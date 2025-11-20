España

El dueño de un bar de Zaragoza al que iba la princesa Leonor cuenta que le pidió el DNI: “La cría estaba aquí estudiando en la academia...”

El dueño de un bar cuenta cómo la princesa vivió un momento común de adolescencia en el que le pidieron el DNI para entrar a un bar

Guardar

Aunque parezca increíble, la futura reina de España, la princesa Leonor, también suele vivir situaciones cotidianas propias de cualquier adolescente. Estudiar, salir a tomar algo con sus amigos y disfrutar de momentos de ocio es algo que la heredera al trono también experimenta cuando su agenda se lo permite.

Un ejemplo de ello quedó al descubierto cuando Leonor salió a un local y el jefe de seguridad le pidió el DNI sin darse cuenta de quien era.

La anécdota fue contada en el podcast @EmpresariosINconformistas, por el mismo propietario del establecimiento al que la princesa acudía de manera ocasional con sus amigos. Según relata, Leonor asistía a una academia de estudios cercana, y, como cualquier estudiante, pasaba tiempo con sus compañeros en su bar.

“La cría estaba aquí estudiando en la academia y salía con otros compañeros, orgullosos de que venga la futura reina de España”, explicó entre risas, destacando que su visita era algo habitual y que los jóvenes la trataban con total normalidad.

“Fernando le pidió el DNI con dos cojones”

24/10/2025 La Princesa Leonor
24/10/2025 La Princesa Leonor

Uno de los momentos más curiosos de estas visitas de Leonor al bar fue protagonizado por Fernando, el jefe de seguridad del local, quien, sin haberse dado cuenta de quién era, le pidió el documento de identidad. El dueño del bar lo narró con humor: “Fernando le pidió el DNI con dos cojones”. Ante la sorpresa, el entrevistador le respondió: “Eso no lo habría hecho cualquiera”.

El gesto del trabajador, lejos de generar polémica, reforzó la idea de que Leonor debe ser tratada como cualquier otra joven, especialmente cuando su vida cotidiana y su educación buscan mantenerla conectada con la realidad social de su generación y con la responsabilidad futura que asumirá.

El aplauso de las redes: “Por una vez<b> </b>se habrá sentido como una persona normal”

Tras difundirse un pequeño fragmento del podcast en TikTok, el video recibió miles de comentarios apoyando la actitud del vigilante. La mayoría celebró que la princesa fuera tratada como una adolescente más, sin privilegios.

Entre los comentarios más destacados del vídeo, se podían leer mensajes como: “Por primera vez se habrá sentido como cualquier persona del mundo. Seguro que se llevará un buen recuerdo.” “Como tiene que ser, no importa quién sea. Bien hecho por el segurata.”

Muchas personas coincidieron también en que este tipo de situaciones pueden incluso beneficiar a la formación personal y emocional de la futura reina, permitiéndole tener vivencias reales que otras figuras públicas apenas pueden experimentar.

Leonor, entre la discreción y una vida lo más normal posible

La Casa Real ha insistido mucho en que tanto Leonor como su hermana Sofía reciban una educación que combine el respeto institucional con la máxima normalidad posible. De hecho, ambas han estudiado en centros mixtos y han compartido actividades con alumnos que, en muchos casos, desconocían su identidad hasta después de conocerlas.

Esta anécdota no solo muestra un episodio gracioso, sino que refleja la importancia de construir una reina cercana, sin excesos de protocolo en su vida privada.

Temas Relacionados

Casa Real EspañaGente EspañaPrincesa LeonorRealeza EspañolaEspaña-Corazón-y-estiloEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Kindle Colorsoft de Amazon abre la puerta a una experiencia distinta en la lectura digital: comics, libros ilustrados y un descuento del 33% en el Black Friday

Una forma práctica de disfrutar y llevar tus libros favoritos contigo, ahora con un toque de color. Estos días puedes comprarlo con una rebaja de más de 100 euros

El Kindle Colorsoft de Amazon

Identifican por primera vez la célula que origina el sarcoma de Ewing, uno de los cánceres infantiles más agresivos

Aunque la tasa de curación se mueve entre el 60 y el 70% de los casos, la toxicidad de los tratamientos quimioterápicos actuales provoca graves efectos secundarios en los niños

Identifican por primera vez la

El día a día de los veterinarios con la Ley del Medicamento que afecta a los animales: “Prevalece lo que dice el papel de un fármaco que no está ni actualizado”

Vanessa Bentanachs, secretaria de la asociación VetWarriors, señala que la norma dificulta su labor y les expone a “sanciones que son imposibles de pagar”

El día a día de

El hijo de Ivonne Reyes, Álex Reyes, debuta como protagonista en una obra de teatro y da el salto al cine internacional

El joven de 25 años se alejó de los platós de televisión para dedicarse por completo a su faceta como actor

El hijo de Ivonne Reyes,

Última hora del estado de salud de Belén Écija: “De aquí solo queda ir para arriba”

La hija de Belén Rueda ha salido del hospital tras una intervención quirúrgica en la que ha salido todo bien

Última hora del estado de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven retira dos vuelos semanales a Ryanair por llegar tarde

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 20 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 20 de noviembre

La desigualdad salarial persiste: las mujeres ‘pierden’ 45 días de salario por la brecha de género que Europa no logra cerrar

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera