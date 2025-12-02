Antelm Pujol, doctor: “Algunos deportistas pueden tener alteraciones en la analítica de sangre porque tiene unos parámetros de normalidad distintos”

Los deportistas pueden tener alteraciones en la analítica de sangre (Montaje Infobae)

El médico endocrinólogo, especialista en nutrición y entrenador personal, Antelm Pujol, ha lanzado una advertencia para los deportistas: pueden tener resultados alterados en las analíticas de sangre. Este fenómeno se puede apreciar sobre todo después de hacer ejercicio intenso, como levantamiento de pesas. Algo que se ha probado en algunos estudios, como el de ‘El ejercicio muscular puede provocar pruebas de función hepática altamente patológica en hombres sanos’, como ha indicado el especialista.

De esta forma, en respuesta de algunas consultas frecuentes, Pujol ha asegurado en su última publicación del perfil de TikTok que “algunos deportistas pueden tener alteraciones en la analítica de sangre, porque el deportista tiene unos parámetros de normalidad distintos a una persona que no hace deporte”. Concretamente, en la investigación mencionada se pudo demostrar que las transaminasas, enzimas del hígado que se pueden encontrar también en la masa muscular, en deportistas “se pueden encontrar elevadas incluso siete días después de haber dejado de hacer ejercicio por completo”, asegura.

Este aumento hace que se cree una gran confusión, ya que el hecho de que estas enzimas salgan con un porcentaje alto en las analíticas evidenciaría un posible daño hepático o de hígado. Por lo que, con la explicación de Pujol, si eres un deportista habitual y tienes las transaminasas por las nubes, “no necesariamente” tienes un problema de salud. Afortunadamente, la solución del experto “no es dejar de entrenar porque nos encontramos que hasta siete e incluso, incluso diez días después del último entreno, puedes encontrarte los niveles elevados”.

Los deportistas pueden tener alteraciones en la analítica de sangre (@thefitmedstudent)

¿Cómo evitar un mal diagnóstico?

En la investigación que recoge el especialista participaron quince hombres sanos, acostumbrados a realizar actividad física de intensidad moderada, excluyendo el levantamiento de pesas. El protocolo consistió en completar un programa de ejercicio con pesas de una hora de duración, seguido por la toma de sangre en varios intervalos durante los siguientes siete días y en una revisión de control entre el décimo y el duodécimo día.

Las pruebas bioquímicas revelaron que cinco de los ocho parámetros analizados (AST, ALT, LD, CK y mioglobina) aumentaron considerablemente minutos después de realizar el ejercicio. Los resultados mostraron que estos valores permanecieron elevados por lo menos durante una semana después del esfuerzo muscular. Mientras tanto, otros indicadores como la bilirrubina, la gamma-glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina no presentaron ninguna modificación que se saliera del rango estándar.

Por su parte, Pujol recomienda que aquellas personas que entrenan regularmente no interrumpan abruptamente su rutina antes de una analítica, ya que puede crear un rastro incluso de diez días. Su solución, para interpretar correctamente estos resultados y evitar diagnósticos erróneos, defiende la intervención de profesionales con experiencia en medicina deportiva: “Lo que necesitas es que un especialista en medicina y en la fisiología del deportista interprete correctamente la analítica para evitar diagnósticos erróneos y evitar pruebas también innecesarias”, sostiene.

De este modo, la recomendación central de los expertos apunta a analizar de manera individualizada cada resultado alterado, teniendo en cuenta el contexto de entrenamiento reciente. La literatura científica ya reconoce que la actividad física puede modificar transitoriamente los análisis de función hepática, aunque todavía falta que se considere tanto en el ámbito clínico como en la investigación biomédica.