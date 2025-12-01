España

Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: siete actores y una presentadora para comenzar el mes más mágico del año

El programa de Antena 3 da la bienvenida al mes de diciembre con una cartelera centrada exclusivamente en las series y las películas

Guardar
Pablo Motos advierte en 'El
Pablo Motos advierte en 'El Hormiguero' de la estafa viral con su nombre e imagen (Atresmedia)

El Hormiguero inicia el mes de diciembre con fuerza, apostando por una programación cargada de rostros muy conocidos del mundo de la interpretación. El espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3, uno de los platos fuertes de la cadena para la franja del access prime time, vuelve a la carga con el objetivo de consolidar su liderazgo en audiencias frente a competidores directos como La Revuelta, el nuevo formato presentado por David Broncano.

Para comenzar el mes, el programa ha preparado una semana especialmente dedicada a los actores, aunque también contará con la presencia de una popular presentadora de la propia cadena. Entre el 1 y el 4 de diciembre, ocho invitados pasarán por la mesa de Motos para presentar sus últimos proyectos en cine, televisión y plataformas.

Lunes 1 de diciembre: Guillermo Francella y Javier Veiga

Los invitados de 'El Hormiguero
Los invitados de 'El Hormiguero esta semana: Guillermo Francella y Javier Veiga. (Antena3.com)

La semana arranca con dos invitados de lujo. Guillermo Francella, una de las figuras más queridas del cine argentino, aterriza en El Hormiguero acompañado por el actor y director español Javier Veiga.

Ambos presentarán Playa de lobos, su nueva película conjunta que llegará a los cines el próximo 5 de diciembre. El film mezcla drama y tensión con un toque de humor perfecto para esta época del año.

Martes 2 de diciembre: Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega

Los invitados de 'El Hormiguero
Los invitados de 'El Hormiguero esta semana: Verónica Sánchez y Sonsoles Ónega. (Antena3.com)

El martes el programa contará con un tándem muy especial. Por un lado, la actriz Verónica Sánchez, uno de los rostros más reconocidos de la ficción española; por otro, la periodista y presentadora Sonsoles Ónega, que se aleja por un día de su plató habitual en Y ahora Sonsoles para hablar de un proyecto muy personal.

Ambas presentarán Las hijas de la criada, la gran apuesta de ficción de Atresplayer para la temporada. La serie adapta la novela homónima de Ónega, que fue galardonada con el Premio Planeta en 2023. La visita promete ofrecer detalles sobre el proceso de adaptación a la pantalla de uno de sus libros más vendidos y las claves que han convertido a esta historia en uno de los títulos más esperados del año.

Miércoles 3 de diciembre: Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella

Los invitados de 'El Hormiguero
Los invitados de 'El Hormiguero esta semana: Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella. (Antena3.com)

El ecuador de la semana estará marcado por el humor. Santiago Segura, Ernesto Sevilla y Pablo Chiapella llegan al plató para presentar La Navidad en sus manos 2, la secuela de la exitosa comedia navideña que esta vez se estrena directamente en Netflix, también el 5 de diciembre.

Santiago Segura Santiago Segura compara el Orgullo LGTBIQ con disfrazarse para ir a la Comic-Con.

Con tres invitados conocidos por su vis cómica, el programa se prepara para una noche de risas aseguradas y momentos imprevisibles.

Jueves 4 de diciembre: Óscar Casas

Los invitados de 'El Hormiguero
Los invitados de 'El Hormiguero esta semana: Oscar Casas. (Antena3.com)

Para cerrar la semana, El Hormiguero recibirá a Óscar Casas, uno de los actores jóvenes con mayor proyección del panorama nacional.

Casas acudirá para hablar de Me has robado el corazón, su nueva película, una comedia romántica con tintes de road movie que también se estrenará el 5 de diciembre. El actor adelantará detalles sobre el rodaje, su personaje y lo que pueden esperar los fans de esta historia en la que todo el protagonismo va para el hermano pequeño de Mario Casas.

Temas Relacionados

El HormigueroPablo MotosAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-noticias

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España este 1 de diciembre

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Precio del aceite de oliva

Situación actual de los embalses en España HOY 1 de diciembre

La reserva de agua en el país subió en un 0,38 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Situación actual de los embalses

Los vecinos de Vallecas alertan de que cada vez más locales comerciales cierran para convertirse en viviendas turísticas

Se han sustituido mercerías, ultramarinos y droguerías por fachadas uniformes con puertas a pie de calle donde, hasta ahora, había persianas metálicas y rótulos ajados por el uso

Los vecinos de Vallecas alertan

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 1 de diciembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio dólar-euro y

Lunes clave para la conexión Madrid-Caracas: incertidumbre sobre la reapertura de vuelos y el veto de Venezuela a Iberia

Tras más de una semana de cancelaciones y unos 6.000 afectados, Iberia, Air Europa y Plus Ultra deberán decidir si retoman sus rutas mientras el veto venezolano complica la conectividad entre ambos países

Lunes clave para la conexión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Entrevista con José Juan Franco,

Entrevista con José Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción: “La solución que se ha dado hasta ahora con el hachís no está dando resultado”

Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo

“Venceremos, ganaremos y les derrotaremos”: el PP se agarra a los discursos con tono belicista para abrir el ciclo electoral

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento familiar no basta para suprimir la obligación alimentaria

Un hombre consigue que la Justicia le retire la pensión a su exmujer tras probar que convive con su nueva pareja

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este 1 de diciembre

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 1 de diciembre

Lunes clave para la conexión Madrid-Caracas: incertidumbre sobre la reapertura de vuelos y el veto de Venezuela a Iberia

Adiós al regateo: el miedo a perder la vivienda hace que solo la mitad de los compradores negocie el precio con el dueño

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

DEPORTES

El FC Barcelona no está

El FC Barcelona no está a la altura de las exigencias de Hansi Flick: “Seremos mucho mejores en los próximos partidos”

Cómo va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Aitana Bonmatí se fractura el peroné a dos días de la final de la Nations League

Ilia Topuria retrasa su próximo combate: “Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal”

Un fallo informático deja un sabor agridulce en el aniversario del FC Barcelona y su segundo partido en el Camp Nou