Agencias

El festival Mad Cool celebrará su décimo aniversario del 8 al 11 de julio de 2026

Guardar

El festival madrileño Mad Cool celebrará su décimo aniversario del 8 al 11 de julio de 2026 con cuatro días de música en directo en una edición que será "muy especial", como ha asegurado la organización.

"El festival conmemorará una década de historia, consolidándose como una de las citas musicales y culturales más relevantes a nivel global", han expresado desde la organización.

Además, han informado de que volverá a celebrarse en el espacio Iberdrola Music de Villaverde (Madrid) por "su amplia capacidad, infraestructura y accesibilidad", un recinto que se ha convertido en la sede habitual de Mad Cool desde 2023.

El festival ha realizado el anuncio dentro del aftermovie oficial de su edición 2025, un vídeo que repasa la edición anterior y sirve de preludio a la del verano que viene. Entre los momentos destacados, se incluyen las actuaciones de Benson Boone, St. Vincent, Nine Inch Nails, Olivia Rodrigo, Muse o Justice, entre otros artistas que participaron en el Mad Cool 2025.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cerca de 40 detenidos en protestas antigubernamentales frente al Parlamento de Serbia

Cerca de 40 detenidos en

El Ejército de Israel anuncia que ha matado a un miembro de la fuerza de élite de Hezbolá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel anuncia

Unicaja lanza un sorteo para que los niños puedan saltar al campo de la mano de un jugador del Real Madrid

Unicaja lanza un sorteo para

Mazón registra en Les Corts el escrito de renuncia de 'president'

Mazón registra en Les Corts

Asociaciones de víctimas de la dana tachan de "indigna" la declaración de Mazón y piden su entrada en "prisión"

Asociaciones de víctimas de la