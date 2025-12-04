España

La Audiencia Provincial frena en seco al juez Peinado: anula la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

El tribunal estima los recursos de Fiscalía y Abogacía del Estado y concluye que no existe “el más mínimo indicio” contra Francisco Martín

El delegado del Gobierno en
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín (Diego Radamés - Europa Press)

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la decisión del juez Juan Carlos Peinado de investigar por presunta malversación al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el marco de la causa abierta contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, los magistrados estiman los recursos presentados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado contra la resolución dictada en mayo por Peinado, que había acordado imputar a Martín por su supuesta implicación en la contratación y supervisión del trabajo de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, durante su etapa como secretario general de la Presidencia del Ejecutivo entre 2021 y 2023.

La Audiencia sostiene que no existe “el más mínimo indicio” de que Martín participara en alguna desviación de las funciones asignadas a Álvarez, motivo por el cual rechaza la querella presentada por Vox que originó esta línea de investigación.

