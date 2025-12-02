Hacienda aplaza hasta 2027 la obligación de facturar con Verifactu para autónomos y pymes

Feijóo propone bajar IRPF e IVA y eximir del pago de impuestos a los nuevos autónomos

Las pequeñas empresas y trabajadores autónomos contarán con un año más de margen para adaptarse al nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu, cuya entrada en vigor se retrasará hasta el 1 de enero de 2027. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha adelantado que el Consejo de Ministros prevé aporbar este martes un decreto ley que forma parte de un acuerdo con Junts e incluye la ampliación del plazo para que las pymes cumplan los nuevos estándares de digitalización, que estaba previsto para 2026.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que la entrada en vigor de esta herramienta, que obliga a generar registros de facturación inalterables y accesibles para el organismo oficial, se retrasará un año respecto al plazo inicialmente previsto. El sistema Verifactu exigirá que los programas informáticos destinados a la facturación generen registros que no se puedan modificar ni eliminar, garantizando que esta información permanezca disponible para la Agencia Tributaria.

Un trabajador autónomo calcula una factura. (Freepik)

Las nuevas normas serán aplicables a todas las sociedades y profesionales que utilicen software de facturación, exceptuando a los acogidos al sistema de suministro inmediato de información y a los domiciliados en País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen fiscal propio. Quienes elaboren sus facturas de forma manual no estarán sujetos a estos requisitos.

ATA celebra la prórroga

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha valorado positivamente el anuncio del aplazamiento, que según él supone “un alivio para los autónomos en un momento donde cada día tienen más trabas y cargas”. Amor destaca que su organización solicitó al Gobierno que aplicara sensatez y retrasara un año la obligatoriedad del sistema, ya que la proximidad del plazo previsto estaba generando “mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos”.

En palabras de Amor, la gestión del Ejecutivo responde a la demanda planteada desde ATA el 31 de octubre. Además, ATA agradece a Junts la presión ejercida sobre el Gobierno para lograr la prórroga, así como a otros partidos que respaldaron la iniciativa. “Los autónomos hoy pueden respirar más tranquilos, no empezando el año con más cargas (...) Bienvenida sea esta rectificación y bienvenido sea el sentido común”, concluye.

Cómo cambia el calendario de aplicación

El Ministerio de Hacienda había fijado originalmente el 1 de enero del año siguiente para quienes tributan por impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, pero la extensión aprobada ahora traslada esos plazos al 1 de enero de 2027 en el primer caso y al 1 de julio de ese mismo año para los demás afectados.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha señalado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado en la mesa de negociación sobre autónomos una nueva propuesta que contempla congelar las cuotas de los autónomos de menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y subir el resto entre 2,91 y 14,75 euros mensuales para 2026. (Europa Press)

Por otra parte, el presidente Pedro Sánchez ha comunicado que el próximo real decreto ley incluirá medidas para dar mayor flexibilidad a las inversiones financieramente sostenibles por parte de los ayuntamientos. Estas inversiones, que no computan en la regla fiscal del gasto, facilitarán que las administraciones locales destinen recursos a proyectos de largo recorrido como la construcción de viviendas o la gestión eficaz del agua, sin que eso implique un aumento en el gasto corriente ni ponga en riesgo el cumplimiento de sus compromisos fiscales.