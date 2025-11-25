España

Antonio Resines, ingresado en la UCI: el actor se ha visto obligado a cancelar todos sus compromisos profesionales

Jorge Borrajo, director de ‘Semana’, ha adelantado algunos detalles de su hospitalización en ‘El tiempo justo’

Antonio Resines, en imagen de
Antonio Resines, en imagen de archivo (Europa Press / A. Pérez Meca)

Hace unas semanas RTVE sorprendía al desvelar que Antonio Resines sería uno de los fichajes de Top Chef. Sin embargo, el actor se vio obligado a dar un paso atrás y cancelar su participación por un problema de salud. Ahora se ha conocido que Resines ha tenido que ser ingresado en la UCI, tal y como informa la revista Semana.

Durante más de una semana, el cántabro ha estado ingresado en el Hospital de San Rafael de Madrid. Resines pasó los tres primeros días en la UCI y tuvo que cancelar todos los compromisos profesionales de su agenda.

Jorge Borrajo, director de Semana, ha adelantado algunos detalles sobre la hospitalización de Resines durante su intervención en el programa El tiempo justo, presentado por Joaquín Prat en Telecinco: “Desde hace unos días, sabíamos que había tenido un problema de salud. Incluso había tenido que cancelar compromisos profesionales”.

Los sanitarios protestan por el colapso de las urgencias durante el verano

“Tuvo que ingresar el 13 de noviembre en la UCI, luego pasó a planta cinco días más”, ha explicado Borrajo sobre la situación del actor. El periodista asegura que “ya ha sido dado de alta y está en casa descansando”, aunque es cierto que “ha habido cierta preocupación” por su estado de salud.

Borrajo ha recordado la incógnita que supuso su salida del elenco del programa de cocina de RTVE: “Es cierto que no sabíamos qué había pasado con él para cancelar esos compromisos profesionales y es que tuvo que ser ingresado en la UCI”.

Antonio Resines, fuera de peligro

Es cierto que desde el ente público, tras fichar como sustituto al actor Luis Merlos, se avisó de que el motivo de su abandono era un problema de salud. No obstante, no ha sido hasta ahora que se ha conocido la verdadera magnitud de lo ocurrido.

Resines se encontraba muy ilusionado por su nuevo proyecto, pese a que tendrá que dejar las cocinas para más adelante. La buena noticia es que parece que el actor ya se encuentra fuera de peligro y está recuperándose poco a poco.

Hace tan solo unas semanas, Resines cumplía con su agenda de manera normal. De hecho, el 27 de octubre asistió al 25 aniversario de la Fundación Pequeño Deseo de Madrid. Ese mismo día acudió también a la presentación de la película Cuerpos locos, en la que comparte pantalla con Paz Padilla, entre otros actores.

El susto de Antonio Resines con la COVID-19

En 2021, ya tuvo un susto cuando se contagió de COVID-19. Aquella ocasión fue crítica para Resines, ya que estuvo 23 días en coma e informaron a sus familiares de la situación letal en la que se encontraba. Pese a todo, salió adelante y volvió a retomar sus proyectos.

A finales de octubre, el actor visitó El show de Bertín, el programa de Bertín Osborne en Canal Sur y allí narró su experiencia con la medicina que tuvo que tomar, que le provocó “alucinaciones”: “Siempre estaba en una situación de ahogarme, como en un mar, un río o me enterraban. Me enterraron varias veces, siempre lo pasaba mal. Cuando me salvaba de esa situación de morirme, era porque me estaba recuperando de alguna forma”.

