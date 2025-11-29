España

Cuánto cuesta a los españoles pagar la cárcel de Koldo y Ábalos: un abogado cuenta como será su nueva vida

El exministro de Transportes y su ex asesor cumplen una orden de prisión preventiva en el marco de la investigación por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia

El exministro de Transportes, José
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, a su llegada al Tribunal Supremo.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor, Koldo García ya han pasado sus primeras noches entre rejas en la cárcel de Soto del Real, donde cumplen una orden de prisión preventiva decretada por el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

El abogado Xavi Abat, conocido en redes sociales como @xavi_abat, ha publicado un vídeo sobre cómo será su nueva vida sin libertad en un centro “que no es un hotel de 5 estrellas”, reconoce. Una de las primeras restricciones llega nada más entrar centro penitenciario, y tiene que ver con la ropa. Según el reglamento penitenciario, cualquier objeto peligroso está prohibido, por tanto, cremalleras, cordones, medallas, relojes, todo fuera. Y móviles tampoco", señala. Un funcionario de prisiones consultado por Infobae España ya mencionó en una publicación anterior algunos de los objetos que no pudo haber metido en su mochila, como un cepillo de dientes o una simple sudadera con capucha.

A la entrada, explica el abogado, se le retiró también la documentación, el dinero en metálico y las tarjetas de créditos que lleve consigo. “Ahí no hay supermercados ni cosas de estas. Tienen una tarjeta asociada a un economato, una especie de cooperativa donde sus familiares pueden meter dinero para que pueda comprar los productos de primera necesidad.

Dentro de esos bienes que se encuentran en este almacén está el tabaco: “los presos también fuman como en las películas”, señala. Sin embargo, no está ‘permitido el consumo de alcohol ni la compraventa, ya que la normativa entiende que puede alterar el comportamiento y beber alcohol está prohibido.

El exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García han llegado este jueves a la prisión de Soto del Real (Madrid) en furgón policial después de que el juez del Tribunal Supremo (TS) haya acordado prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga.

A pesar de esta privación de libertad, el experto legal apunta que están permitidos los encuentros afectivos, pero con ciertas restricciones. “[Ábalos y Koldo] Tienen que demostrar que hay un vínculo afectivo, que son su pareja de hecho o sus novias”, señala el abogado, que añade que han de demostrar con documentos que no se trata de una relación esporádica. Según el centro penitenciario en el que esté el preso, podrá disfrutar de estos vis a vis uno o dos días al mes, con una duración máxima de entre una y dos horas. “Todo esto, junto con las correspondencias llamadas y visitas, que está totalmente regulado”, subraya.

El coste de un preso en España

De acuerdo con los últimos Presupuestos Generales del Estado, el Ministerio del Interior destinó en 2023 un total de 1.326 millones de euros al presupuesto de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias. Cabe recordar que esta partida no solo cubre la vida de los reos, si no conceptos como gastos de personal, bienes y servicios, gastos financieros y transferencias corrientes, entre otros. Según Interior, la población reclusa en las cárceles españolas es de aproximadamente 54.000 internos durante el pasado año. Hay que remarcar que las cárceles españolas figuran entre las menos saturadas de Europa, registrando 74 internos por cada 100 plazas disponibles en enero de 2024.

Con un simple cálculo, podemos deducir el coste anual por preso en el país. Si se divide el total de 1.326 millones de euros entre los 46.468 internos contabilizados, el resultado es un gasto de 24.555 euros al año por cada recluso, aproximadamente. Así, el gasto mensual se sitúa en 2.050 euros, mientras que el coste diario alcanza los 85 euros por persona privada de libertad.

