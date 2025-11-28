España

Jaime Cantizano rechazó presentar ‘First Dates’ antes de que se lo ofrecieran a Carlos Sobera: “Para mí no es haber perdido un tren”

El periodista se ha sincerado y ha confesado que estuvo a punto de capitanear uno de los formatos de citas más exitosos de Mediaset

Guardar
Jaime Cantizano en 'Mañaneros'. (RTVE)
Jaime Cantizano en 'Mañaneros'. (RTVE)

Jaime Cantizano es uno de los periodistas más conocidos en España gracias a su extensa carrera en los medios de comunicación, concretamente en la radio y la televisión. A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, el de Jerez de la Frontera ha estado al frente de programas tan exitosos como ¿Dónde estás corazón?, Mañaneros o Pasapalabra, aunque su fuerte han sido la radio. Si bien sus seguidores han seguido al milímetro los pasos del gaditano, lo cierto es que, hasta ahora, desconocíamos que este estuvo a punto de capitanear uno de los formatos de citas más famosos de Mediaset.

El presentador de Por Fin de Onda Cero se ha sincerado y ha sacado a la luz que rechazó la oferta laboral de ponerse al frente de First Dates, espacio capitaneado por Carlos Sobera. “Después de mi etapa en Antena 3, empecé a hacer un morning show en Cadena Dial y, de pronto, Warner (productora de First Dates) me ofreció presentar un programa que ahora todos conocéis. Un programa en el que gente desconocida se sienta en un restaurante ante unas cámaras ocultas y tenían que congeniar o no”, ha confesado el gaditano a Informalia.

Jaime Cantizano posando para Onda
Jaime Cantizano posando para Onda Cero (Instagram/ @jaimecantizano)

El propio Cantizano ha detallado al ya citado medio las razones por las que rechazó la oferta. “Yo acababa de firmar el Morning de Cadena Dial, que suponía que yo me levantaba a las 05.00 de la mañana y terminaba a las 14.00, y si aceptaba aquello tenía que estar trabajando hasta las 00.00 o 01.00. Como tampoco lo vi muy claro, porque era un proyecto, seguí apostando por la radio. Alguna que otra vez le he dicho a Carlos Sobera: ‘Oye, estabilidad tienes’. Para mí no es haber perdido un tren, sino es haber tomado un camino, porque soy fundamentalmente cabezota”, ha manifestado.

“Una prueba personal”

Una situación similar a esta se le presentó hace unos meses, cuando tuvo que alternar su labor en radio y televisión. Y es que durante su etapa como conductor de los fines de semana de Onda Cero, Cantizano decidió también asumir presentar Mañaneros en La 1 de Televisión Española. “¿Cómo iba a rechazar las mañanas de Televisión Española? También era una especie de prueba personal. Después de tanto tiempo sin hacer televisión, quería saber cómo de engrasada estaba mi maquinaria y con satisfacción tengo que decirte que estaba bien engrasada”, ha manifestado, dejando entrever que esta oportunidad le permitió medir sus capacidades tras años alejados de los focos y las pantallas.

El presentador gaditano regresa a la pequeña pantalla con ‘Mañaneros’, el magacín con el que TVE busca hacerse un hueco en la parrilla matutina

“Yo, que siempre había trabajado en la empresa privada, acepté ese reto con una idea: intentar que el mayor número de espectadores, de contribuyentes, se sintieran representados, y esa fue mi posición. No puedo llegar y, por mi manera de entender cómo debo presentar un programa, dar una patada a unos o rechazar a otros”, ha agregado.

Otras de las cuestiones a la que dio respuesta Cantizano ha sido a los cambios de RTVE y si los contribuyentes se sienten representados con la cadena pública. “Bueno, yo creo que no. Se ha apostado por un tipo de programación, esta fórmula en la que el infoentretenimiento permite jugar con la información y con la opinión”, ha zanjado.

Temas Relacionados

PresentadoresRTVETVEFamosos EspañaGente EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasFirst Dates

Últimas Noticias

Alfredo Molina, veterinario: “El abandono no siempre es dejar a un animal en la calle”

El experto informa sobre el abandono invisible de las mascotas, que aparece cuando las personas dejan de prestar atención a sus emociones o necesidades médicas

Alfredo Molina, veterinario: “El abandono

David Céspedes, médico experto en longevidad: “Si tus padres tienen entre 50 y 60 años y no hacen deporte, no van a ser independientes a los 70”

El especialista recomienda una serie de ejercicios básicos para mantener la independencia con la edad

David Céspedes, médico experto en

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

El primero de ellos era el líder del clan en la isla y al otro lo buscaban por un tiroteo

Detenidos en Tenerife dos fugitivos

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y

Una española que vive en Finlandia explica cómo funciona el cobro por reciclar: “Cuando te compras las latas estás pagando de más”

La gente acumula el reciclaje en casa para poder recibir un dinero extra al devolverlo

Una española que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenidos en Tenerife dos fugitivos

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

El mayor centro de investigación del cáncer (investigado por desfalco) no encuentra empresa que le repare el animalario donde guarda 60.000 ratones para experimentos

ECONOMÍA

Las pensiones contibutivas subirán un

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 28 de noviembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de la luz frena la escalada de la inflación, que cierra noviembre en el 3%

MediaMarkt y Carrefour, entre las siete grandes empresas multadas con 350.000 euros por el Gobierno por falsas rebajas en el Black Friday

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions