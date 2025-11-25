Sarah Ferguson y su venganza más mediática: la millonaria entrevista que le han propuesto para contarlo todo

'Skavlan' TV show, Stockholm, Sweden - 14 Sep 2016 (The Grosby Group)

El escándalo del ya expríncipe Andrés aun resonando en los pasillos de Windsor, la figura de Sarah Ferguson podría volver, muy pronto, a protagonizar titulares. Si bien hace tiempo que vive apartada de la realeza, Fergie no ha podido evitar que su nombre se haya visto sacudido por las polémicas de su exmarido, llegando incluso a quedarse sin casa.

Por eso, la madre de las princesas Eugenia y Beatriz estaría negociando una entrevista para hablar sobre lo que nunca ha contado. Así lo asegura al menos una fuente cercana a la exduquesa, que ha asegurado a The Sun: “Sarah y su equipo han recibido ofertas de todo el mundo para una entrevista televisiva. Así que está reflexionando todo muy detenidamente”.

No es para menos, pues la posibilidad de que acuda al programa de Oprah Winfrey, la mujer junto a la que el príncipe Harry y Meghan Markle revolucionaron a la monarquía británica, ha vuelto a poner a todos nerviosos. Sobre la mesa hay cifras astronómicas, que llegan a los seis e incluso siete dígitos, el equivalente a más de un millón de dólares, según The Express y The Sun.

¿Por qué ahora? Los motivos de Fergie para romper su silencio

Tras años de altibajos mediáticos y una reciente lluvia de malas noticias, el entorno de Ferguson habla de una situación financiera a punto del colapso: expulsada de la Royal Lodge, sin títulos reales, sus libros infantiles fuera de circulación y sus tradicionales apoyos dinásticos evaporados. “Tiene que encontrar dinero y un lugar para vivir el próximo año”, ha deslizado otra voz cercana a la exduquesa.

Además, la confirmación del fin definitivo de los privilegios y de la vida de palacio se suma a la década de vinculación indirecta con el oscuro caso Epstein. Ahora, Sarah quiere dejar claro que no sabía nada de los delitos que rodearon a su exmarido y al financiero estadounidense: “Siempre ha dicho que no tenía idea de lo que Epstein y Andrés hacían. ¿Y por qué alguien iba a contárselo? Ella es la madre de dos hijas, después de todo”, aseguró un portavoz en The Sun.

La posible entrevista no solo inquieta por las cuentas pendientes de Ferguson, sino por el efecto dominó que podría tener sobre la imagen de rey Carlos, la reina Camila y la reputación ya ultrajada de Andrés. Mark Dolan, presentador de TalkTV, lo resumió en SkyNews: “Ella siente que la han dejado tirada, que todo fue culpa de la relación de Andrés con el exfinanciero. Le urge aclarar su versión. Necesita el dinero, y no es nada improbable que firme por un millón para contar todo... El problema es grande para Carlos, porque esto puede contaminar su reinado”.

La entrevista de Andrés que lo cambio todo

Imposible olvidar el desastroso resultado de la última aparición en televisión de Andrés, pues sus respuestas provocaron su ruina pública. Por ese motivo se teme que Ferguson, famosa por su impulsividad y su “lengua afilada”, termine yendo más allá de lo previsto, culpando o involucrando indirectamente a otros integrantes de la realeza o, de nuevo, mostrando indulgencia hacia Epstein. También está el temor a que Sarah Ferguson repita su polémica de quince años atrás, cuando se autodefinía como “desesperada, estúpida, ingenua” tras ser grabada aceptando un soborno.

Mientras tanto, la vida de Fergie sigue siendo un enigma a resolver: ¿se mudará con su hija Eugenia a Portugal, como apuntan algunos medios nacionales? ¿O lo apostará todo a una entrevista que bien podría limpiar su imagen o bien terminar de hundirla? Por ahora, la respuesta desde Reino Unido es que la exduquesa “necesita tomarse su tiempo para reubicarse antes de decidir qué hará. Si finalmente da la entrevista, no va a salir corriendo a hacerla mañana mismo”, reveló uno de sus confidentes en The Sun. En Buckingham, mientras tanto, aguantan la respiración.