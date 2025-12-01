Este es el significado de la nueva señal que está instalando la DGT en las carreteras

Las nuevas señales de tráfico incluidas por la DGT (Montaje Infobae)

La Dirección General de Tráfico (DGT) se va renovando y adaptando cada año conforme a las nuevas exigencias de la sociedad, la cual no para de cambiar con nuevos métodos de transporte y con la presencia de las nuevas tecnologías.

Al igual que existen señales de tráfico que son conocidas por todos los usuarios, tales como las de STOP, límites de velocidad o Ceda el paso, existen otras no tan conocidas, ya sea porque se utilizan en menor medida o porque se acaban de incorporar al catálogo de señales.

Este último es el caso de la señal S-51 b, que indica que el carril por el que se está circulando está reservado para vehículos con alta ocupación, es decir, que vayan ocupados por más de un integrante. Esta indicación, fue una novedad en el nuevo catálogo de señales de la DGT, publicado el pasado 1 de julio, y ya se está instalando por las carreteras y vías españolas.

Significado y utilidad

Tal y como se explica en la revista de la DGT, la señal S-51 b significa que uno o varios carriles están destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO) y otros tipos de vehículos específicos. La señal combinará las imágenes correspondientes a los vehículos para los que se reserva el carril.

La señal S-51 b es del tipo vertical informativo, con forma cuadrada, bordes blancos y un pictograma blanco en su interior. En el interior de la imagen se puede observar un vehículo con personas dentro que avanza por una vía. En la parte central se indica el número de personas a partir de las cuales se considera alta ocupación, según esta señal, lo que será determinado por el órgano gestor competente en cada caso.

Señal del carril reservado para vehículos con alta ocupación. (DGT)

Este indicador sirve para determinar que un carril está reservado únicamente para vehículos con alta ocupación, es decir, que transportan como mínimo a dos personas (conductor y acompañante). Si el carril o carriles están reservados no solo a VAO, sino también a otro u otros tipos específicos de vehículos, se podrán combinar las imágenes correspondientes del mismo modo que en la señal S-51a.

Este símbolo en carretera cumple la función de reducir la congestión del tráfico incentivando el uso compartido del coche (carpooling), y fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental. A su vez, prioriza la circulación de vehículos más eficientes, como pueden ser coches eléctricos, taxis o VTC en algunos casos, dependiendo del reglamento local.

Dónde se utilizan

Esta señal se utiliza principalmente en autopistas y autovías, especialmente en los accesos y salidas de grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Su función es señalar carriles reservados exclusivamente para vehículos con alta ocupación, comúnmente conocidos como carriles VAO, que suelen estar ubicados en el carril izquierdo de la vía.

También puede encontrarse en tramos donde se busca reducir la congestión en horas punta, fomentando el uso compartido del vehículo. En algunos casos, estos carriles pueden ser utilizados por autobuses, taxis o vehículos con etiqueta ambiental “0 emisiones”, dependiendo de la normativa local.

En definitiva, estos carriles VAO, como el que indica la señal S-51 b, se han postulado como una herramienta esencial y una solución innovadora y eficaz para enfrentar los retos de movilidad urbana. Fomentando el acto de compartir vehículo se pretende reducir los atascos y contribuir a un entorno más limpio y sostenible.