Las 10 series más vistas Prime Video en España para maratonear el fin de semana

La serie "La que se avecina" encabeza el listado (Prime Video)

A veces es difícil elegir qué ver, sobre todo cuando tienes una larga lista de opciones como lo es el catálogo de Prime Video. Para ahorrar un poco el trabajo, aquí dejamos las series más vistas en esta plataforma de streaming de esta semana.

Desde una comedia sobre la caótica convivencia entre vecinos, pasando por romances juveniles llenos de secretos, intrigas culinarias y thrillers psicológicos, hasta clásicos televisivos que regresan al top y ficciones cargadas de nostalgia, la oferta tiene opciones para todos los gustos.

Ls series más populares de Prime Video España

1. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

Teaser oficial de la temporada 14 de 'La que se avecina'.

2. Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns)

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Este inconveniente hará que James Beaufort, un heredero millonario tremendamente arrogante, se vea obligado a lidiar con ella. Y es que para bien o para mal, James está decidido a silenciarla, pero su enfrentamiento enciende una chispa inesperada entre ambos.

Regreso a la escuela. Regreso a #MaxtonHall. Segunda temporada, 7 de noviembre solo en Prime Video Crédito: Prime video

3. Sin gluten

Ricardo, socio de un prestigioso restaurante que acaba de recibir una estrella Michelin, es despedido por su crisis personal, marcada por un alcoholismo galopante. Sin otra opción, empieza a ejercer de profesor en la vieja escuela de cocina donde se formó.

4. Malicia (Malice)

Adam es un carismático tutor que se gana la confianza de la adinerada familia Tanner mientras están de vacaciones en Grecia. Cuando la niñera de la familia cae gravemente enferma, Adam maniobra para instalarse en su casa de Londres.. y su verdadera naturaleza vengativa empieza a salir a la luz.

Trailer de Malicia

5. Come See Me in the Good Light

Una historia íntima y alegre que habla del amor frente a la pérdida, en la que les célebres poetas Andrea Gibson y Megan Falley encuentran la fuerza y también el sentido del humor, en el que podría ser su último año juntes.

6. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

7. Lazarus de Harlan Coben (Harlan Coben’s Lazarus)

El psiquiatra forense Joel “Laz” Lazarus se ve obligado a enfrentarse a demonios del pasado tras la muerte de su padre, el doctor L, en circunstancias sospechosas. Tras la confirmación inicial de su muerte como suicidio, una serie de visiones extrañas de gente muerta propicia que Laz pronto se sumerja en un mundo de conspiraciones homicidas y en una carrera para atrapar al asesino.

El psiquiatra forense Dr. Joel "Laz" Lazarus se ve obligado a enfrentarse a demonios profundamente ocultos cuando su padre, el Dr. L, muere en circunstancias sospechosas. Al principio, su muerte parece un suicidio, pero extrañas visiones del difunto pronto arrastran a Laz a un mundo de conspiraciones asesinas y a una carrera para encontrar al asesino. Crédito: (Prime Video/YouTube)

8. Aquí no hay quien viva

Roberto y Lucía están felices por mudarse al nuevo piso, pero desconocen la comunidad de vecinos que les espera. En la calle Desengaño, convivirán con sus vecinos un tanto peculiares. Por un lado, Marisa, Vicenta y Concha, tres jubiladas cotillas. Alicia y Belén, jóvenes desempleadas. El presidente y su familia. Una pareja gay del 1ºB. Y por otro lado, el portero que todo el día se queja.

9. Hazbin Hotel

Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.

10. Aída

Teleserie protagonizada por Carmen Machi en el papel de Aída que surgió como un spin-off (serie que nace de un personaje de otra serie) de la exitosa telecomedia recién terminada “7 Vidas”, de la que Aída era un popular personaje. La serie comienza cuando Aída hereda la casa de su padre y se muda con sus hijos Lorena y Jonathan a vivir con su madre Eugenia, intentando sacar su familia adelante.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

