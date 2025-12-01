Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: siete actores y una presentadora para comenzar el mes más mágico del año

Pablo Motos advierte en 'El Hormiguero' de la estafa viral con su nombre e imagen (Atresmedia)

El Hormiguero inicia el mes de diciembre con fuerza, apostando por una programación cargada de rostros muy conocidos del mundo de la interpretación. El espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3, uno de los platos fuertes de la cadena para la franja del access prime time, vuelve a la carga con el objetivo de consolidar su liderazgo en audiencias frente a competidores directos como La Revuelta, el nuevo formato presentado por David Broncano.

Para comenzar el mes, el programa ha preparado una semana especialmente dedicada a los actores, aunque también contará con la presencia de una popular presentadora de la propia cadena. Entre el 1 y el 4 de diciembre, ocho invitados pasarán por la mesa de Motos para presentar sus últimos proyectos en cine, televisión y plataformas.

Lunes 1 de diciembre: Guillermo Francella y Javier Veiga

La semana arranca con dos invitados de lujo. Guillermo Francella, una de las figuras más queridas del cine argentino, aterriza en El Hormiguero acompañado por el actor y director español Javier Veiga.

Ambos presentarán Playa de lobos, su nueva película conjunta que llegará a los cines el próximo 5 de diciembre. El film mezcla drama y tensión con un toque de humor perfecto para esta época del año.

Martes 2 de diciembre: Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega

El martes el programa contará con un tándem muy especial. Por un lado, la actriz Verónica Sánchez, uno de los rostros más reconocidos de la ficción española; por otro, la periodista y presentadora Sonsoles Ónega, que se aleja por un día de su plató habitual en Y ahora Sonsoles para hablar de un proyecto muy personal.

Ambas presentarán Las hijas de la criada, la gran apuesta de ficción de Atresplayer para la temporada. La serie adapta la novela homónima de Ónega, que fue galardonada con el Premio Planeta en 2023. La visita promete ofrecer detalles sobre el proceso de adaptación a la pantalla de uno de sus libros más vendidos y las claves que han convertido a esta historia en uno de los títulos más esperados del año.

Miércoles 3 de diciembre: Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella

El ecuador de la semana estará marcado por el humor. Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella llegan al plató para presentar La Navidad en sus manos 2, la secuela de la exitosa comedia navideña que esta vez se estrena directamente en Netflix, también el 5 de diciembre.

Con tres invitados conocidos por su vis cómica, el programa se prepara para una noche de risas aseguradas y momentos imprevisibles.

Jueves 4 de diciembre: Óscar Casas

Para cerrar la semana, El Hormiguero recibirá a Óscar Casas, uno de los actores jóvenes con mayor proyección del panorama nacional.

Casas acudirá para hablar de Me has robado el corazón, su nueva película, una comedia romántica con tintes de road movie que también se estrenará el 5 de diciembre. El actor adelantará detalles sobre el rodaje, su personaje y lo que pueden esperar los fans de esta historia en la que todo el protagonismo va para el hermano pequeño de Mario Casas.