España

Hacienda aplaza hasta 2027 la obligación de facturar con Verifactu para autónomos y pymes

La entrada en vigor del nuevo software de facturación no será efectiva para el 1 de enero de 2027 para aquellas empresas que tributan por impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto

Guardar
Feijóo propone bajar IRPF e IVA y eximir del pago de impuestos a los nuevos autónomos

Las pequeñas empresas y trabajadores autónomos contarán con un año más de margen para adaptarse al nuevo sistema de verificación de facturas Verifactu, cuya entrada en vigor se retrasará hasta el 1 de enero de 2027. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha adelantado que el Consejo de Ministros prevé aporbar este martes un decreto ley que forma parte de un acuerdo con Junts e incluye la ampliación del plazo para que las pymes cumplan los nuevos estándares de digitalización, que estaba previsto para 2026.

Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que la entrada en vigor de esta herramienta, que obliga a generar registros de facturación inalterables y accesibles para el organismo oficial, se retrasará un año respecto al plazo inicialmente previsto. El sistema Verifactu exigirá que los programas informáticos destinados a la facturación generen registros que no se puedan modificar ni eliminar, garantizando que esta información permanezca disponible para la Agencia Tributaria.

Un trabajador autónomo calcula una
Un trabajador autónomo calcula una factura. (Freepik)

Las nuevas normas serán aplicables a todas las sociedades y profesionales que utilicen software de facturación, exceptuando a los acogidos al sistema de suministro inmediato de información y a los domiciliados en País Vasco y Navarra, que cuentan con un régimen fiscal propio. Quienes elaboren sus facturas de forma manual no estarán sujetos a estos requisitos.

ATA celebra la prórroga

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha valorado positivamente el anuncio del aplazamiento, que según él supone “un alivio para los autónomos en un momento donde cada día tienen más trabas y cargas”. Amor destaca que su organización solicitó al Gobierno que aplicara sensatez y retrasara un año la obligatoriedad del sistema, ya que la proximidad del plazo previsto estaba generando “mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos”.

En palabras de Amor, la gestión del Ejecutivo responde a la demanda planteada desde ATA el 31 de octubre. Además, ATA agradece a Junts la presión ejercida sobre el Gobierno para lograr la prórroga, así como a otros partidos que respaldaron la iniciativa. “Los autónomos hoy pueden respirar más tranquilos, no empezando el año con más cargas (...) Bienvenida sea esta rectificación y bienvenido sea el sentido común”, concluye.

Cómo cambia el calendario de aplicación

El Ministerio de Hacienda había fijado originalmente el 1 de enero del año siguiente para quienes tributan por impuesto de sociedades y el 1 de julio para el resto, pero la extensión aprobada ahora traslada esos plazos al 1 de enero de 2027 en el primer caso y al 1 de julio de ese mismo año para los demás afectados.

El secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha señalado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha planteado en la mesa de negociación sobre autónomos una nueva propuesta que contempla congelar las cuotas de los autónomos de menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y subir el resto entre 2,91 y 14,75 euros mensuales para 2026. (Europa Press)

Por otra parte, el presidente Pedro Sánchez ha comunicado que el próximo real decreto ley incluirá medidas para dar mayor flexibilidad a las inversiones financieramente sostenibles por parte de los ayuntamientos. Estas inversiones, que no computan en la regla fiscal del gasto, facilitarán que las administraciones locales destinen recursos a proyectos de largo recorrido como la construcción de viviendas o la gestión eficaz del agua, sin que eso implique un aumento en el gasto corriente ni ponga en riesgo el cumplimiento de sus compromisos fiscales.

Temas Relacionados

HaciendaHacienda EspañaImpuestos EspañaAgencia TributariaAgencia Tributaria EspañaFacturas EspañaAutónomos EspañaEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un grupo de adolescentes entre 13 y 15 años apuñalan a una gata que estaba de parto: “Probablemente habían consumido drogas”

“Había empezado a parir 24 horas antes, pero solo había podido expulsar un único gatito, que además nació muerto”, explica la veterinaria

Un grupo de adolescentes entre

Las frutas que recomienda una frutera para mejorar las defensas con la llegada del frío: “Son muy ricas en antioxidantes”

En un periodo en el que los resfriados y las gripes están en constante expansión, cuidar la alimentación es fundamental para prevenirlos

Las frutas que recomienda una

Jesús Ansal, español en Islandia, enseña cuánto cuesta hacer la compra: “Les vale más caro el supermercado que los vuelos”

Los precios al consumidor en Islandia son en promedio un 66 % más altos que en todos los países Europa, según datos de la revista ‘Iceland Magazine’ en 2020

Jesús Ansal, español en Islandia,

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Los números que dieron fortuna

Ibai Llanos denuncia el uso de su imagen en fotografías falsas creadas por IA durante su viaje a Perú

El streamer ha criticado el uso no autorizado de su imagen en fotos creadas con inteligencia artificial que han generado confusión entre sus seguidores

Ibai Llanos denuncia el uso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP llama a declarar

El PP llama a declarar a Paqui, la mujer de Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado

Feijóo, ante las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar: “Es un guarro y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del Gobierno”

Un hombre se entrega a la policía por abandonar a su amigo en la carretera después de un accidente: el conductor dio positivo en cocaína

Indemnización de 10.000 euros a una acróbata que se accidentó realizando un espectáculo en Marina d’Or por deficiencias en el sistema de seguridad

Pedro Sánchez asegura que no van a “aceptar chantajes” de Ábalos y defiende que el Gobierno ha “actuado con contundencia contra la corrupción”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Yaiza Canosa, emprendedora que factura 70 millones al año: “Ser mujer y muy joven, encima en un mundo supermasculinizado, provoca que no te tomen en serio”

Así es la nueva Ley de Vivienda de Andalucía: 20.000 VPO, cambios de uso del suelo y el sector privado como actor clave

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 2 diciembre

DEPORTES

España busca la gloria en

España busca la gloria en el Metropolitano durante la final de la Nations League ante Alemania: sin Aitana pero con 70.00 espectadores

Rafa Nadal, sobre Sinner y Alcaraz: “Aunque jueguen mal, van a seguir ganando y llegando a todas las finales”

El exjugador del FC Barcelona Boateng habla sobre cómo derrochaba el dinero: “Me compré tres coches en un mismo día porque necesitaba felicidad”

Las palabras del jefe de equipo de Williams sobre Carlos Sainz y su podio en Catar: “Cuando hay presión, rinde mejor”

El exingeniero de Fórmula 1 Joan Villadelprat habla sobre Fernando Alonso: “Nunca ha sido un fenómeno a una vuelta, es un tío de carrera”