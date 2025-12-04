Josep Maria Mainat se gasta 200.000 euros en un tratamiento para rejuvenecer y vivir hasta los 120 años

Cambio físico de Josep Maria Mainat. (Mediaset España)

El productor musical Josep María Mainat ha llamado la atención en los últimos meses por una marcada transformación física. El que fuera creador de Operación Triunfo se ha marcado un objetivo tan ambicioso que parece querer conseguir a toda costa: desafiar al envejecimiento y vivir lo máximo posible con una apariencia joven. A las puertas de cumplir ochenta años, Mainat ha manifestado públicamente su objetivo de alcanzar los 120 años de vida conservando una apariencia juvenil, decisión que ha implicado tanto una considerable inversión económica como una estricta disciplina de autocuidado.

En su perfil de X, antiguo Twitter, donde le siguen más de 140 mil usuarios, Mainat está compartiendo imágenes y detalles de sus entrenamientos, procedimientos estéticos y progresos, desvelando de primera mano cómo va su evolución física. A través de estas publicaciones, ha detallado algunas de las intervenciones a las que se ha sometido: “He adelgazado ocho kilos, me he arreglado la dentadura, me he hecho un implante capilar, entreno cada día (y tres días hago musculación), me doy baños fríos y tomo una serie de suplementos”, escribió en la plataforma.

Uno de los aspectos que más ha generado debate público es su tratamiento hormonal, que según han afirmado programas como Vamos a ver, habría supuesto un desembolso de 200.000 euros y consiste en la administración de testosterona y hormona de crecimiento. Aunque Mainat no ha confirmado directamente la cifra, algunos expertos que han acudido al espacio de Telecinco han remarcado que no solo es un tratamiento caro, también que puede tener riesgos sanitarios. Pese a ello, Josep Maria sigue adelante y es que, como ha afirmado Patricia Pardo, el productor “se siente mejor que nunca”.

Josep Maria Mainat en una imagen de sus redes sociales. (X @MainatJM)

En relación al uso de estas hormonas, la especialista en medicina antienvejecimiento Mariana Xada puntualizó en el canal de Mediaset la necesidad de que cualquier empleo de estas sustancias se realice siempre bajo indicación médica, con supervisión estricta y en casos concretos: “Las hormonas pueden ayudar, pero solo cuando están indicadas, con supervisión médica y con un control estricto”, remarcó la experta, y añadió que la hormona de crecimiento solo se prescribe en adultos para “determinadas patologías o en ensayos clínicos”. Además, advirtió que estos tratamientos pueden resultar “peligrosos” y que, en algunos casos, incluso podrían ser ilegales.

Mainat ha logrado desconcertar a sus seguidores, quienes a menudo se sorprenden por su aspecto rejuvenecido, a tal punto que es frecuente que reciba comentarios preguntando si sus imágenes han sido retocadas digitalmente. Con ironía, el propio productor respondió en X: “A los que me preguntáis si esta imagen está retocada, no lo está. Yo sí”.

Más allá de los tratamientos médicos, Mainat complementa su apuesta por la longevidad con hábitos saludables, entrenamiento diario y una dieta cuidada. Por su parte, Diego Suárez, un referente en longevidad, calificó los resultados logrados por el productor como una muestra del avance en el denominado “retro-envejecimiento”, término que describe el proceso de rejuvenecer los órganos internos para reducir la edad biológica. Suárez detalló que, con constancia y mediante el control del sueño, ejercicio, suplementación, sueroterapia y otras técnicas, es posible revertir marcadores biológicos de la edad cada año de tratamiento.