Cómo limpiar el cristal de la puerta del horno, según los expertos

Es un método sencillo, barato y muy eficaz

Horno sucio. (Adobe Stock)
Horno sucio. (Adobe Stock)

Con la llegada del frío hay diferentes hábitos que cambian en nuestra rutina, y uno de ellos es la alimentación. Los platos calientes empiezan a ganar más peso, dando paso a la época de los platos de cuchara.

Por este mismo motivo, el uso de electrodomésticos como el horno aumenta considerablemente. Si eres una de esas personas que ha empezado a cocinar con él, probablemente te hayas tenido que enfrentar al problema de limpiar el cristal de la puerta.

Limpiar el horno requiere de un enfoque distinto al del resto de electrodomésticos, ya que con el tiempo acumula suciedad por salpicaduras de alimentos y grasa. Según lo que han explicado Sara San Angelo, fundadora del blog Confessions of a Cleaning Lady, y Jessica Ruenz, exvicepresidenta de la empresa de limpieza Maid Right, para el medio Southern Living, es importante seguir una rutina adecuada.

Consejos a tener en cuenta

Para el exterior de la puerta, se recomienda preparar una mezcla de vinagre de limpieza y agua en partes iguales y utilizar un paño de microfibra para eliminar la suciedad. Si el horno tiene partes de acero inoxidable, conviene aplicar un limpiador específico para este material para no dañarlo y mantener el acabado brillante.

El interior del cristal necesita un mayor esfuerzo. Una mezcla de bicarbonato de sodio con agua, formando una pasta, combinada con unas gotas de jabón lavavajillas, ayuda a disolver la grasa y la suciedad. Esta pasta se aplica sobre el vidrio, se deja actuar unos minutos y luego se frota con una esponja no abrasiva.

Para eliminar restos, se puede utilizar una solución diluida de vinagre y agua y, finalmente, secar y pulir con un paño limpio para evitar marcas. Es importante recordar que la puerta del horno tiene un espacio entre sus paneles de vidrio. Este hueco también puede acumular suciedad, pero limpiarlo requiere retirar la puerta del electrodoméstico, ya que no se puede alcanzar desde el exterior.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Frecuencia de limpieza y qué no debes hacer

La regularidad con la que se debe limpiar la puerta depende del uso del horno y de la cantidad de salpicaduras que se produzcan durante la cocción. Limpiar inmediatamente los derrames reduce la necesidad de limpiezas profundas posteriores.

Se aconseja limpiar el exterior del cristal cada vez que se realiza la limpieza general de la cocina, mientras que el interior se puede limpiar cuando se perciben manchas visibles o durante la limpieza del horno completo.

Nunca se debe limpiar el vidrio mientras el horno esté caliente, ya que esto puede provocar quemaduras y dañar la superficie. También se deben evitar productos muy abrasivos o químicos agresivos, ya que pueden deteriorar el cristal y los acabados del horno.

Además de la limpieza regular, existen algunos hábitos que ayudan a mantener la puerta del horno en buen estado por más tiempo. Por ejemplo, cubrir ligeramente los alimentos que puedan salpicar o colocar bandejas de protección en la parte inferior del horno reduce la acumulación de residuos. También es recomendable ventilar la cocina mientras se cocina para evitar que el vapor y la grasa se depositen en las superficies.

