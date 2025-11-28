España

Dabiz Muñoz se confiesa en ‘El Hormiguero’: de su trastorno neurológico, la hipertimesia, a la alimentación de su hija Laia

El chef ha acudido al programa presentado por Pablo Motos para presentar su cómic, ‘XOTIME’, a la venta desde el pasado 24 de noviembre

El chef ha contado en el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3 que sus síntomas son "salvajes"

El Hormiguero cerró la semana con una de esas entrevistas que dejan titulares para rato. Dabiz Muñoz, uno de los chefs más influyentes del mundo y la mente detrás de DiverXO, pisó el plató de Pablo Motos con la energía que le caracteriza, mezclando humor, confesiones personales y alguna que otra revelación inesperada. El cocinero acudía para presentar su nuevo proyecto, XOTIME, un cómic en el que él mismo se convierte en protagonista de una aventura gastronómica capaz de llevarle incluso al pasado.

Pero antes de hablar de ficción, Dabiz sorprendió al público desvelando que padece hipertimesia, un trastorno neurológico muy raro que implica una memoria autobiográfica superior. Lo explicó sin dramatismos, pero con claridad: “Tengo una hipertimesia salvaje. Me acuerdo de todo lo que he comido: dónde, cuándo, cómo sabía… sobre todo la textura y el sabor”, contó, asegurando que, aunque parezca un don, puede resultar abrumador por la constante irrupción de recuerdos.

Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'.
Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

Tras este momento íntimo, el chef madrileño presentó su cómic, una obra que nació como alternativa a un libro de cocina, proyecto que asegura no poder abordar por falta de tiempo. En XOTIME, Muñoz viaja en el tiempo para replicar recetas míticas y escapar de amenazas culinarias de lo más surrealistas. “Me gusta hacer cosas distintas y romper las reglas”, afirmó entre risas. Pablo Motos incluso bromeó asegurando que el chef recordaba a Tintín, a lo que Dabiz respondió en tono cómplice: “Pero en guapo”.

Laia, la otra protagonista de la noche

Sin embargo, uno de los momentos más entrañables de la noche llegó al hablar de su familia, en especial de su hija Laia, de solo dos años, que se ha convertido en la protagonista involuntaria de muchas de sus anécdotas. “Es un terremoto, una auténtica terrorista. Ha salido a mí y a mi madre. Yo soy la versión descafeinada”, aseguró con cariño.

El chef relató una escena reciente durante un viaje familiar a Perú: en plena cena con figuras destacadas de la gastronomía latinoamericana, justo cuando él debía intervenir, la pequeña empezó a gritar “papá, papá” sin parar, moviéndose en brazos de Cristina Pedroche mientras todos guardaban silencio. “Laia no para nunca. Es una detrás de otra. A mí me tiene loco”, confesó divertido.

Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'.
Dabiz Muñoz en 'El Hormiguero'. (Atresmedia)

La conversación dio un giro cuando Motos quiso saber si la pequeña compartía la pasión culinaria de su padre. La respuesta dejó atónito al presentador: la comida favorita de Laia es la cococha de pescadilla con pilpil de hierbas y chutney indio, un plato presente en el menú de DiverXO. Muñoz explicó que su hija come sólidos desde los seis meses y que introducirle texturas poco habituales a edades tempranas ha hecho que las acepte con naturalidad. “Si se lo das cuando son pequeños, luego no les sorprende”, comentó.

Entre turrones con sabores imposibles, pizza margarita, pollo, nachos tex-mex, humor, viajes y alguna reflexión sobre la paternidad, Dabiz Muñoz volvió a demostrar por qué es uno de los invitados más queridos del programa: auténtico, sorprendente y siempre dispuesto a romper moldes, dentro y fuera de la cocina.

