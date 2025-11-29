El dardo de Carolina Perles, exmujer de Ábalos, a Sánchez tras la entrada en prisión del exministro: “Siempre supo más de lo que ha contado”

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Un día después de que José Luis Ábalos ingresase en prisión sin fianza por su implicación en el Caso Koldo, su expareja Carolina Perles se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para hablar de cómo recibieron esta amarga noticia y, además, arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La asesora de la delegación del Gobierno de Madrid, quien tuvo una relación de 20 años con el exministro, ha contado cómo están viviendo esta realidad sus dos hijos en común. La invitada al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta ha afirmado que el entorno más cercano del diputado están “muy apenados” y “nadie se esperaba” que este fuese el veredicto del juez.

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, en '¡De Viernes!' (Mediaset)

"Se estaba diciendo y la vistilla ya estaba anunciada como que estaba esa posibilidad, pero uno siempre tiene la esperanza“, ha admitido, agregando que el exministro envío un mensaje a su hija contándole lo que estaba sucediendo. ”Se lo hace saber a mi hija, mi hijo es más pequeño. Mi hija me lo dice destrozada, muy triste, que no puede ser, que no se lo cree", ha continuado diciendo, asegurando que se queda “en shock”.

Y es que, según sus palabras, no existía ese riesgo de fuga que le ha llevado a ingresar en prisión preventiva de Soto Real, pues ha estado yendo al Congreso. “Pienso y considero que si una persona se quiere fugar, tiempo ha tenido. Lo hubiera hecho antes”, ha afirmado la entrevistada. Sin poder evitar emocionarse, Carolina Perles ha contado en el espacio de Mediaset que Ábalos “no se haya portado bien conmigo y no haya sido un buen marido, él es el padre de mis hijos y uno no quiere ver sufrir a gente que es parte de su núcleo familiar”.

La indirecta de Carolina Perles a Pedro Sánchez

La exmujer del que fuera secretario de organización del PSOE considera que usaron a Ábalos como “cabeza de turco”, pues ha sido un blanco fácil de muchas personas para eximir culpas. “Él ha hecho una labor muy importante. Ha sido una persona clave que se ha dejado la piel por este gobierno”, ha manifestado en el espacio de Mediaset.

El entonces ministro de Fomento de España, José Luis Ábalos, llega a una reunión de gabinete en el Palacio de la Moncloa en Madrid, España. 6 de julio de 2018. (REUTERS/Juan Medina)

A juzgar por sus palabras, Carolina Perles espera que, con el paso del tiempo, todo se vaya esclareciendo. Sin embargo, hay cuestiones que aún le generan una gran inquietud, como la actitud del Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, con su exmarido. “No entiendo bien lo del presidente, porque lo cesan de todo y luego lo recuperan. Luego no sé ya a donde le llevan”, ha detallado.

“Siempre ha sabido más de lo que ha contado”, ha comentado, añadiendo que Ábalos siempre ha sido “leal” a su partido. "Lo han dejado caer. Con el tiempo todo se termina sabiendo y cada cosa se pone en su lugar. Él lo ha expresado que no se ha sentido protegido“, ha afirmado, haciendo alusión a la frase ‘No tengo a nadie’ que ha pronunciado el exministro en el Congreso. ”Como político siempre ha hecho las cosas bien. Lo han dejado solo, no se le ha dado el apoyo que se le tenía que dar".