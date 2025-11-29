España

Las imágenes de la princesa Leonor en sus primeras maniobras en el Ejército del Aire y del Espacio: operaciones de supervivencia, evasión y resistencia

La Academia del Aire y del Espacio de San Javier ha sacado a la luz varias imágenes en la que se puede ver a la heredera en plena acción junto a sus compañeros

Imágenes de las maniobras realizadas
Imágenes de las maniobras realizadas por los alumnos del Ejército del Aire y del Espacio, entre ellos, la princesa Leonor (Instagram / @ejercitodelaire)

Tan solo unos días después de que la princesa Leonor acaparase todas las miradas en los actos llevados a cabo por el 50 aniversario de la restauración de la monarquía, la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia ha vuelto a situarse en el centro de los focos. Y es que, después de unos meses de intensa preparación en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier, han salido a la luz las primeras imágenes realizando sus primeras maniobras.

La heredera al trono ingresó a principios de septiembre en la prestigiosa academia para arrancar su tercer año de instrucción militar, esta vez centrado en el exigente mundo aeronáutico. Allí, lejos del brillo de los actos institucionales y de los estilismos impecables que suelen marcar sus apariciones públicas, la hermana de la infanta Sofía ha vivido semanas de preparación intensa, rutinas estrictas y ejercicios que poco tienen que ver con la vida palaciega. Y ahora, por fin, el Ejército del Aire ha permitido que veamos una pequeña parte de esa faceta más desconocida, compartiendo sus primeras imágenes en plena acción.

Las fotografías se han hecho públicas a través de la cuenta oficial de Instagram de la institución en la que realiza su formación castrense. La heredera al trono ha llevado a cabo un ejercicio de tres días en los que ha tenido que poner en práctica todo lo aprendido hasta ahora: la supervivencia, la evasión, la resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles. Se trata de un programa para llevar a los alumnos al límite de sus capacidades y que forma parte del entrenamiento más avanzado de la institución.

Las instantáneas muestran a la joven alférez acompañada de varios compañeros, compartiendo explicaciones alrededor de un portátil y mostrando una actitud atenta, concentrada y, en algunos momentos, incluso sonriente, una imagen que ha sorprendido por la naturalidad con la que se desenvuelve en un entorno tan exigente. Desde el Ejército explican que la actividad comenzó el pasado 26 de noviembre y se extendió durante tres días decisivos en la formación de los alféreces, entre ellos la heredera.

La princesa Leonor recibiendo instrucciones
La princesa Leonor recibiendo instrucciones en su paso por el Ejército del Aire y del Espacio (Instagram / @ejercitodelaire)

Los alumnos tuvieron la oportunidad de poner en práctica lo aprendido en los cursos SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción) de nivel B, impartidos por el Departamento de Instrucción y Adiestramiento. Se trata de un programa de enorme prestigio dentro de las Fuerzas Armadas, reservado para quienes deberán afrontar, en un futuro, misiones donde la preparación psicológica y física es tan importante como la técnica.

El ejercicio —conocido como Devas— contó con la participación del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas (EZAPAC) y el apoyo de la unidad Ala 49, que intervino con un helicóptero. Según el propio Ejército del Aire y del Espacio, esta maniobra “puso de relieve la integración de conocimientos de distintas áreas formativas, combinando las prácticas de mando de los alféreces, la aplicación de procedimientos CSAR (Combat Search and Rescue) y la táctica propia de equipos SOF (Special Operations Forces)”. Asimismo, subrayan que este entrenamiento ofreció a la princesa y a sus compañeros “un entorno de adiestramiento más completo y realista, fortaleciendo su preparación para operaciones reales”.

