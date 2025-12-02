Los presos de Córdoba que hacen las mantas ignífugas con las que dormirán José Luis Ábalos y Koldo García

El exministro José Luis Ábalos y Koldo García

José Luis Ábalos y Koldo García dormirán en la prisión de Soto del Real con mantas ignífugas, hechas con materiales resistentes al fuego. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, adquirió este verano las materias primas para que los reclusos de la cárcel de Córdoba las puedan fabricar y que después sean distribuidas en las celdas de los 58.400 internos que hay actualmente en los centros penitenciarios españoles, entre ellos el exministro socialista y su exasesor. Instituciones Penitenciarias adquirió 12.000 metros de un poliéster especial a una fábrica textil de Murcia por 72.000 euros.

El material ya llegó a la prisión de Córdoba y los reclusos que trabajan en su taller llevan tiempo fabricando estas mantas. La Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (en adelante TPFE) es un organismo estatal que se encarga de dar cursos de formación laboral a los presos, organizar los talleres laborales que hay dentro de las prisiones y organizar los trabajos retribuidos que hacen los reclusos dentro de los centros penitenciarios. TPFE gestiona varios talleres que conllevan unos ingresos para los presos que han conseguido formar parte de ellos.

Hay talleres de confección industrial, de mobiliario, de artes gráficas, de madera, de lotes higiénicos, de electricidad y electrónica, de artesanía y de producción hortofrutícola para autoconsumo en las cocinas de los centros penitenciarios. En la prisión de Córdoba se fabrican colchas, fundas de colchón y mantas, además de ropa laboral y prendas del uniforme de los funcionarios. TPFE asume todos los gastos derivados del funcionamiento del servicio en dichos talleres productivos, así como los gastos de adquisición de materias primas, acondicionamiento y reparación de la maquinaria e instalaciones. Además, también asume todas las responsabilidades y obligaciones derivadas de la prestación del servicio en los mismos y, en particular, las del pago de las retribuciones y costes sociales que se deriven de la relación laboral de los internos destinados en dichos talleres.

El taller de confección de la prisión de Córdoba (Foto: Junta de Andalucía)

Ábalos y Koldo están en el módulo 13 de la prisión madrileña de Soto del Real desde la semana pasada. De momento comparten celda. Su familia sigue gestionando sus redes sociales. De hecho, el exministro pudo lanzar un mensaje desde su cuenta de X: “Mi agradecimiento por el buen trato que estoy recibiendo en prisión por parte de todos los funcionarios y por los demás internos. Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar…“. No sabemos si el frío era una metáfora sobre la soledad que se vive en prisión o de las condiciones térmicas de su celda. Ahora, cuando reciba la manta ignífuga podrá abrigarse mucho más.

Colchones también ignífugos

“La mayoría de los elementos que se les da a los internos son ignífugos para evitar problemas en caso de incendio: colchones y mantas, principalmente. Los salarios de los presos los establece la entidad TPFE, que es quien contrata a los presos trabajadores. Este organismo establece anualmente unos módulos retributivos en función de la categoría del trabajador y del tipo de taller. Hay dos tipos de trabajadores: operario base y operario superior. Se establece el módulo retributivo por hora de trabajo o por unidades fabricadas”, señalan fuentes penitenciarias. En lo que respecta a su sueldo, cobran entre 3,24 y 5,68 euros la hora, en función de la categoría y el taller.

El exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga.

Para confeccionar estas mantas, se ha comprado 12.000 metros de tejido de poliéster, “cortado y perchado en ambas caras, con acabado ‘antipilling’ en ambas caras, de inherente material ignífugo con calificación Clase A permanente después de 50 lavados acuosos a 60 grados centígrados”. Instituciones Penitenciarias también tiene abiertos otros talleres en las prisiones de El Dueso y Jaén (dedicados a la fabricación de ropa laboral), Madrid I, (donde se fabrican togas, petates y ropa labora), Madrid V, (en el que se fabrican banderas, toallas y fundas de colchón), Topas (sábanas y fundas de almohada) y Puerto III (colchones y almohadas).