La localidad de Madrid que ha priorizado el descanso de los vecinos: 4 festivales cancelados y 7 meses sin eventos

En una época en la que hay una gran fiebre por los fenómenos de masas y por los macro eventos, es habitual que se creen tensiones entre las opciones de ocio y el descanso vecinal. El reciente caso del estadio Santiago Bernabéu ha marcado el camino de la lucha de los vecinos contra el ruido, después de que las protestas llevaran a la cancelación de todos los conciertos programados para este año. Y no ha sido el único ejemplo: las luchas vecinales contra el exceso de decibelios recorren de punta a punta el país, sentando las bases para situaciones como la de Torrejón de Ardoz.

Esta semana, la localidad madrileña ha anunciado la cancelación de tres de sus emblemáticos festivales de música, además de la reducción de los eventos en su recinto ferial, al menos durante 2026. Los torrejoneros llevan años quejándose de las aglomeraciones, del ruido durante el día y la noche, y también de la gran dificultad para aparcar y hacer vida normal en sus barrios por culpa de estos eventos.

A través de su página web, el Consistorio de Torrejón de Ardoz ha emitido un comunicado oficial anunciando la cancelación de ‘Brava Madrid’, ‘Torrejón Summer Fest’ y ‘Madrid Salvaje’. Los tres eventos tendrán lugar en otra localidad que, de momento, se desconoce.

Nuevas medidas para 2026

En el comunicado, el Ayuntamiento ha decidido reducir el número de grandes eventos que se celebrarán el año que viene, quedando el calendario de primavera-otoño mucho más despejado. De marzo a abril no habrá ningún evento, y en mayo se celebrará el único festival que acogerá la ciudad: elrow Town, con fecha para el 1 de ese mes en 2026. Después, desde mayo a final de año, solo se celebrarán las fiestas populares en junio y las patronales en octubre.

La administración afirma que en 2026 planea centrarse mucho más en el cuidado y mantenimiento de la ciudad, reforzando sus servicios de limpieza, buscando la creación de empleo y nuevas infraestructuras, y mejorando la seguridad civil y el acceso a la vivienda, según un comunicado.

A pesar de las modificaciones, Torrejón cuenta con una excelente oferta de ocio gratuito. Desde el Ayuntamiento consideran que “sus afamadas Mágicas Navidades, Fiestas Populares y Fiestas Patronales” ya son suficientes, y destacan que mantendrán el orden entre las tensiones vecinales y las celebraciones musicales.

Según el comunicado, decidieron mantener elrow Town 2026 porque tendrá lugar en horario diurno dentro del puente festivo, con el objetivo de afianzarse como uno de los festivales más reconocidos a nivel mundial. Además, no supone gasto para el Ayuntamiento y genera importantes ingresos para la actividad económica de la ciudad. Los torrejoneros podrán adquirir su entrada con un descuento del 50% a partir del 1 de abril de 2026.

Otros festivales en Madrid

Madrid siempre cuenta con una gran oferta cultural. Por eso, aunque este año Torrejón va a cambiar de planes, podremos seguir disfrutando de la música por toda la comunidad. Entre los más populares, encontramos el ‘Mad Cool’ en el espacio Iberdrola Music de Villaverde los días del 8 al 11 de julio de 2026.

También destacan ‘Las Noches del Botánico’ del 4 de junio al 31 de julio 2026; y, para los más nostálgicos, ‘Love the Twenties’ y ‘Love the 90s Festival’, que tendrán lugar en los meses de verano.