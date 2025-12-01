Del primer caso de VIH detectado en Barcelona al estigma del presente: la enfermedad que aún mata a 300 personas al año en España

Imagen de archivo: Manifestantes portan un lazo rojo y pancarta con lema 'Por los derechos de las personas con VIH' durante la Cuarta Marcha Positiva organizada por Pride Positivo, a 18 de octubre de 2025, en Madrid (España). (Carlos Luján / Europa Press)

El invierno de 1981 empezaba a notarse cuando en el Hospital Vall d’Hebron ingresaba a un hombre de 35 años por un dolor de cabeza persistente y lesiones de color púrpura en la piel. Los médicos no tardaron en relacionar el caso con una rara enfermedad que se extendía por la comunidad gay de Estados Unidos y que, por desgracia, parecía no tener cura. 44 años después, el sida y el VIH siguen siendo uno de los mayores problemas de salud pública del mundo.

Las cosas han cambiado en más de cuatro décadas. El virus de inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, ya no es un diagnóstico mortal gracias a los tratamientos antirretrovirales de alta eficacia y los métodos preventivos, desde el condón hasta la profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP), han logrado frenar los contagios. Pero el virus sigue haciendo mella: en España, alrededor de 300 personas mueren cada año por VIH y sida.

Desde 2003, el país ha registrado 75.359 nuevos casos de infección por el VIH, de los que 3.340 se identificaron en 2024, último año para el que hay datos. Se estima que la tasa de contagio es de 7,44 casos por 100.000 habitantes. Los hombres siguen siendo los principales afectados por este virus (85,2% de los diagnósticos) y la transmisión sexual continúa como la más frecuente (83%), especialmente entre hombres que tienen sexo con otros hombres (54,3% del total).

Ellas también sufren esta infección, aunque con bastante menos frecuencia: las mujeres tuvieron en 2024 una tasa de 2 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 12,1 de los hombres. En su caso, sin embargo, es el sexo heterosexual el principal foco de contagio (75,2% de los nuevos diagnósticos). La mediana de edad al diagnóstico fue de 36 años, siendo ellos ligeramente más jóvenes (35 años) que ellas (39 años). Sin embargo, un 28,3% tenía menos de 30 años.

De 5.000 a 300 muertes anuales

Desde que el Vall d’Hebron admitiese a ese primer paciente, España ha registrado 90.669 casos de sida y ha perdido a 61.215 personas a causa del virus y la enfermedad. Las defunciones crecieron año tras año hasta el 1995, cuando se registraron 5.857 muertes. Desde entonces, el descenso ha sido progresivo, pero en 2023 todavía 301 personas perdieron la vida por esta enfermedad.

Pese a las medidas de prevención, 412 personas fueron diagnosticadas con sida en 2024, la etapa final de la infección por VIH. Y es que, aunque la prueba del VIH es gratuita y confidencial, todavía el 51,1% de los casos se detectan de forma tardía.

Un estigma que se mantiene

El éxito biomédico ante el VIH no siempre se ha traducido en avances a nivel social. Hoy en día, las personas seropositivas siguen cargando con el estigma del virus y sufriendo discriminaciones a causa de su diagnóstico. Según un informe del Ministerio de Sanidad, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA) y la Universidad de Alcalá, un 63,2% de las personas con este virus han experimentado alguna forma de discriminación a lo largo de su vida. El rechazo viene de parejas sexuales y de familiares, pero también del mundo laboral y de las instituciones sanitarias y gubernamentales.

Esta carga hizo que para el 95% de ellos fuese difícil contar que tienen VIH, en algunos casos incluso temiendo perder el puesto de trabajo. Así, solo el 11,2% de los afectados lo comunica abiertamente a todo el mundo.