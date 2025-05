Jordi González cuenta la razón que le llevó a alejarse de la televisión: “He estado a punto de morir”

Jordi González, en 'La Plaza'. (RTVE)

Tras casi toda una vida ligado a los focos y las cámaras, Jordi González llevaba cinco meses alejado de la televisión. Por entonces, salió a la luz que se encontraba ingresado de gravedad en Colombia, donde sufrió un percance en su salud mientras disfrutaba de sus vacaciones. Sin embargo, no trascendieron más detalles acerca de su diagnóstico y mucho menos de la enfermedad por la que tuvo que dejar a un lado su gran pasión. Ahora, el presentador de televisión revela a Semana, este miércoles, 14 de mayo, todos los detalles de su paso por el centro médico.

Al margen de sus seres queridos y su entorno cercano, nadie podía presagiar el infierno que se encontraba atravesando el catalán. De acuerdo con la información que el comunicador cuenta a la revista del corazón, pasó tres semanas en coma y dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). “Los médicos me han salvado la vida”, detalla a la publicación, agradeciendo el esfuerzo que han realizado los médicos sanitarios con su percance de salud.

A juzgar por sus palabras, González ha estado atravesando un auténtico calvario. “He estado a punto de morir”, reconoce a Semana, desde la tranquilidad de haberse recuperado. El entorno del periodista fue quien comenzó a aportar nuevos datos sobre su estado, aunque, eso sí, de forma milimetrada. Las nuevas informaciones dejaron entrever que su ausencia de la pequeña pantalla no había sido fruto de un “trancazo”, como Jordi explicó a sus seguidores en un primer momento.

“Después de 15 días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con un dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre... La semana que viene, en teoría, estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal... No sé qué me pasó ayer, me puse llorar, a toser... Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito", explicó a sus seguidores, el de Barcelona, con la idea de tranquilizarlos tras ausentarse de D Corazón. Sin embargo, a su ingreso hospitalario en Colombia se sumó su hospitalización en un centro de Madrid.

Los médicos colombianos pensaron que el conductor de televisión y radio se encontraba plenamente preparado para volver a casa. Sin embargo, le fue complicado asumir un viaje transatlántico. A sus 62 años, Jordi González pensaba que no lo contaba. “Estoy bien. Ahora estoy bien, pero he estado muy mal, verdaderamente mal…“, cuenta a la revista del corazón. ”Los médicos llegaron a darme por perdido. Nos dijeron que estaban convencidos de que no salía. Hasta en dos ocasiones dijeron que se avisara a mi familia para que se despidieran de mí“, revela en la entrevista.

"Durante un tiempo tenía pesadillas todas las noches con lo que me ha ocurrido. Ahora veo mi vida de otra manera. Me han cambiado las prioridades. Me voy a dar prioridad a mí mismo. Voy a ser menos González y más Jordi. Me ha encantado notar el cariño de la gente", señala el presentador, ya desde la tranquilidad del hogar, que reconoce que, tras el momento vivido, su vida ha dado un vuelco de 180 grados.