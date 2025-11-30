España

La lucha del PP para defender el honor del zumo de naranja natural 100% exprimido ante la “infinidad de campañas de desinformación”

La formación popular propone un programa nacional para reivindicar las virtudes del zumo 100% exprimido frente a titulares sensacionalistas y ‘fake news’ digitales

El zumo de naranja natural 100% exprimido es un viejo conocido del desayuno español, que lleva toda la vida compartiendo protagonismo con el café con leche y las tostadas. Pero, ahora, según el Partido Popular, este rico alimento está siendo víctima de una oleada de fake news. Por eso, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para defender el honor de este cítrico frente a lo que denominan “infinidad de campañas de desinformación”.

Este es un tema muy serio para los populares. Tanto, que han pedido al Gobierno que combata los bulos que “alertan sobre supuestos riesgos para la salud, sin base científica sólida”, y que ponga en marcha un programa nacional de promoción para devolver la reputación del zumo recién exprimido. El objetivo es aumentar los niveles de consumo de este alimento, que ha caído en los últimos años.

Y es que el documento registrado por el PP en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación parte de que el sector citrícola español, dicen, “lleva atravesando unos años de crisis y vulnerabilidad” por culpa de la competencia exterior, las plagas importadas, los precios bajos y el abandono de campos. En la campaña 2023/2024, la ingesta de naranjas bajó un 14,6% respecto a la media de los últimos cinco años.

De la OMS al mito urbano: el zumo toma la palabra

Pero no solo se comen menos naranjas, también se exprimen menos. Aunque cada año se destinan al zumo de naranja 100% natural alrededor de “1,3 millones de toneladas de naranjas y clementinas” que no pueden venderse frescas, el consumo global de zumos está estancado o descendiendo.

Para el PP, parte del problema está en la narrativa digital que ha demonizado al zumo por plantear que contiene muchos azúcares añadidos, al nivel de un batido o un refresco. La formación denuncia que este producto “no contiene azúcares añadidos según el Real Decreto 781/2013” y que su aporte calórico es perfectamente razonable dentro de una dieta normal. Lo que ocurre, aseguran, es que entre titulares alarmistas y vídeos de influencers muy motivados, la bebida ha pasado de símbolo de desayuno saludable a sospechoso habitual en las redes.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Defensa nutricional frente al sensacionalismo

El texto popular intenta devolver al zumo su lugar en el podio nutricional. Y recuerda que un vaso de 150 mil aporta “alrededor de un 2%-3% de las calorías diarias” en forma de azúcares en una dieta estándar, además de que cumple de sobra con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También reivindica su contenido en vitamina C, folato, potasio y flavonoides varios, como la hesperidina.

“La primera opción siempre debe ser la fruta fresca entera”, concede el PP, pero el zumo “constituye la mejor alternativa para quienes, por hábitos o preferencias, encuentran dificultades para consumir la fruta entera”. Un mensaje pedagógico que se acerca bastante a la campaña “Nada más que zumo”, lanzada por el Comité de Gestión de Cítricos en 2025, y que el texto cita como ejemplo. Por último, el PP denuncia directamente la existencia de una “campaña de desinformación en medios digitales, con numerosos titulares sensacionalistas”.

Con todo esto, el PP solicita al Gobierno que actúe. De manera literal, pide “combatir la desinformación y los bulos, protegiendo así a los productores y a la industria transformadora del zumo de naranja natural 100% exprimido” y que se impulse un programa nacional de comunicación para “destacar su valor nutritivo y saludable —como parte esencial de la dieta mediterránea—”.

