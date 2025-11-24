EH Bildu tacha de "fake news como la copa de un pino" la reunión de Otegi con Sánchez y Cerdán para pactar la censura

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha calificado de "fake news como la copa de un pino" que el secretario general de la formación soberanista, Arnaldo Otegi, se reuniera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para negociar la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Otxandiano ha señalado que esta información es "mentira" y una "fake news como la copa de un pino".

También se ha referido a la condena por el Tribunal Supremo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuyo fallo se hizo público el pasado 20 de noviembre, cuando se cumplió 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, "un declaración de intenciones en toda regla". "Seguramente es otra constatación de una estrategia de 'lawfare' contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que es cada vez más evidente", ha añadido.

Por ello, ha dicho que, ante ello, "hay que saber dónde se está" y ante quién se está, ante "un bloque de extrema derecha compuesto por PP y Vox, que tiene una única intención de derribar al Gobierno de Pedro Sánchez. Es una estrategia de lawfare y de golpe blando, sin ninguna duda", ha indicado.

Según ha subrayado, el lehendakari, Imanol Pradales, planteó al principio de la legislatura un Pacto Ético, "que se ha quedado en el camino, del que nadie sabe nada, que planteaba que no había que blindarse como país ante este tipo de estrategias, de estratagemas...".

"Pues empecemos a practicar es pacto ético. Yo mismo me negué la semana pasada en la radiotelevisión pública vasca a comentar unas declaraciones de Díaz Ayuso. Creo que tenemos que blindar nuestra política de la extrema derecha, de las estrategias de la extrema derecha y del bloque reaccionario compuesto por PP-Vox", ha concluido.