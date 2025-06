Jordi González reaparece en televisión tras estar a punto de perder la vida: “Antes no me daba miedo morir, ahora sí”

Jordi González en 'Col.lapse'. (Captura de pantalla)

Después de casi cuatro años de ausencia, Jordi González ha vuelto a reaparecer en su casa: Telecinco. Su regreso a la pequeña pantalla ha tenido en lugar tras ser invitado al programa vespertino TardeAR, presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto. Este regreso marca un punto de inflexión en la trayectoria profesional del periodista, que durante más de dos décadas formó parte de la cadena Mediaset.

Es la primera intervención que el comunicador realiza en la televisión nacional tras estar a punto de perder la vida a finales de 2023. Y es que entonces sufrió una grave infección bacteriana que lo llevó a estar en coma durante tres semanas. Un grave episodio que le mantuvo alejado de los focos y las cámaras y del que ha hablado en su paso por Telecinco.

Durante la entrevista, Jordi González ha relatado que contrajo una infección bacteriana mientras estaba en Medellín, Colombia. La situación se agravó hasta desencadenar una neumonía bilateral y una crisis renal, condiciones que lo llevaron a un estado de coma durante tres semanas e implicaron su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos por seis semanas.

Jordi González, en una fotografía de archivo. (RTVE)

“Me operaron el pulmón izquierdo”

El periodista ha detallado que la infección lo sorprendió el Día de Reyes y que su convalecencia resultó extremadamente compleja. “El índice de supervivencia es del 27%. He estado más allá que aquí y os aseguro que no hay luces blancas, ni ves a tu abuelo ni nada. No te enteras absolutamente de nada», ha señalado, usando su característico tono irónico para describir la gravedad de la situación. A pesar de la magnitud de lo vivido, el comunicador ha optado por el silencio y ha asegurado que evitó informar a muchos de sus allegados. “No soporto dar pena”, ha expresado, justificando ese hermetismo ante su entorno más cercano.

Tras superar el estado crítico en Colombia, fue trasladado a España en un avión medicalizado e ingresó en el Hospital Anderson de Madrid. Allí le retiraron la traqueotomía y comenzó el proceso de recuperación. “Me operaron del pulmón izquierdo y me quitaron una especie de piedra pómez, secuela de haber fumado. Llevaba 20 años sin fumar, pero ahí estaba“, ha continuado diciendo.

Jordi González en 'TardeAR' (Mediaset)

“Estuve 60 días sin hablar, tenía miedo de no recuperar la voz, pero dije ‘Hola’ y me emocioné al escucharme", ha relatado. Además, ha contado que debió reaprender funciones básicas como hablar, caminar y comer. El reencuentro con el equipo de Telecinco tras casi veinticinco años de carrera en la emisora ha resultado particularmente emotivo para González.

Su futuro profesional

Al inicio de la entrevista ha traído al presente ese vínculo duradero. “Hace tres años y medio que no piso esta cadena. Yo pasé casi 25 años de mi vida aquí. Me he encontrado con productores, maquillaje, peluquería… Ha sido muy especial. Aquí hay un plus de entusiasmo que no he encontrado en otros sitios", ha dicho. El presentador Frank Blanco le ha agradecido la elección de Telecinco como el escenario de su reaparición mediática, destacando que no existía contraprestación económica por su presencia. “Nunca he cobrado una entrevista. Lo hago por cariño, por afecto y porque lo hacéis muy bien”, ha afirmado González.

Durante la conversación, Jordi González ha abordado su cambio de perspectiva tras la experiencia clínica. “Antes no me daba miedo morir, ahora sí. No quiero darle ese disgusto a mi gente. He reordenado mis prioridades. Antes sabía lo que tenía que hacer, pero no lo aplicaba. Ahora sí“, ha dicho. Sobre su futuro profesional, ha anunciado su regreso a la televisión en septiembre a través de un nuevo formato para TV3. Aunque no ha especificado detalles, ha anticipado que se tratará de un programa de actualidad, entrevistas y debates en la línea de La noria, espacio que además dirigirá. Con este proyecto, ha confirmado su salida definitiva de RTVE, donde tuvo una breve etapa como conductor de D Corazón.