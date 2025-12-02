Un profesor de Economía denuncia la desmotivación extrema del alumnado:“Están presentes, pero nada más”

Docentes, (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado del sistema educativo se ha convertido en una preocupación global. En un mundo en constante cambio, la escuela es el pilar sobre el que se construye el futuro de los niños y, en consecuencia, el de las sociedades en las que deberán desenvolverse profesionalmente. Sin embargo, en las últimas décadas se han ido acumulando señales de alerta que apuntan a un deterioro profundo del modelo educativo.

La revista Focus aborda esta problemática analizando la situación del sistema escolar alemán, aunque sus conclusiones podrían trasladarse fácilmente a cualquier otro país desarrollado. La escasez de personal, el estancamiento en la digitalización, así como nuevas dinámicas sociales y familiares, están haciendo que las escuelas, el profesorado y los alumnos afronten desafíos.

Uno de los testimonios es el de Jonas Schreiber, profesor de economía, contabilidad empresarial, informática y deportes en un instituto de Múnich. Con años de experiencia, asegura haber detectado un cambio profundo en la actitud del alumnado.

“Están presentes, pero nada más”, afirma Schreiber, describiendo una pasividad creciente en sus clases. Según explica, en los últimos años observa cómo muchos estudiantes han perdido motivación y ambición, incluso cuando se trata de actividades diseñadas para apoyar su rendimiento académico.

El profesor relata que algunos alumnos ni siquiera acuden a las sesiones de preparación para exámenes o trabajos importantes, y prefieren suspender antes que asumir el esfuerzo de asistir. “Hay quienes lo ven como la opción más cómoda”, lamenta.

Uno de los aspectos que más le sorprende y preocupa es lo que ocurre en las clases de educación física. Para Schreiber, el desinterés por el deporte es un síntoma profundo del estado emocional y físico del alumnado. “Los alumnos de quinto de primaria prefieren una mala calificación antes que jugar al fútbol”, afirma.

Según el profesor, el deporte debería funcionar como un espacio para liberar tensiones, fomentar el juego y el trabajo en equipo, pero en la actualidad muchos estudiantes lo viven como una obligación incómoda.

Schreiber asegura que el problema va más allá del aula. En conversaciones informales con sus alumnos, algunos llegan a expresar sin complejos que en el futuro no les importaría vivir de ayudas sociales, en lugar de buscar un empleo. Para él, esta mentalidad es una señal preocupante de falta de horizonte y de una cultura del esfuerzo prácticamente desaparecida.

“¿Qué se supone que deben hacer estos jóvenes después?”, se pregunta el docente, inquieto por las expectativas tan bajas que detecta entre sus estudiantes.

El profesor también pone el foco en otros factores que contribuyen al deterioro general: Impuntualidad constante, que interrumpe el ritmo del aula, padres abrumados o desinteresados, que ya no ofrecen el mismo apoyo educativo, falta de habilidades básicas, como la ortografía o la comprensión lectora y horas excesivas frente a pantallas, que afectan a la concentración y la capacidad de atención.

La situación descrita en Alemania no es un caso aislado, sino un reflejo de una crisis educativa más amplia. El debate sobre cómo reformar la escuela para adaptarla a las necesidades reales del siglo XXI sigue abierto.