España

Lucas González demanda a su expromotor, Álvaro Molina: la cantidad que le reclama y su llamativa condición para perdonarle

Tras la entrevista del empresario en televisión, el exintegrante de Andy y Lucas y su pareja han decidido interponer medidas legales contra él

Guardar
Lucas González y Álvaro Molina.
Lucas González y Álvaro Molina. (Europa Press/Mediaset España)

Lucas González ha decidido dar un paso al frente y defender su verdad ante los juzgados. Pese a que el cantante parece haber dado marcha atrás en su intención de demandar a su excompañero Andy Morales, no correrá la misma suerte el expromotor del dúo, Álvaro Molina, a quien el artista y su pareja, María José, han decidido demandar por difamarles en televisión.

Según ha revelado este lunes Marta Riesco en el programa No somos nadie, Lucas y María Jose, exmujer de Molina, han presentado una demanda contra el promotor por “daños al honor y a la intimidad” en sus declaraciones televisivas, tanto en el espacio de Canal Quickie como en su reciente entrevista en ¡De viernes!.

La colaboradora, que reveló el triángulo amoroso con el que comenzaron los problemas entre Andy y Lucas, ha asegurado que el cantante reclama una indemnización de 150.000 euros al demandado por todo lo que ha contado sobre él y su actual pareja, quien supuestamente fue infiel al promotor con el artista.

Sin embargo, Lucas deja la puerta abierta a perdonar esa cuantiosa indemnización si Molina rectifica públicamente sus declaraciones en Telecinco: “Si quiere evitar pagar esos 150.000 euros, deberá sentarse en ¡De viernes! y decir que todo lo que ha contado es falso, que no hubo ninguna agresión, que María José no se quedó con ninguna propiedad suya y que no ha tenido ningún problema mental ni físico por nada que tenga que ver con Lucas ni con su exmujer, María José“, ha relatado Riesco.

Álvaro Molina, en '¡De viernes!'.
Álvaro Molina, en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Las palabras de Álvaro Molina

Álvaro Molina, que trabajó durante años para Andy y Lucas, se sentaba el pasado 1 de noviembre en ¡De viernes! para relatar el episodio que rompió su relación profesional y personal con el dúo.

Según contó el promotor, su esposa le fue infiel con Lucas durante meses, algo de lo que no se dio cuenta hasta que les descubrió: “No me había dado cuenta de antes. Lucas tenía su mujer, su niño pequeño, no puedes imaginarte eso… Le contaba cosas íntimas de mi matrimonio”, explicó en el programa, asegurando que María José “cogió un día y se fue sin ninguna explicación. Me dejó los críos y se fue”.

Entrevista a Andy y Lucas.

Además, Molina acusó a Lucas de agredirle durante una cena en su casa, después de que la entonces pareja del cantante, Soraya, insultara a María José. “Estaba de espaldas, tiró la silla, me arrastró por el suelo y me pisó la pierna. Ella, en vez de defenderme a mí, empezó a defender al otro”, dijo sobre su expareja.

En su entrevista, Álvaro aseguró sufrir secuelas físicas y psicológicas de aquel presunto episodio violento y de su divorcio con María José, unas declaraciones televisivas por las que ahora Lucas y su mujer están dispuestos a defenderse ante los tribunales.

Además de la demanda, María José se defendía hace unos días en el mismo programa de Telecinco, donde negó las acusaciones de su exmarido y aseguró que ni ella ni Luca fueron infieles en sus respectivas relaciones anteriores. Además, el cantante entró en directo para apoyar el testimonio de su pareja: “Lo que quiero decir es que algún día me sentaré y que sigo queriendo muchísimo a Andy y, sobre todo, que quiero muchísimo a la mujer que está ahí sentada y que a día de hoy es la mujer de mi vida”, aseveró el artista.

Temas Relacionados

Lucas GonzálezAndy y LucasDemandasFamosos EspañaTelevisión EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Abre el primer cine en el mundo para personas con TDAH en Países Bajos, donde puedes dibujar, tejer o hacer manualidades mientras disfrutas de la película

El ambiente es acogedor, comunitario y sin remordimientos, ideal para cualquiera cuyo cerebro simplemente no funciona bien con las reglas de “quédate quieto y en silencio”

Abre el primer cine en

Fernando Mora, doctor: “Tener estrés no es lo mismo que tener ansiedad”

El estrés y la ansiedad forman parte de la misma reacción del cuerpo y tienen síntomas similares, pero hay formas de distinguir entre ellos

Fernando Mora, doctor: “Tener estrés

Las mejores películas de Netflix España para ver en cualquier momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Las mejores películas de Netflix

El Gobierno mantiene su oferta de subida salarial del 11% a los funcionarios para 2028 y se compromete a aprobar un alza del 2,5% para diciembre

El Ejecutivo aprobaría antes de que finalice noviembre un Real Decreto-Ley que permita abonar ya en diciembre una subida del 2,5% con carácter retroactivo

El Gobierno mantiene su oferta

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen en La Habana a

Detienen en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado en Orense a 13,5 años de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad

Manos Limpias pierde a su abogado en la causa contra Begoña Gómez por discrepancias sobre el enfoque del caso: “La abogacía no es activismo político”

José Luis Ábalos ataca a Óscar Puente: señala supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

Los 10 fugitivos más buscados en España: la Policía pide ayuda

ECONOMÍA

El Gobierno mantiene su oferta

El Gobierno mantiene su oferta de subida salarial del 11% a los funcionarios para 2028 y se compromete a aprobar un alza del 2,5% para diciembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Air Europa y Plus Ultra se unen a Iberia y cancelan temporalmente sus vuelos a Caracas tras la alerta de EEUU por riesgo en el espacio aéreo venezolano

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la incapacidad permanente: “El Tribunal Supremo ha corregido un criterio abusivo de la Seguridad Social”

DEPORTES

Pep Guardiola pide disculpas tras

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”

Ronaldo Nazario cuenta una de sus peores experiencias en un partido: “Tenía la boca rota”