España

El Gobierno recibe a Marruecos tras el acuerdo de Canarias de construir en el Sáhara: “Supone colaborar en la ocupación”

El Frente Polisario, al ser consultado por ‘Infobae España’, rechaza la participación de un ente público en un proyecto en Dajla

Guardar
Pedro Sánchez, y el rey
Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, en un viaje oficial a Marruecos. (Pool)

El Gobierno sigue mejorando sus relaciones con Marruecos. En los últimos años, el vínculo del ejecutivo de Pedro Sánchez con la monarquía de Mohamed VI se ha vuelto mucho más cercano. A finales de este 2025, tratarán de impulsar nuevas colaboraciones, a través de un encuentro marcado para los días 3 y 4 de diciembre en Madrid. El primer día se realizará un encuentro empresarial, y el segundo corresponde a la XIII Reunión de Alto Nivel entre gobiernos.

Desde la carta de Pedro Sánchez de 2022 donde reconocía su autonomía en el Sáhara Occidental como mejor opción, todo lo que ha mejorado la relación entre países ha supuesto el alejamiento de España de la causa saharaui. La reciente resolución de la ONU ha volcado el tablero mundial hacia esta postura que adelantó España hace tres años, convirtiendo en algo prácticamente imposible el referéndum de autodeterminación.

Ahora, el Frente Polisario, al ser consultado por Infobae España, critica una nueva decisión española que consideran que “supone colaborar en la ocupación”. Se trata del nuevo proyecto de construcción en Dajla, ciudad que Marruecos ocupó, que involucra al gobierno de las Islas Canarias y a los marroquíes. Esto se une al rechazo del PSOE en el Parlamento Europeo a reconocer los productos de esta zona con una etiqueta saharaui, en vez de marroquí.

Albares niega "teorías extrañas" de nuevas cesiones a Marruecos sobre el Sáhara.

“Supone colaborar en la ocupación”

Proexca es una empresa pública vinculada al Gobierno de Canarias que promueve y atrae inversiones estratégicas para las Islas Canarias. Su misión es apoyar a las empresas canarias en la expansión internacional. Junto a Fedeport (Federación Canaria de Empresas Portuarias), ha confirmado la puesta en marcha de un proyecto de construcción en Dajla, una de las ciudades que la causa saharaui señala como ocupada.

Según el comunicado oficial, esta iniciativa busca situar a las empresas en el futuro puerto de ‘Dakhla Atlantique’, un proyecto logístico marroquí de 1.300 millones de euros que pretende convertirse en punto de conexión entre África, Europa y América. La participación de un ente público de España en el desarrollo de esta idea de la administración de Marruecos indigna al Frente Polisario.

El grupo que representa la causa ha expresado que unirse al proyecto “supone colaborar de manera flagrante con la ocupación del territorio saharaui”. Además, señalan que ellos “no han participado de manera directa ni indirecta ni ha autorizado la misión” y subrayan que “es inaceptable, por tanto, que las administraciones públicas se conviertan en cooperadores necesarios de la ocupación”.

La organización anima a que “todas las instituciones tanto nacionales como europeas entablen conversaciones serias, sinceras y fundamentadas en relación con la actividad económica del territorio”. No obstante, la aceptación del plan marroquí sobre el Sáhara hace que sea lógico que una entidad española consulte y acuerde un proyecto en el lugar con la administración marroquí.

Manifestación del Frente Polisario (Europa
Manifestación del Frente Polisario (Europa Press)

Encuentro de España y Marruecos

La llegada de las autoridades marroquíes prevista para la primera semana de diciembre es un encuentro que genera expectativas en el plano político y económico. Más allá de las críticas planteadas desde el Frente Polisario, la reunión estará marcada por diferentes acuerdos y estrategias que involucran a los dos ejecutivos, incluyendo posibles colaboraciones comerciales, de inversión y medidas relativas al control fronterizo.

Hace unos días, con la intención de mantener el respaldo a un socio estratégico, los eurodiputados del PSOE evitaron que prosperara una propuesta destinada a etiquetar frutas y verduras provenientes del Sáhara Occidental como “saharauis” y no bajo la identificación “marroquí”, reafirmando la posición española en la Unión Europea, opuesta al resto de socialdemócratas.

Temas Relacionados

MarruecosSáhara OccidentalIslas CanariasEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián Ramírez, abogado: “Deja de entrar a las redes sociales en tu puesto de trabajo, te van a despedir”

Una auxiliar administrativa fue despedida sin indemnización tras acceder más de 400 veces a sus perfiles de redes desde el ordenador corporativo y los tribunales han avalado la decisión

Sebastián Ramírez, abogado: “Deja de

Cayetano Rivera reaparece en el bautizo de su sobrino Nicolás, el hijo de Francisco y Lourdes Montes

El torero y la diseñadora han bautizado a su hijo pequeño, Nicolás, en la Iglesia de Santa Ana, ubicada en el barrio sevillano de Triana

Cayetano Rivera reaparece en el

Tarifa de la luz en España este 29 de noviembre

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Tarifa de la luz en

Alerta de seguridad alimentaria: deja de consumir este alimento inmediatamente

Este aviso llama a la población en general a evadir el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

Alerta de seguridad alimentaria: deja

Correos quiere que 150 carteros empiecen a trabajar con patinetes eléctricos y los trabajadores denuncian que asumen un riesgo “mortal”

La empresa pública se ha gastado un millón de euros en ellos y los ha distribuido en 50 provincias, aunque todavía no han empezado a funcionar. CCOO denuncia que usarlos es una gran “irresponsabilidad”

Correos quiere que 150 carteros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Correos quiere que 150 carteros

Correos quiere que 150 carteros empiecen a trabajar con patinetes eléctricos y los trabajadores denuncian que asumen un riesgo “mortal”

Así ha sido la llegada a España y la misión en el Mediterráneo del submarino ‘Isaac Peral’ de la Armada

¿Seguirán las bonificaciones del transporte público en 2026? La Comunidad de Madrid exige respuestas

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía reúne 40 años de la obra de Juan Uslé en una gran retrospectiva

El PP de Guardiola volverá a gobernar en la Junta de Extremadura, pero necesitará de nuevo el apoyo de Vox, según el CIS

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Deja de

Sebastián Ramírez, abogado: “Deja de entrar a las redes sociales en tu puesto de trabajo, te van a despedir”

Tarifa de la luz en España este 29 de noviembre

Un hombre con incapacidad permanente que gana 900 euros y paga 325 de alquiler pide extinguir la pensión de sus hijas porque se quedaría sin dinero: gana el juicio

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions