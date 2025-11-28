España

Las patatas durarán más tiempo frescas y evitarás brotes si las guardas en este lugar de la cocina

Patatas con brotes o blandas antes de tiempo suelen ser consecuencia de un almacenamiento inadecuado. Unos pocos ajustes en la despensa pueden marcar la diferencia y ayudar a mantenerlas frescas durante más tiempo

Guardar
Las patatas deben guardarse en
Las patatas deben guardarse en un lugar fresco y seco para que duren más (Pixabay)

Las patatas se han ganado un puesto fijo en la despensa por su capacidad para adaptarse a todo tipo de recetas y situaciones. Fáciles de encontrar, asequibles y versátiles, no es extraño que estén presentes en los hogares durante todo el año. Ya sea como ingrediente principal o como acompañamiento, resultan imprescindibles en la cocina, tanto en propuestas clásicas como en apuestas más creativas.

Sin embargo, incluso quienes las compran con frecuencia se encuentran en algún momento con el mismo problema: patatas germinadas o blandas antes de lo esperado, con esos brotes que obligan a descartarlas. El por qué de que aparezcan brotes antes de tiempo, o por qué algunas patatas se ablandan incluso cuando parecen estar bien guardadas, es una duda habitual.

En la mayoría de los casos, la respuesta está en el lugar y el modo de almacenamiento y en pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia. Conocer estos trucos sencillos puede evitar el desperdicio, ayudar a ahorrar en la compra semanal y mantener la despensa siempre lista para improvisar una comida cuando más urge.

Las patatas mal conservadas se
Las patatas mal conservadas se vuelven de color verde por la acción de la solanina (Adobe Stock)

Claves para una conservación óptima

El primer error que se suele cometer es guardar las patatas con otros alimentos, especialmente cebollas o ajos. Aunque compartir espacio pueda parecer práctico, la realidad es que este hábito tiene un efecto directo sobre su duración. Las cebollas y los ajos liberan sustancias y emiten gases que estimulan la germinación de las patatas. Esa relación, lejos de beneficiar al conjunto, acelera el envejecimiento y limita la vida útil del tubérculo. Lo recomendable es separar estos alimentos desde el inicio y reservar a la patata un lugar propio, lejos de cualquier compañero que acelere su deterioro.

El entorno en el que se almacenan también influye más de lo que se suele creer. La luz y la temperatura juegan un papel clave: los espacios cálidos y con mucha luz natural incentivan la aparición de brotes y manchas verdes (producto de la solanina, un alcaloide que no conviene ingerir en grandes cantidades). Por este motivo, la despensa tradicional, siempre que esté en un rincón fresco y oscuro, sigue cumpliendo su función. Pero en muchas cocinas actuales, donde la temperatura ambiente no siempre es estable y los alimentos se guardan en lugares iluminados, ajustar este almacenamiento resulta fundamental.

Durante años, circuló la creencia de que meter las patatas en el frigorífico era un error. Se pensaba que el frío alteraba su composición y las volvía incomestibles. En realidad, distintos estudios demuestran que el refrigerador ayuda a prolongar la frescura al disminuir el riesgo de germinación y ablandamiento. El secreto está en el recipiente: dentro de la nevera, la mejor opción es una malla o una bolsa de papel que permita la circulación del aire. Las bolsas de plástico quedan descartadas, ya que favorecen la acumulación de humedad y el desarrollo de moho, problemas que terminan por hacer que las patatas se echen a perder rápidamente.

Por supuesto, es importante revisar periódicamente el estado de los tubérculos. La aparición de brotes o manchas negras o una pérdida de firmeza suele anticipar que es momento de consumirlas cuanto antes. Un consejo fundamental es evitar la mezcla de patatas nuevas y viejas. Si alguna comienza a deteriorarse, puede afectar al resto y hacer que se desperdicie toda la tanda. Además, por muy bien que se conserven las patatas, su vida útil no es ilimitada: lo ideal es intentar consumirlas en un plazo máximo de dos semanas desde la compra.

Temas Relacionados

PatatasAlimentosTuberculosConsejosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados de la Triplex de

Bianca, veterinaria: “Estos hábitos que haces sin querer empeoran la ansiedad de tu perro”

Algunas rutinas cotidianas que parecen inofensivas pueden incrementar el nerviosismo de los animales y afectar a su bienestar emocional

Bianca, veterinaria: “Estos hábitos que

Los bebés ya saben qué esperar de sus padres a partir del primer año de vida, revela un estudio

Los niños cuyas madres atienden con sensibilidad su llanto desarrollan seguridad y confianza hacia sus padres

Los bebés ya saben qué

Dabiz Muñoz se confiesa en ‘El Hormiguero’: de su trastorno neurológico, la hipertimesia, a la alimentación de su hija Laia

El chef ha acudido al programa presentado por Pablo Motos para presentar su cómic, ‘XOTIME’, a la venta desde el pasado 24 de noviembre

Dabiz Muñoz se confiesa en

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

La electricidad abarata la cesta en el penúltimo mes del año, pero ocio, cultura y alimentos mantienen la presión en el IPC y elevan la tasa subyacente en una décima hasta el 2,6%

La bajada del precio de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

A partir del 1 de

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

El submarino Isaac Peral vuelve a España tras su primera misión de la OTAN: la “mínima intimidad” de los militares bajo el mar con “un mensaje diario” a la familia

La entrada en prisión de Ábalos eleva al máximo la tensión política: el Gobierno encaja el golpe mientras el PP llama a la movilización

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 28 de noviembre

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions