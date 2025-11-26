El Parlamento aprueba el plan para incentivar la producción y el apoyo a Ucrania: así es el Programa para la Industria de Defensa Europea

Hemiciclo del Parlamento Europeo (LAURIE DIEFFEMBACQ /PARLAMENTO EUROPEO)

Europa anuncia un nuevo avance en sus aspiraciones de defensa. El Parlamento Europeo ha dado luz verde al Programa para la Industria de Defensa Europea (EDIP), una iniciativa que busca fortalecer la industria de defensa de la Unión Europea (UE), promover la compra conjunta de productos fabricados en la región y aumentar el apoyo a Ucrania en el actual contexto de tensión internacional.

La propuesta fue respaldada por 457 votos a favor, con 148 en contra y 33 abstenciones, y ahora requiere la ratificación formal por parte de los Estados miembros antes de su publicación oficial. Para ello, tendrá que aceptarlo el Consejo Europeo, formado por los jefes de Estado. Según el comunicado oficial, ya ha sido reconocido de forma informal.

El EDIP establece el primer programa europeo dedicado exclusivamente a la industria de defensa, con el objetivo de reforzar la base tecnológica e industrial del sector y potenciar su capacidad de respuesta ante desafíos actuales. Europa busca tener mayor autonomía estratégica y reducir de manera significativa la dependencia de Estados Unidos en este ámbito fundamental para la seguridad continental.

Nuevo plan de defensa en Europa

El nuevo reglamento asigna un presupuesto total de 1.500 millones de euros, de los cuales 300 millones se destinarán directamente a apoyar a la industria de defensa de Ucrania. Además, se prevé la creación del instrumento FAST, un fondo especializado que sumará al menos 150 millones de euros en aportaciones adicionales para transformar las cadenas de suministro de defensa.

La idea principal es fomentar activamente el desarrollo industrial europeo propio. Fomenta los proyectos en los que participen al menos cuatro Estados miembros, que podrán contar también con la colaboración de Ucrania en todo momento. El objetivo es modernizar su industria de defensa y facilitar en mayor medida la integración con la industria europea. Así, facilitará la adquisición conjunta y la inversión coordinada en tecnología y capacidades de defensa innovadoras y estratégicas.

Para recibir financiación pública en la adquisición de material, el coste de los componentes procedentes de países no asociados no podrá sobrepasar el 35% del total final del proyecto planteado. También se permitirá a los Estados miembros aprovechar y redirigir fondos disponibles del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar proyectos incluidos en el programa EDIP con mayores garantías de éxito.

Línea de montaje de los vehículos Vamtac, Pontevedra (Iñaki Gómez/MDE)

Impulso a la integración y apoyo a Ucrania

El programa dedica una atención específica al apoyo a Ucrania en el contexto de la guerra iniciada por Rusia. Del presupuesto total, 300 millones de euros se reservan para el Instrumento de Apoyo a Ucrania, enfocado en modernizar su industria de defensa y facilitar su integración con los sistemas europeos. Además, la normativa permite que Ucrania participe en proyectos conjuntos junto a Estados miembros.

Este marco jurídico facilitará la transferencia de tecnología, el desarrollo compartido de capacidades y la articulación de una respuesta más coordinada ante amenazas a la seguridad en Europa. La inclusión de Ucrania en el EDIP refuerza el respaldo de la UE, promoviendo la autosuficiencia estratégica ucraniana y acelerando la recuperación y la adaptación de su sector de defensa ante los desafíos actuales.