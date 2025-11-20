El dueño de un bar de Zaragoza al que iba la princesa Leonor cuenta que le pidió el DNI: “La cría estaba aquí estudiando en la academia...”

Aunque parezca increíble, la futura reina de España, la princesa Leonor, también suele vivir situaciones cotidianas propias de cualquier adolescente. Estudiar, salir a tomar algo con sus amigos y disfrutar de momentos de ocio es algo que la heredera al trono también experimenta cuando su agenda se lo permite.

Un ejemplo de ello quedó al descubierto cuando Leonor salió a un local y el jefe de seguridad le pidió el DNI sin darse cuenta de quien era.

La anécdota fue contada en el podcast @EmpresariosINconformistas, por el mismo propietario del establecimiento al que la princesa acudía de manera ocasional con sus amigos. Según relata, Leonor asistía a una academia de estudios cercana, y, como cualquier estudiante, pasaba tiempo con sus compañeros en su bar.

“La cría estaba aquí estudiando en la academia y salía con otros compañeros, orgullosos de que venga la futura reina de España”, explicó entre risas, destacando que su visita era algo habitual y que los jóvenes la trataban con total normalidad.

“Fernando le pidió el DNI con dos cojones”

24/10/2025 La Princesa Leonor

Uno de los momentos más curiosos de estas visitas de Leonor al bar fue protagonizado por Fernando, el jefe de seguridad del local, quien, sin haberse dado cuenta de quién era, le pidió el documento de identidad. El dueño del bar lo narró con humor: “Fernando le pidió el DNI con dos cojones”. Ante la sorpresa, el entrevistador le respondió: “Eso no lo habría hecho cualquiera”.

El gesto del trabajador, lejos de generar polémica, reforzó la idea de que Leonor debe ser tratada como cualquier otra joven, especialmente cuando su vida cotidiana y su educación buscan mantenerla conectada con la realidad social de su generación y con la responsabilidad futura que asumirá.

El aplauso de las redes: “Por una vez<b> </b>se habrá sentido como una persona normal”

Tras difundirse un pequeño fragmento del podcast en TikTok, el video recibió miles de comentarios apoyando la actitud del vigilante. La mayoría celebró que la princesa fuera tratada como una adolescente más, sin privilegios.

Entre los comentarios más destacados del vídeo, se podían leer mensajes como: “Por primera vez se habrá sentido como cualquier persona del mundo. Seguro que se llevará un buen recuerdo.” “Como tiene que ser, no importa quién sea. Bien hecho por el segurata.”

Muchas personas coincidieron también en que este tipo de situaciones pueden incluso beneficiar a la formación personal y emocional de la futura reina, permitiéndole tener vivencias reales que otras figuras públicas apenas pueden experimentar.

Leonor, entre la discreción y una vida lo más normal posible

La Casa Real ha insistido mucho en que tanto Leonor como su hermana Sofía reciban una educación que combine el respeto institucional con la máxima normalidad posible. De hecho, ambas han estudiado en centros mixtos y han compartido actividades con alumnos que, en muchos casos, desconocían su identidad hasta después de conocerlas.

Esta anécdota no solo muestra un episodio gracioso, sino que refleja la importancia de construir una reina cercana, sin excesos de protocolo en su vida privada.