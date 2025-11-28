Agencias

SM el Rey Felipe VI asistirá el martes al España-Alemania de la Liga de Naciones Femenina

SM el Rey Felipe VI asistirá este martes al partido de vuelta de la final Liga de Naciones Femenina entre la selección española y Alemania que se disputará el próximo martes 2 de diciembre a partir de las 18.30 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Según señaló este viernes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Casa Real ha confirmado la presencia del monarca para el choque que definirá el campeón tras el primer choque que es este viernes en Kaiserlautern (Alemania), "una muestra del apoyo de la Familia Real a la selección española y al fútbol femenino español, en una cita que será histórica para el deporte español".

