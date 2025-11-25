España

40 años tras los micros y delante de la cámara: Jordi González anuncia el fin del periodismo en su vida

El barcelonés ha revelado en una entrevista con ‘Diari Ara’ que el programa que dirige y presenta, ‘Col·lapse’, será el fin de su carrera

Guardar
Jordi González, en 'La Plaza'.
Jordi González, en 'La Plaza'. (RTVE)

El 2025 ha sido un año decisivo para Jordi González. Tras cinco meses apartado del foco mediático, el presentador se vio envuelto en un episodio que puso en juego su vida. Un grave incidente en Colombia lo mantuvo tres semanas en coma y obligó a su cuerpo a una larga recuperación, incluyendo una traqueotomía y un aprendizaje casi desde cero para recuperar la voz. Aquella experiencia cambió por completo su perspectiva: hoy, más que nunca, entiende que la vida es efímera y que el tiempo debe invertirse en lo realmente importante.

Con esta nueva mirada, González ha decidido poner fin a su trayectoria en televisión con Col·lapse, en TV3, donde ejerce como presentador y director. En una entrevista reciente con Diari Ara, confesó: “Llegó la propuesta de TV3 con un programa con reputación, audiencia, solvente, en Cataluña y en catalán. Además, no solo presento, sino que también soy director. Es una manera muy satisfactoria de acabar una carrera”. Su decisión es firme y meditada: no habrá nuevos proyectos televisivos después de este cierre. “Es mi epílogo, seguro. Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa más”, aseguró con determinación.

Jordi González en 'Col.lapse'. (Captura
Jordi González en 'Col.lapse'. (Captura de pantalla)

La historia profesional de Jordi González se remonta a su adolescencia en Barcelona. Nacido el 26 de septiembre de 1962 en el barrio de El Guinardó, combinó sus estudios de Ciencias de la Información con Filosofía, aunque desde joven sintió la llamada de la comunicación. A los 17 años comenzó en Radio Popular de Reus y, un año después, se incorporó a la Cadena SER, dando los primeros pasos de una carrera que lo llevaría a ser uno de los rostros más reconocibles de la televisión española.

En Radio Barcelona, González presentó y dirigió espacios como La Radio al Sol, Brigada 8-2-8, Fórmula Tarde y el concurso Doble o Nada, consolidando su versatilidad en distintos formatos y estilos. Su talento para conectar con la audiencia lo llevó a trabajar también en Catalunya Ràdio, Ràdio 4, Radio 1 y RAC1, dejando su sello en la radio catalana y nacional.

Su salto a la pequeña pantalla se produjo a los 26 años, en 1988, con La Palmera en TVE Cataluña. Aquel fue el inicio de un recorrido televisivo extenso, marcado por la versatilidad y la capacidad de adaptarse a distintos géneros. Tras sustituir a Isabel Gemio en 3×4 en TVE 1, volvió con La Palmera, ahora a nivel nacional, y más tarde comenzó su etapa en cadenas privadas.

Terelu Campos y Jordi González
Terelu Campos y Jordi González en 'La Plaza'. (RTVE)

Antena 3 lo fichó en 1993 para El turista habitual, y Canal Sur confió en él para conducir Todo tiene arreglo entre 1994 y 1996, programa que le valió un Premio Ondas. En 1996, su llegada a TV3 con Això no és tot y el exitoso late show Les 1000 i una marcó el inicio de un vínculo constante con la televisión autonómica catalana, que alternaría con proyectos nacionales a lo largo de su carrera.

El gran salto llegó en 1997, cuando Telecinco lo incorporó para sustituir a Javier Sardà en Moros y Cristianos. Un especial del programa lo llevó al Libro Guinness de los Récords por un maratón de 24 horas de emisión. Desde entonces, González se convirtió en una pieza clave de la cadena durante más de 25 años, conduciendo programas de debate, reality shows y espacios de entretenimiento.

Entre 1998 y 2000 combinó su regreso a TV3 con colaboraciones en Telemadrid y otros proyectos, antes de incorporarse nuevamente a Telecinco. Su versatilidad le permitió liderar desde programas de investigación como REC, hasta reality shows como La casa de tu vida o debates de Gran Hermano. Su habilidad para conectar con los concursantes y la audiencia lo convirtió en un referente en los debates de realitys, manteniéndose vigente década tras década.

Además, antes de su actual programa en la televisión catalana, se consolidó en el mundo del corazón en RTVE. El presentador fue el conductor de Lazos de Sangre y hasta hace unos meses también de D Corazón junto a Anne Igartiburu.

Jordi González y Anne Igartiburu
Jordi González y Anne Igartiburu en 'D Corazón' (RTVE)

Premios y reconocimientos

A lo largo de su carrera, González ha recibido múltiples distinciones por su profesionalidad y trayectoria. Entre ellos destacan el Premio Ondas en 1986 y 1995, el Micrófono de Oro en 2008 y el Premio Protagonistas en 2010 y 2011. Unos galardones que reconocen tanto su talento como su capacidad para adaptarse a distintos formatos y mantener una relación cercana con la audiencia.

Ahora, tras el grave incidente en Colombia, Jordi se enfrenta a un nuevo capítulo, lejos del ritmo televisivo que lo ha acompañado durante décadas. Esta experiencia ha transformado su manera de entender el tiempo y las prioridades. Ya no busca la notoriedad ni acumular proyectos; su enfoque está en disfrutar de la vida, viajar, aprender inglés y dedicarse a la cocina, aficiones que había postergado durante años. “Tengo dinero y no tengo hijos”, afirmó a Diari Ara.

Temas Relacionados

Famosos EspañaGente EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El actor catalán Oriol Pla y ‘#Seacabó’, el documental sobre el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso, se coronan en los Emmy Internacionales 2025

La televisión española refuerza su presencia internacional tras la gala de los Emmy Internacionales 2025: Oriol Pla se lleva el Emmy al Mejor Actor y ‘#SeAcabó’ el Emmy al Mejor Documental Deportivo

El actor catalán Oriol Pla

Agustín Alemán Barreto, eje central en dos causas por explotación sexual de menores tuteladas que implican a empresarios: la historia detrás de “18 Lovas” en Gran Canaria

La denuncia de una menor ante la policía en 2015 marcó el inicio en Gran Canaria de una de las mayores investigaciones sobre prostitución de adolescentes en España, revelando una red que captaba a jóvenes en situación vulnerable bajo la apariencia de una agencia de modelos y eventos

Agustín Alemán Barreto, eje central

Morat: “Antes era muy importante cantar en inglés si alguien quería trascender. Cada vez más se reivindica el español como un idioma válido”

‘Infobae España’ entrevista al grupo colombiano, que ha anunciado una gira de nueve fechas por España para octubre de 2026

Morat: “Antes era muy importante

Más de 100.000 zumos y yogures y 10.000 chorizos y salchichones: Interior diseña el menú de los detenidos que pasan por los juzgados de Plaza de Castilla

Interior gastará 171.300 euros para dar de comer y cenar durante 2026 a los detenidos que pasan cada día por los 54 juzgados que componen esta pequeña ciudad judicial dentro de Madrid

Más de 100.000 zumos y

El caso de Antonia Dell’Atte se suma a la lista de mujeres que han utilizado la televisión como medio para denunciar la violencia de género

Relatos de víctimas como Antonia Dell’Atte, Ana Orantes y Rocío Carrasco han impulsado la expulsión de agresores de los platós, estableciendo nuevos precedentes en la cobertura de casos de maltrato

El caso de Antonia Dell’Atte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 100.000 zumos y

Más de 100.000 zumos y yogures y 10.000 chorizos y salchichones: Interior diseña el menú de los detenidos que pasan por los juzgados de Plaza de Castilla

Detienen en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor condenado en Orense a 13,5 años de cárcel por abusar y violar a una alumna menor de edad

Manos Limpias pierde a su abogado en la causa contra Begoña Gómez por discrepancias sobre el enfoque del caso: “La abogacía no es activismo político”

José Luis Ábalos ataca a Óscar Puente: señala supuestas irregularidades de dietas e indemnizaciones en el Puerto de Valencia

Deniegan la incapacidad permanente a una reponedora de Lidl con problemas lumbares y agorafobia que fue despedida por ineptitud sobrevenida

ECONOMÍA

“Dame dinero para la compra”:

“Dame dinero para la compra”: la violencia económica golpea a 2,3 millones de mujeres en España y es un maltrato invisible difícil de probar

El Gobierno mantiene su oferta de subida salarial del 11% a los funcionarios para 2028 y se compromete a aprobar un alza del 2,5% para diciembre

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Air Europa y Plus Ultra se unen a Iberia y cancelan temporalmente sus vuelos a Caracas tras la alerta de EEUU por riesgo en el espacio aéreo venezolano

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Stamford Bridge, una eliminatoria de

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”