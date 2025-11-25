Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

Imagen de archivo de vehículos. (REUTERS/Lukas Barth)

La Unión Europea se encuentra en un proceso de revisión de sus normativas medioambientales en sus vehículos, que ha contado con aplausos y críticas por igual. La última regulación sobre esta cuestión es la Euro 7, una directiva que estableció límites más estrictos de emisiones para todos los automóviles y vehículos ligeros y pesados que circulan por el continente.

El objetivo principal es reducir de manera considerable la emisión de gases contaminantes atmosféricos tradicionales, como óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), partículas sólidas y gases orgánicos volátiles, pero también incluye novedades como requisitos de vida útil de la batería.

Según explica en una publicación el Real Automóvil Club de España (RACE), la nueva norma obliga a los fabricantes a someter sus vehículos a pruebas más exigentes, que reflejen las condiciones reales de uso en carretera, y a garantizar que los sistemas de control de emisiones sean efectivos durante un periodo más prolongado. Por su parte, los usuarios deberán tener en cuenta estos nuevos límites a la hora de comprar un coche.

Máximo Sant, experto en automoción y conocido en las redes como @GarajeHermético, se adentra en los detalles de la norma y se muestra muy crítico con estos nuevos objetivos, afirmando que es “la obsolescencia programada hecha ley”. “Primero nos asustaron con una Directiva dura, que reducía enormemente las emisiones por el tubo de escape. La industria protestó y los burócratas de Bruselas cambiaron a una nueva Euro 7 que era mucho más penitenciaria con las emisiones del escape” recuerda.

Pero el experto advierte que esta cuestión era tan solo una “distracción”. “[En relación a a la Euro 7] Hicieron una norma que iba a penalizar dos cosas distintas: las partículas que se generan al frenar, y los micro plásticos que desprenden los neumáticos al ser usados. Esto es curioso, porque resulta que penaliza a los coches que ellos nos han impuesto, ya que los coches eléctricos pesan mucho más”, asegura.

“Por muy poquito, vas a tener que cambiar todo el sistema”

Pero a su juicio esto no es lo más grave, y pone el foco en la implementación de un sistema llamado OBM. Esta tecnología, explica el experto, “vigila” durante los siguientes diez años o 200.00 kilómetros que el vehículo cumpla con la normativa. “Cuando tu coche, por ejemplo, contamine un 5% más de lo que pasaba como nuevo, llegarás a la ITV y el coche se iba a chivar. No solo se te va a encender un chivato, sino que va a avisar de que tu coche ya es ilegal.“, advierte.

¿Esto qué problema tiene? Según el experto, puede ser que el sistema de tu coche, que tiene nueve años y 140.000km, detecte que ya no cumple con la normativa. “Por muy poquito, vas a tener que cambiar todo el sistema, por ejemplo, de catalizador o el filtro de partículas”, subraya Sant, que añade que “todo eso va a costar mucho dinero”. “Hablamos de no menos de 4.000 euros y más bien 6.000 euros. Para mí, como os he dicho, es hacer ley una obsolescencia programada”, sentencia.

La norma estaba prevista para que entrase en vigor definitivamente este julio, en el caso de turismos y furgonetas, y dos años más tarde para autobuses y camiones. Sin embargo, fue finalmente pospuesta para 2027 en turismos y furgonetas, y para 2029 en el caso de autobuses y camiones.