La empresa mexicana que quiere traer 20.000 cruceristas cada día a Motril: un directivo del puerto (del Estado) es hermano de una ejecutiva de la firma

El puerto de Motril

ITM Group MX, una empresa mexicana especializada en el desarrollo y gestión de terminales de cruceros y espacios turísticos, quiere desembarcar en España. La firma solicitó formalmente el año pasado a la Autoridad Portuaria de Motril (en Granada), dependiente del ministerio de Transportes, la concesión para tener una terminal en el puerto granadino que podría traer 20.000 turistas al día. La directora para la expansión de ITM en Europa es hermana del ex director del puerto, que actualmente sigue como Jefe del Área de Organización y Desarrollo de Negocio de la Autoridad Portuaria de Motril.

El proyecto de ITM Group MX en Motril, que quería llamarlo ‘Puerto de la Alhambra’ (pero no podrá), constituye el primer paso del grupo en Europa y el modelo que pretende replicar en otros puertos del Mediterráneo. Es responsable de proyectos tan destacados en el Caribe como Costa Maya, en México; Taino Bay, en República Dominicana; Port Roatán, en Honduras; o Port Cabo Rojo, en el sur de República Dominicana. En julio de este año, la Autoridad Portuaria de Melilla aprobó el primer proyecto de este grupo en nuestro país: la instalación de 10 locales comerciales y la gestión de una terminal de pasajeros de cruceros.

Lejos de ser una simple terminal de embarque y desembarque de pasajeros, el proyecto que ITM Group MX pretende ejecutar en el puerto de Motril contempla la construcción de un complejo turístico y comercial con apariencia de “pueblo andaluz”. Según la documentación presentada por la filial del grupo, MDT Port Investments, el objetivo es crear un espacio donde los pasajeros “experimenten la cultura local desde su llegada”. En la práctica, esto equivale a una especie de parque temático dentro del puerto, con restaurantes, tiendas, actividades de ocio y servicios de hostelería gestionados directamente por la empresa.

El Puerto de Motril, en Granada

Mdt Port Investments, filial española de la mexicana ITM Group, quiere invertir 105 millones de euros en la construcción de esta nueva terminal. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado 1 de agosto el primer paso, tras la solicitud de concesión ante la Autoridad Portuaria de Motril para la construcción de esta terminal privada, con 72.270 metros cuadrados de superficie de lámina de agua y con la ocupación de 60.269 metros cuadrados de superficie terrestre en la Playa del Cable, en los muelles Dique y Graneles. “De momento la solicitud está en estudio. No hay nada decidido”, explica a Infobae España un portavoz de la Autoridad.

Un centro comercial en el puerto

Será un modelo nuevo, abierto a la ciudad, con una imagen similar a la de centros comerciales al aire libre que existen en ciudades como Málaga (Plaza Mayor) o Zaragoza (Puerto Venecia) y en varios puertos del Caribe. La compañía mexicana ha pedido que la concesión de los terrenos dure 50 años, ampliables a 75. Este modelo de explotación, ya utilizado por ITM Group en varios puertos del Caribe, concentra el gasto de los turistas dentro del recinto, lo que parece que no favorece mucho al comercio local de la ciudad de Granada y de la provincia. El prouecto garantizaría que atraquen de manera simultánea al menos cuatro cruceros a partir de 2027. Esta terminal estaría diseñada con capacidad para recibir en torno a 20.000 viajeros en un solo día. Para poder hacer una comparación a la andaluza, el Puerto de Cádiz recibió en 2024 un total de 696.000 cruceristas, una media de 1.906 diarios.

El proyecto fue impulsado por MDT Port Investments SL, una sociedad constituida en Madrid el 29 de abril de 2024 y participada por ITM Group MX. El plan para consolidarse en España está pilotado por Cristina González-Méndez Herrera, directora de expansión de ITM para Europa desde marzo de 2022, si bien trabaja en la compañía desde febrero de 2020, según su perfil de Linkedin. La compañía presentó su solicitud para la concesión de la terminal privada apenas tres meses después de que el director del Puerto de Motril, Francisco José González-Méndez Herrera, cesara “por motivos personales” en abril de 2024.

Francisco José González-Méndez Herrera, ex director del puerto de Motril, a la izquierda.

“Precisamente por eso dejó su cargo como director, para que no haya conflicto de intereses con la petición de esta empresa mexicana”, explica el mismo portavoz de la Autoridad. Pero a pesar de su cese como director, Francisco José González-Méndez Herrera continúa vinculado a la Autoridad Portuaria de Motril, ocupando el cargo de Jefe del Área de Organización y Desarrollo de Negocio, curiosamente el departamento que tiene que decidir sobre el futuro del puerto. Desde esa posición, por ejemplo, mantiene responsabilidades jerárquicas sobre departamentos clave, como los de Recursos Humanos, Asesoría Jurídica, Captación de Fondos y Subvenciones, y Desarrollo Comercial, y participa en mesas de contratación pública. Desde la Autoridad aseguran que González-Méndez no participará en la concesión de este proyecto.

El objetivo de la firm mexicana es levantar una nueva terminal privada comercial y “tematizada” al modo de un pueblo marinero. Un espacio para comer y comprar, que debe servir también de punto de salida y llegada para autobuses que trasladan a los cruceristas a la gran atracción de la provincia: la Alhambra. El presidente del Puerto, José García, ha defendido en varios foros públicos el proyecto subrayando su sostenibilidad y “bajo impacto urbanístico”. Asociaciones vecinales y partidos políticos de la izquierda creen que dar entrada a tantos turistas a través del puerto es “insostenible”, y que podría suponer un serio perjuicio para la economía, la convivencia y también para la conservación del patrimonio histórico y cultural de Granada. Lo califican de turismo de mochila de seis horas en la ciudad que dejará pocos beneficios, ya que no dormirán en la ciudad y suelen tener las comidas incluidas en el crucero. Entre enero y octubre de 2025 ya han llegado a Motril 11,8 millones de cruceristas.