Una veterinaria explica los peligros de la Navidad para los perros: “Evitemos sustos estas fiestas”

María VetiCan detalla los riesgos más comunes de estas fechas y cómo prevenir accidentes e intoxicaciones en perros

La veterinaria conocida como María
La veterinaria conocida como María VetiCan indica los peligros que hay que tener cuenta durante las navidades para cuidar a los perros y cachorros. (Montaje Infobae)

Con la llegada de la Navidad, el hogar se transforma: plantas decorativas, luces, adornos y comidas especiales llenan cada rincón. Sin embargo, este ambiente festivo puede esconder riesgos para los perros. Así lo explica María VetiCan (@mariaveticana), divulgadora especializada en bienestar canino, que en uno de sus vídeos más recientes ha detallado por qué estas fechas concentran algunos peligros para los animales domésticos. María insiste en que la mayoría de accidentes navideños se producen por desconocimiento. Elementos cotidianos de la decoración o alimentos presentes únicamente en esta época pueden generar intoxicaciones, cortes y obstrucciones. Conocerlos, subraya, es fundamental para prevenir.

La experta señala que varias de las plantas más tradicionales de estas fechas son tóxicas para los perros. La flor de Pascua, por ejemplo, puede causar vómitos e irritación gastrointestinal por su savia. El muérdago, incluso en pequeñas cantidades, puede provocar dolores abdominales, bajadas de tensión y alteraciones cardíacas. Y el acebo puede desencadenar vómitos intensos y diarrea.

Muérdago. (National Geographic)
Dado que estas plantas suelen colocarse en zonas accesibles y resultan muy llamativas, María recomienda mantenerlas lejos de los perros o evitarlas por completo si se trata de animales curiosos.

Adornos y alimentos

El árbol de Navidad es otro foco habitual de accidentes. Los adornos frágiles pueden romperse y causar cortes en patas o boca. Las luces y cables, si el perro intenta morderlos, pueden producir calambres. A esto se suma el riesgo de obstrucciones intestinales si ingieren bolas pequeñas, cintas o decoración comestible. Para reducir estos peligros, María aconseja asegurar bien el árbol, elegir adornos irrompibles y cubrir los cables siempre que sea posible.

La mesa festiva es, probablemente, el punto más delicado. Muchos alimentos típicos de estas fechas resultan dañinos para los perros. El chocolate es uno de los más peligrosos: “es neurotóxico”, recuerda María, y puede causar vómitos, diarrea, temblores o convulsiones. Los dulces y postres navideños, por su alto contenido en azúcar, pueden generar malestar digestivo o incluso pancreatitis. Las uvas y pasas, presentes en numerosos platos y dulces, pueden desencadenar fallo renal agudo incluso en pequeñas cantidades. Y el alcohol, que algunas personas ofrecen sin saber su riesgo, provoca una intoxicación sistémica, ya que los perros no metabolizan el alcohol igual que los humanos.

Algunas decoraciones navideñas pueden ser
Algunas decoraciones navideñas pueden ser perjudiciales para las mascotas causando cortes u obstrucciones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La divulgadora añade otros alimentos que, aunque no son propios de la Navidad, aparecen en muchas celebraciones: la cebolla (capaz de causar anemia), las nueces de macadamia (que pueden provocar temblores y debilidad), la leche (responsable de diarreas en perros intolerantes a la lactosa) y la cafeína, que produce taquicardia y nerviosismo.

María VetiCan resume su mensaje en una idea: la prevención es clave. La mayoría de estos incidentes se pueden evitar llevando un control básico de lo que se deja al alcance del perro, asegurando la decoración y conociendo los alimentos prohibidos. Con estos cuidados, afirma, es posible disfrutar de unas fiestas tranquilas y sin sustos, garantizando el bienestar del animal. Alejar estos adornos y alimentos del alcance de los perros más curiosos asegura su bienestar. Asimismo, existen alternativas alimentarias navideñas que los perros pueden degustar con motivo de estas fechas tan especiales.

