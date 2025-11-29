Precio de la luz en España este 30 de noviembre

El precio del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están los precios de la luz, así como las horas del día más alta y más baja del servicio para este domingo 30 de noviembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Precio de la energía eléctrica

Día: 30 de noviembre

Precio de media: 75.13 euros por megavatio hora

Precio máximo: 106.34 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 41.55 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este domingo 30 de noviembre, la tarifa de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 76.85 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 70.76 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 68.5 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 66.4 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 65.96 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 66.45 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 66.03 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 69.95 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 77.08 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 74.13 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 66.3 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 51.83 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 41.55 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 49.61 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 52.68 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 64.32 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 86.84 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.99 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 106.34 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 105.84 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 100.95 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 95.22 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 91.78 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 86.86 euros por megavatio hora.