atrapada en el interior del vehículo por lo que fue necesaria su excarcelación en la que intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muíños y la Guardia Civil de Tráfico. Al extraerla del interior del vehículo, los equipos de emergencias no pudieron hacer nada por salvarle la vida, y tampoco al marido cuando sufrió el paro cardíaco.

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales (EIS) de Ourense instruye diligencias sobre el siniestro.

*Información elaborada por EFE

