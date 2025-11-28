Las patatas durarán más tiempo frescas y evitarás brotes si las guardas en este lugar de la cocina

Las patatas deben guardarse en un lugar fresco y seco para que duren más (Pixabay)

Las patatas se han ganado un puesto fijo en la despensa por su capacidad para adaptarse a todo tipo de recetas y situaciones. Fáciles de encontrar, asequibles y versátiles, no es extraño que estén presentes en los hogares durante todo el año. Ya sea como ingrediente principal o como acompañamiento, resultan imprescindibles en la cocina, tanto en propuestas clásicas como en apuestas más creativas.

Sin embargo, incluso quienes las compran con frecuencia se encuentran en algún momento con el mismo problema: patatas germinadas o blandas antes de lo esperado, con esos brotes que obligan a descartarlas. El por qué de que aparezcan brotes antes de tiempo, o por qué algunas patatas se ablandan incluso cuando parecen estar bien guardadas, es una duda habitual.

En la mayoría de los casos, la respuesta está en el lugar y el modo de almacenamiento y en pequeños detalles que pueden marcar una gran diferencia. Conocer estos trucos sencillos puede evitar el desperdicio, ayudar a ahorrar en la compra semanal y mantener la despensa siempre lista para improvisar una comida cuando más urge.

Las patatas mal conservadas se vuelven de color verde por la acción de la solanina (Adobe Stock)

Claves para una conservación óptima

El primer error que se suele cometer es guardar las patatas con otros alimentos, especialmente cebollas o ajos. Aunque compartir espacio pueda parecer práctico, la realidad es que este hábito tiene un efecto directo sobre su duración. Las cebollas y los ajos liberan sustancias y emiten gases que estimulan la germinación de las patatas. Esa relación, lejos de beneficiar al conjunto, acelera el envejecimiento y limita la vida útil del tubérculo. Lo recomendable es separar estos alimentos desde el inicio y reservar a la patata un lugar propio, lejos de cualquier compañero que acelere su deterioro.

El entorno en el que se almacenan también influye más de lo que se suele creer. La luz y la temperatura juegan un papel clave: los espacios cálidos y con mucha luz natural incentivan la aparición de brotes y manchas verdes (producto de la solanina, un alcaloide que no conviene ingerir en grandes cantidades). Por este motivo, la despensa tradicional, siempre que esté en un rincón fresco y oscuro, sigue cumpliendo su función. Pero en muchas cocinas actuales, donde la temperatura ambiente no siempre es estable y los alimentos se guardan en lugares iluminados, ajustar este almacenamiento resulta fundamental.

Durante años, circuló la creencia de que meter las patatas en el frigorífico era un error. Se pensaba que el frío alteraba su composición y las volvía incomestibles. En realidad, distintos estudios demuestran que el refrigerador ayuda a prolongar la frescura al disminuir el riesgo de germinación y ablandamiento. El secreto está en el recipiente: dentro de la nevera, la mejor opción es una malla o una bolsa de papel que permita la circulación del aire. Las bolsas de plástico quedan descartadas, ya que favorecen la acumulación de humedad y el desarrollo de moho, problemas que terminan por hacer que las patatas se echen a perder rápidamente.

Por supuesto, es importante revisar periódicamente el estado de los tubérculos. La aparición de brotes o manchas negras o una pérdida de firmeza suele anticipar que es momento de consumirlas cuanto antes. Un consejo fundamental es evitar la mezcla de patatas nuevas y viejas. Si alguna comienza a deteriorarse, puede afectar al resto y hacer que se desperdicie toda la tanda. Además, por muy bien que se conserven las patatas, su vida útil no es ilimitada: lo ideal es intentar consumirlas en un plazo máximo de dos semanas desde la compra.