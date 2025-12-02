España

Juanma Lorente, abogado: “Esta es la trampa que hacen muchas empresas cuando te suben el sueldo”

Subir de sueldo sobre el papel y quedarse igual en el bolsillo es posible en España por una mecánica legal conocida como plus absorbible, que deja a muchos trabajadores sin la mejora salarial que esperaban

Ver reflejada una subida en la nómina suele despertar una alegría inmediata. Pasar de cobrar 1.300 a 1.500 euros al mes suena a renovación, a reconocimiento tras meses o años de trabajo. Sin embargo, mucha gente no se detiene a revisar qué hay detrás de ese aumento, si se trata realmente de un avance económico duradero o solo de un espejismo. En el mundo laboral español existe un término no siempre conocido, pero muy habitual en las empresas: el plus absorbible.

Este tipo de complemento hace posible que esa subida que hoy aparece como un ingreso extra, vaya desapareciendo de forma silenciosa y totalmente legal. Pasa mucho cuando la compañía introduce un supuesto plus en la nómina, dejando la impresión de generosidad y buen clima, aunque realmente eso no siempre garantiza un mejor sueldo a largo plazo.

El experto en derecho laboral Juanma Lorente lo explica de manera clara en sus redes sociales: “Esta es la trampa de muchas empresas cuando te suben el sueldo. Si no sabes esto y no lo negocias antes de la subida de sueldo, puede que tu salario se quede congelado muchísimo tiempo y no vuelva a subir hasta dentro de mucho”.

Declaraciones de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que "la productividad que tenemos desde el año 83 ha crecido un 53%, mientras que los salarios reales sólo lo han hecho al 22%".

La “trampa” de muchas empresas para subir el sueldo sin subir el sueldo

Para aterrizar el concepto, Lorente plantea un escenario: “Imagina que negocias con la empresa que te van a poner un plus nuevo en tu nómina. Tú, loco de contento, claro, te han subido el sueldo. Pero llegado un momento en el que el salario base de tu nómina tendría que subir, tu salario total no sube. Esto es porque no has negociado que el complemento nuevo que te han puesto en tu nómina no sea absorbible. Y si no lo negocias en su momento, seguro que cuando suba el salario base, este complemento, absorbible porque no has negociado lo contrario, va reduciéndose lo mismo que va subiendo el salario base para que tu sueldo se quede igual”.

El plus absorbible está recogido como herramienta legal en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores y se menciona en la mayoría de convenios colectivos bajo el principio de absorción y compensación. Este principio permite que un aumento salarial concedido por la empresa en forma de complemento pueda “compensarse” con futuros incrementos que marque el convenio. Así, puede ocurrir que el salario base aumente y el plus absorbible disminuya al mismo ritmo, dejando el sueldo neto igual a pesar de las actualizaciones.

Lorente lo resume así: “Obviamente, esto es una faena, porque si hubieras negociado en su momento que ese complemento no sea absorbible, tu sueldo sí seguiría subiendo si sube el salario base. Muy sencillo”. Por este motivo, la falta de información o asesoramiento puede significar un estancamiento salarial durante años, incluso aunque la percepción inicial sea de haber logrado una mejora.

A la hora de firmar una subida, el consejo básico de los expertos es preguntarlo todo: ¿Es este plus absorbible o no? ¿Esto se puede especificar por escrito? La respuesta en recursos humanos debería ser clara y, si hay dudas, conviene revisar en detalle el convenio colectivo que aplica en la empresa. Además, siempre es recomendable buscar el respaldo de un delegado sindical o un especialista en materia laboral antes de dar el visto bueno definitivo.

Como recuerda Lorente, “tienes que estar pendiente, cuando negocies una subida de sueldo, de que el complemento que vaya a aparecer nuevo en tu nómina no sea absorbible. Si ya la empresa te dice que sí o sí tiene que serlo, pues obviamente ya vas a saber lo que va a pasar. Pero te recomiendo que si vas a negociarlo, lo pidas”. Al final, la clave está en exigir que cualquier subida se incluya directamente en el salario base o figure como un complemento no absorbible, asegurando que las mejoras futuras del convenio sumen y que el salario no quede atrapado en trampas legales invisibles.

