Lucas González demanda a su expromotor, Álvaro Molina: la cantidad que le reclama y su llamativa condición para perdonarle

Lucas González y Álvaro Molina. (Europa Press/Mediaset España)

Lucas González ha decidido dar un paso al frente y defender su verdad ante los juzgados. Pese a que el cantante parece haber dado marcha atrás en su intención de demandar a su excompañero Andy Morales, no correrá la misma suerte el expromotor del dúo, Álvaro Molina, a quien el artista y su pareja, María José, han decidido demandar por difamarles en televisión.

Según ha revelado este lunes Marta Riesco en el programa No somos nadie, Lucas y María Jose, exmujer de Molina, han presentado una demanda contra el promotor por “daños al honor y a la intimidad” en sus declaraciones televisivas, tanto en el espacio de Canal Quickie como en su reciente entrevista en ¡De viernes!.

La colaboradora, que reveló el triángulo amoroso con el que comenzaron los problemas entre Andy y Lucas, ha asegurado que el cantante reclama una indemnización de 150.000 euros al demandado por todo lo que ha contado sobre él y su actual pareja, quien supuestamente fue infiel al promotor con el artista.

Sin embargo, Lucas deja la puerta abierta a perdonar esa cuantiosa indemnización si Molina rectifica públicamente sus declaraciones en Telecinco: “Si quiere evitar pagar esos 150.000 euros, deberá sentarse en ¡De viernes! y decir que todo lo que ha contado es falso, que no hubo ninguna agresión, que María José no se quedó con ninguna propiedad suya y que no ha tenido ningún problema mental ni físico por nada que tenga que ver con Lucas ni con su exmujer, María José“, ha relatado Riesco.

Álvaro Molina, en '¡De viernes!'. (Mediaset España)

Las palabras de Álvaro Molina

Álvaro Molina, que trabajó durante años para Andy y Lucas, se sentaba el pasado 1 de noviembre en ¡De viernes! para relatar el episodio que rompió su relación profesional y personal con el dúo.

Según contó el promotor, su esposa le fue infiel con Lucas durante meses, algo de lo que no se dio cuenta hasta que les descubrió: “No me había dado cuenta de antes. Lucas tenía su mujer, su niño pequeño, no puedes imaginarte eso… Le contaba cosas íntimas de mi matrimonio”, explicó en el programa, asegurando que María José “cogió un día y se fue sin ninguna explicación. Me dejó los críos y se fue”.

Entrevista a Andy y Lucas.

Además, Molina acusó a Lucas de agredirle durante una cena en su casa, después de que la entonces pareja del cantante, Soraya, insultara a María José. “Estaba de espaldas, tiró la silla, me arrastró por el suelo y me pisó la pierna. Ella, en vez de defenderme a mí, empezó a defender al otro”, dijo sobre su expareja.

En su entrevista, Álvaro aseguró sufrir secuelas físicas y psicológicas de aquel presunto episodio violento y de su divorcio con María José, unas declaraciones televisivas por las que ahora Lucas y su mujer están dispuestos a defenderse ante los tribunales.

Además de la demanda, María José se defendía hace unos días en el mismo programa de Telecinco, donde negó las acusaciones de su exmarido y aseguró que ni ella ni Luca fueron infieles en sus respectivas relaciones anteriores. Además, el cantante entró en directo para apoyar el testimonio de su pareja: “Lo que quiero decir es que algún día me sentaré y que sigo queriendo muchísimo a Andy y, sobre todo, que quiero muchísimo a la mujer que está ahí sentada y que a día de hoy es la mujer de mi vida”, aseveró el artista.