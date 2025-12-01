España

La policía investiga la muerte por arma blanca de una mujer de Torrejón de Ardoz tras el suicidio de un hombre

Fuentes de la Policía Nacional indican que ambos sucesos están relacionados, sin dar más detalles

Vídeo sobre la muerte de un hombre y una mujer en Torrejón de Ardoz. (SUMMA 112)

La Policía Nacional investiga la muerte violenta de una mujer de 45 años en Torrejón de Ardoz (Madrid) la noche del domingo. Los agentes fueron alertados por los vecinos tras el suicidio de un hombre de 44 años en el mismo edificio. Al llegar a las inmediaciones, localizaron el cadáver de una mujer en una de las viviendas del complejo vecinal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas de la noche del domingo 30 de noviembre en la calle Reino Unido, número 2, del municipio, tras el aviso del suicidio de un varón de 44 años, que se habría precipitado desde una de las viviendas del edificio. Fueron los Bomberos de la Comunidad de Madrid los encargados de abrir la puerta del domicilio, donde encontraron el cuerpo de una mujer. El SUMMA 112 confirmó después la muerte de la víctima, que presentaba varias heridas de arma blanca en el cuello.

La Policía Nacional investiga los hechos, en colaboración con la policía local. Fuentes del cuerpo armado han indicado a Infobae España que ambos sucesos están relacionados, sin dar más detalles. Los agentes habrían indicado a EFE que se plantea la hipótesis de un nuevo crimen machista, sin descartarse por el momento otras causas.

*Noticia en ampliación.

