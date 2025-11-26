España

El chef José Andrés, en ‘El Hormiguero’: “Podría haber otra DANA y todavía no se han aprobado las obras para que los ríos no vuelvan a desbordarse, podría volver a pasar lo mismo”

El chef y emprendedor ha resaltado la importancia de una respuesta rápida en situaciones de emergencia, destacando que “actuar inmediatamente marca la diferencia” y criticando la gestión gubernamental de la DANA valenciana

Guardar
El chef español José Andrés
El chef español José Andrés visita ' El Hormiguero' (FLICKR)

El chef español José Andrés sigue sumando proyectos y retos a su carrera. Además de ser el alma de World Central Kitchen, una organización que reparte comida en las mayores emergencias del planeta, ahora presenta su libro Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos. En esta obra recoge historias y reflexiones que ha aprendido entre fogones, desastres naturales, guerras y miles de kilómetros recorridos para ayudar a quien más lo necesita.

José Andrés cuenta que en World Central Kitchen la clave es estar preparados incluso antes de que llegue la catástrofe. “Intentamos siempre estar antes de que sucedan los desastres naturales, estamos muy pendientes y cuando son solo previsiones ya estamos ahí. En el momento que ocurre algo así, no esperamos, actuamos inmediatamente. Intentamos ser rápidos porque la comida y el agua no pueden esperar”, asegura. El equipo se mueve de pueblo en pueblo, habla con alcaldes y vecinos, pide información y toma decisiones rápidas según las necesidades. “Tener satélites te permite dar una respuesta mejor. Cuando la clase política lo único que hace es echarse las culpas los unos a los otros, es el pueblo, Valencia entera, los ciudadanos españoles, los que estuvimos ahí respondiendo”.

A José Andrés le gustan las soluciones rápidas, no los debates eternos. “Lo que necesita muchas veces la gente son ventanas de esperanza al futuro. Si comienzas a hacer, la gente tiene una misión, empieza a ver la esperanza. Hay que poner en marcha la maquinaria poco a poco, pero actuando, no metidos en reuniones interminables”. Aunque queda mucho por hacer, lo tienen claro: “Podría haber otra DANA y todavía no se han aprobado las obras para que los ríos no vuelvan a desbordarse. Hay que dar solución a esto ya”. Por eso forman a muchos voluntarios, preparados para entrar en acción si vuelve a ocurrir algo similar.

Quién es José Andrés, el rey de la cocina española en Estados Unidos.

A veces “en la vida hay que adaptarse y cambiar la receta”

Su nuevo libro está pensado precisamente para eso: para adaptarse cuando la vida no da todos los ingredientes. “Muchas veces las cosas no suceden como tú las tienes planeadas. No vas a tener todos los ingredientes que necesitas en la vida, hay que adaptarse y cambiar la receta y hacerla tuya. Esto aplica a la cocina y a la vida”. Ha visto mucho dolor en emergencias, pero insiste en que “en los peores momentos de la humanidad, las mejores cosas florecen de las personas. Siempre que vuelvo de estas emergencias regreso con muchísima fe en la humanidad, siento que hay futuro, que hay gente maravillosa, héroes anónimos en cada esquina”.

El ataque israelí en Gaza que mató a ocho cooperantes de su organización supuso un golpe tremendo. “Ha sido un antes y un después. Pero nosotros tenemos que estar ahí siempre, del lado de la humanidad, estoy a favor de la gente de bien. La humanidad es la que tiene que ganar y vencer cada día, y esto lo conseguimos a través de la comida”, relata.

En sus años en Estados Unidos también ha estado cerca de la política. Participó en iniciativas de la Administración Biden para impulsar una vida más sana, pero tras el cambio de presidente tomó otro rumbo. “Yo estaba como chairman, una posición honorífica, para promover una vida sana, una buena alimentación. Cuando ganó Trump dimití. Él no se debió enterar y puso un tuit diciendo que me despedía. Yo le contesté que muchas gracias por acordarse de mí, pero que yo ya había dimitido previamente, pero que si necesitaba algo de mí, me avisara”. Sobre la inmigración y los mensajes que llegan desde la Casa Blanca es rotundo: los recibe “con mucha tristeza. Yo soy un emigrante, lo he sido en mi propio país y fuera de él. Hay formas y formas de controlar la inmigración, la forma en la que lo está haciendo Trump, no tiene cabida en el siglo XXI”.

¿Y cómo coordina más de cuarenta restaurantes repartidos por el mundo? Lo explica con sencillez: “No lo hago yo, lo hace el equipo. Somos tan grandes como el equipo que tenemos. Soy lo que soy, gracias a la gente que tengo a mi alrededor, empezando por Patricia, mi mujer. Luego tengo un equipo que no me merezco en todos mis restaurantes”.

Para José Andrés, no importa en qué parte del mundo se encuentre, ni si hay que improvisar sobre la marcha: la receta siempre puede adaptarse, y lo importante es estar listo para ayudar y confiar en la gente.

Temas Relacionados

Pablo MotosJosé AndrésEl HormigueroAntena 3DanaDana ValenciaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-TelevisiónEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El dúo de electrónica Delaporte denuncia en sus redes sociales “un acto de violencia sexual inaceptable” hacia la cantante durante el concierto en Madrid

En La Riviera y ante cerca de 2.000 asistentes, Sandra Delaporte fue agredida sexualmente por un individuo que asistió al evento y que no ha sido identificado todavía

El dúo de electrónica Delaporte

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 25 de noviembre

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once:

Zootopia 2 ya causa sensación en el ranking de películas de Disney+ en España

A dos días de su estreno en cines el tráiler de Zootopia 2 se convierte en la segunda producción más vista en la plataforma de streaming de Disney

Zootopia 2 ya causa sensación

Tres salsas saludables y rápidas que puedes hacer en casa con solo 7 ingredientes

Las salsas se convierten en un recurso maravilloso para enriquecer la comida saludable

Tres salsas saludables y rápidas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 2 Super
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De influencer y organizadora de

De influencer y organizadora de bodas a número 2 de María Guardiola en Extremadura: el salto a la política de Zulema Romero a los 24 años

Un okupa se instala en una finca hereditaria tras haber sido desalojado de otras: el hombre lo niega ante el juez y acusa a varias familias portuguesas de vivir allí

Un guardia civil que sufrió un accidente de tráfico reclama más indemnización a su aseguradora casi una década después: la Audiencia ordena aplicar los intereses de demora

Estos son los únicos vehículos que no deberán llevar la baliza V16, el dispositivo que será obligatorio en 2026

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 2 Super

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Víctor Arpa, abogado: “No te dan una incapacidad por la enfermedad que tengas, sino por cómo te limita en el trabajo”

Los técnicos de Hacienda convocan una huelga este miércoles por la pérdida de recursos y la falta de movilidad geográfica

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del Chelsea ante el FC Barcelona en Champions

El Chelsea anula a un FC Barcelona en desventaja y se lleva los tres puntos en Champions

El Mundial 2026 será el más grande… y el más caro de la historia: las entradas alcanzarán los 6.000 euros

Arman Tsarukyan vuelve a retar a Ilia Topuria a un combate: “¡Deja de correr! Quiero luchar por el título”

Almeida niega la posibilidad de cancelar la F1 en Madrid y asegura que las obras “van incluso por delante del calendario”