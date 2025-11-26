España

Ábalos asegura que la reunión entre Sánchez, Cerdán y Otegi para negociar la moción de censura contra Rajoy “existió”

El presidente del Gobierno y el líder de Bildu han negado que se haya producido dicha entrevista

El exministro de Transportes, José
El exministro de Transportes, José Luis, Ábalos. (Europa Press)

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha asegurado que, “según lo que le contaron fuentes presenciales”, la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se reunieron en 2018 para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En un mensaje publicado este miércoles en la red social X, el secretario de Organización socialista ha corroborado lo que adelantó su ex asesor Koldo García al diario El Español, quien afirmó que el líder socialista mantuvo un encuentro con el dirigente de la formación ‘abertzale’ en el País Vasco para tratar de ganar su apoyo. De acuerdo con la misma información, García fue quien les trasladó desde el aeropuerto de Bilbao al lugar en el que tuvo lugar esa reunión, supuestamente un caserío.

Tanto Sánchez como Otegi han negado rotundamente que se haya producido dicha entrevista. “Eso es mentira”, se limitó a decir el presidente del Gobierno cuando fue preguntado por esta información revelada este lunes. Por su parte, EH Bildu lo llegó a tachar de “fake news como la copa de un pino”. 

De momento, la incógnita queda reducida a una guerra de relatos, pero para el PP la versión de Ábalos dicta sentencia. “No hay más preguntas, señoría”, ha respondido el secretario general del PP, Miguel Tellado, en otro mensaje en X.

Ábalos saca los trapos sucios y apunta a Puente

Ábalos parece estar dispuesto a sacar los trapos sucios del Ejecutivo y su ex formación 24 horas antes de encarar este jueves la revisión de sus medidas cautelares, donde el Tribunal Supremo determinará si entra en la cárcel o no. Anticorrupción pide para él y García 24 años de cárcel si finalmente es condenado, mientras que la acusación popular eleva la pena a los 30 años en el marco de la trama mascarillas.

Hace apenas dos días, el exdiputado socialista registró una pregunta escrita en el Congreso dirigida al Gobierno para que diese explicaciones sobre supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia. El diputado ubicado ahora en el Grupo Mixto ha reclamado también que el Ejecutivo precise si se han iniciado actuaciones ante las denuncias formuladas y cómo garantizará la transparencia en la gestión del ente público.

