España

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

Las AESAN han difundido una alerta urgente sobre un artículo alimenticio contaminado

Guardar
La AESAN lanza alertas sobre
La AESAN lanza alertas sobre alimentos contaminados (Infobae)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) divulgó una alertasanitaria debido a la contaminación hallada en un alimento. Las autoridades hacen un llamado a la población en general a que, de tener este producto en casa, evite consumirlo.

Si bien la AESAN cuenta con alertas que podrían afectar únicamente a consumidores específicos, en esta ocasión va enfocada a la población en general, debido a su repercusión sanitaria o por su posible distribución al consumidor final.

A través de su página oficial, las autoridades alimentarias divulgaron la Alerta por presencia de piezas de metal y caucho en sopa deshidratada procedente de Rumanía. (Ref. ES2025/650)

La AESAN precisó el nivel de peligrosidad del contaminante encontrado, así como las consecuencias de su consumo y qué hacer con el producto en caso de tenerlo en casa.

¡No coma con este producto!

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha sido informada por el Estado miembro de Rumanía, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), de la presencia de piezas de metal y caucho, en sopa deshidratada de la marca Knorr con fecha de caducidad 04/2027.Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos en esta alerta se abstengan de consumirlos.

Así se ve el
Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Qué hacer en caso de una alerta alimentaria?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de informar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu alacena, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

Así será la entrevista del

"Los gitanos solo valéis para

El motivo que ha usado

España es un país de

Tiroteo y persecución policial en
Tiroteo y persecución policial en

Juanma Lorente, abogado: "Las mutuas

Así te hemos contado la

