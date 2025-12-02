PP y PSOE pactan subir el sueldo a los asesores del Senado para que algunos ganen lo mismo que un ministro: 80.164 euros anuales

La sede del Senado

PP y PSOE han pactado subir el sueldo a los asesores que trabajan para los grupos parlamentarios con representación en el Senado. La Cámara Alta ha accedido crear nuevas categorías retributivas para los asistentes de los partidos políticos, sueldos que abona la institución, según ha adelantado el medio digital ‘Demócrata’ y ha podido confirmar Infobae España. Actualmente hay 77 asesores en nómina, de los que 34 trabajan para los populares y 26 para los socialistas.

La Mesa del Senado, donde solo están representados los dos principales partidos, ha acordado establecer cuatro nuevas categorías bajo la denominación de Asistente A4, Asistente A3, Asistente A2 y Asistente A1, cuya retribución será entre un 7,5 y un 25% superior al sueldo máximo fijado hasta ahora para estos trabajadores eventuales. Si hasta el momento un asesor podía percibir un máximo de 64.131 euros anuales, con las nuevas categorías la retribución aumenta hasta 80.164 euros al año, casi lo mismo que ganan los ministros del Gobierno, 80.190 euros).

El acuerdo fue adoptado en la reunión celebrada el pasado 17 de noviembre, por unanimidad de sus siete miembros: Pedro Rollán (presidente, PP), Javier Maroto (vicepresidente 1º, PP), Concha Andreu (vicepresidenta 2ª, PSOE), Eva Ortiz (secretaria 1ª, PP), Marimar Blanco (secretaria 2ª, PP), Mª Ángeles Luna (secretaria 3ª, PSOE) y Manuel Fajardo (secretario 4º, PSOE). Por ejemplo, los últimos nombramientos de personal eventual se aprobaron el 25 de octubre: en concreto cuatro, tres para la vicepresidencia segunda y uno para el grupo parlamentario socialista.

El presidente del Senado, Pedro Rollán (Ricardo Rubio - Europa Press)

Para fijar estas nuevas retribuciones (asesores A1-A4), el Senado recurre a un sistema de módulos. Los asesores rasos (categoría de asistente) consumen un módulo y cobran 32.065 euros brutos anuales en 14 pagas (en 2024 hubo una subida del 3%). Así, un asistente A (la máxima categoría hasta hace unos días) tiene derecho a recibir el equivalente a dos módulos. Para determinar las nóminas de los asistentes A1, A2, A3 y A4, la Mesa les ha asignado 2,5 módulos; 2,375 módulos; 2,25 módulos y 2,15 módulos, respectivamente. Ahora habrá 13 categorías, cuyos salarios variarán entre los 32.066 y los 80.164 euros anuales.

4,85 millones en sueldos

El acuerdo no tiene impacto sobre los presupuestos del Senado. Pese a que el salario más alto sube hasta un 25%, el número de módulos disponible para cada grupo parlamentario se mantiene intacto: 120 a repartir en función de su representación, tal y como se decidió en septiembre de 2023 (60 para el PP, 38 para el PSOE, seis para ERC-EH Bildu y cuatro para el resto de grupos). Así, si un grupo decide nombrar un Asistente A1, este tendrá un coste de 2,5 módulos en su cuota de módulos asignados. El año pasado (2024), las obligaciones reconocidas para sufragar las retribuciones del personal eventual fueron de 4,85 millones. Los partidos suelen utilizar estas plazas para colocar a militantes y personas de su máxima confianza.