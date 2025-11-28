Jaime Cantizano rechazó presentar ‘First Dates’ antes de que se lo ofrecieran a Carlos Sobera: “Para mí no es haber perdido un tren”

Jaime Cantizano es uno de los periodistas más conocidos en España gracias a su extensa carrera en los medios de comunicación, concretamente en la radio y la televisión. A lo largo de sus más de tres décadas de trayectoria, el de Jerez de la Frontera ha estado al frente de programas tan exitosos como ¿Dónde estás corazón?, Mañaneros o Pasapalabra, aunque su fuerte han sido la radio. Si bien sus seguidores han seguido al milímetro los pasos del gaditano, lo cierto es que, hasta ahora, desconocíamos que este estuvo a punto de capitanear uno de los formatos de citas más famosos de Mediaset.
El presentador de Por Fin de Onda Cero se ha sincerado y ha sacado a la luz que rechazó la oferta laboral de ponerse al frente de First Dates, espacio capitaneado por Carlos Sobera. “Después de mi etapa en Antena 3, empecé a hacer un morning show en Cadena Dial y, de pronto, Warner (productora de First Dates) me ofreció presentar un programa que ahora todos conocéis. Un programa en el que gente desconocida se sienta en un restaurante ante unas cámaras ocultas y tenían que congeniar o no”, ha confesado el gaditano a Informalia.
El propio Cantizano ha detallado al ya citado medio las razones por las que rechazó la oferta. “Yo acababa de firmar el Morning de Cadena Dial, que suponía que yo me levantaba a las 05.00 de la mañana y terminaba a las 14.00, y si aceptaba aquello tenía que estar trabajando hasta las 00.00 o 01.00. Como tampoco lo vi muy claro, porque era un proyecto, seguí apostando por la radio. Alguna que otra vez le he dicho a Carlos Sobera: ‘Oye, estabilidad tienes’. Para mí no es haber perdido un tren, sino es haber tomado un camino, porque soy fundamentalmente cabezota”, ha manifestado.
“Una prueba personal”
Una situación similar a esta se le presentó hace unos meses, cuando tuvo que alternar su labor en radio y televisión. Y es que durante su etapa como conductor de los fines de semana de Onda Cero, Cantizano decidió también asumir presentar Mañaneros en La 1 de Televisión Española. “¿Cómo iba a rechazar las mañanas de Televisión Española? También era una especie de prueba personal. Después de tanto tiempo sin hacer televisión, quería saber cómo de engrasada estaba mi maquinaria y con satisfacción tengo que decirte que estaba bien engrasada”, ha manifestado, dejando entrever que esta oportunidad le permitió medir sus capacidades tras años alejados de los focos y las pantallas.
“Yo, que siempre había trabajado en la empresa privada, acepté ese reto con una idea: intentar que el mayor número de espectadores, de contribuyentes, se sintieran representados, y esa fue mi posición. No puedo llegar y, por mi manera de entender cómo debo presentar un programa, dar una patada a unos o rechazar a otros”, ha agregado.
Otras de las cuestiones a la que dio respuesta Cantizano ha sido a los cambios de RTVE y si los contribuyentes se sienten representados con la cadena pública. “Bueno, yo creo que no. Se ha apostado por un tipo de programación, esta fórmula en la que el infoentretenimiento permite jugar con la información y con la opinión”, ha zanjado.