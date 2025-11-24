Juan José Ebenezer, sobre la moda de las llantas grandes: “Hace que el coche tenga menos potencia”

Juan José Ebenezer, mecánico y fundador de Talleres Ebenezer, aborda en su canal de TikTok la moda de llevar las llantas grandes. / Freepick

El mundo del automóvil despierta tantas pasiones como el fútbol en España, por lo que los trucos y modificaciones que se realizan en los cochos van desde la profesionalización de los talleres hasta los más aficionados. Sin embargo, hay figuras como la del mecánico Juan José Ebenezer que aparecen en las redes sociales para divulgar sobre el mundo del automóvil. En su canal de TikTok, el también fundador de Talleres Ebenezer, aborda desde los temas más sencillos, como cambiar una rueda; hasta la complejidad de la técnica que se esconde tras las reparaciones de un motor. En esta ocasión, el mecánico habla en uno de sus últimos vídeos sobre una nueva moda: emplear llantas por encima del tamaño de la rueda que se tiene en el coche. Además, profundiza en los problemas que de esta tendencia se derivan.

Por qué es peligroso utilizar llantas grandes

“La moda de montar llanta grande, cuanto más grande mejor, también tiene sus contras”, declara el mecánico Juan José Ebenezer durante una intervención en su canal de TikTok. El especialista explicó que cambiar el tamaño de las llantas modifica el diámetro de la rueda y su peso, lo que tiene consecuencias directas en el comportamiento del automóvil. Según Ebenezer, “cuando nosotros montamos en un coche que lleva una rueda así de chiquitita, una llanta así de grande, ya no es solamente que choca en los pasos, rueda”. Es todavía más peligroso, continúa el dueño del taller, ya que “se agrandan, se modifican y varía el peso”. También, en ocasiones, colocar llantas de gran tamaño “hace que el coche tenga menos potencia”, indica Ebenezer.

El mecánico menciona en su vídeo que ha percibido diferencias en el rendimiento de vehículos a partir del cambio de llantas. Ebenezer relata desde su experiencia al comparar automóviles con llantas pequeñas originales y aquellos “que traen unas diecinueve, unas veintiuna, unas veintidós”. Es decir, accesorios de tamaño por encima del habitual para esas ruedas. Es más, va más allá y afirma que los primeros funcionan mejor que los segundos.

Otro aspecto comentado es el perfil del neumático. “Si tú le montas un perfil muy fino, vas a tener una sensación más dura”. La consecuencia directa, según el mecánico, es que “crees que agarras más en las curvas porque vas a tener menos movimiento, pero realmente vas a tener un coche, un poquito más basto y tosco a la hora de circular”. Para Ebenezer, un perfil reducido y una llanta de gran tamaño no garantizan necesariamente un mejor desempeño del vehículo.

Precauciones antes de realizar cambios en el coche

El fundador de Talleres Ebenezer subraya en el vídeo que cada coche debe ser evaluado de forma individual antes de realizar cambios en las llantas, tomando en cuenta potencia, tamaño, peso y el tipo de neumático seleccionado. “Cada coche hay que estudiarlo en función de su potencia, su tamaño, la llanta que le vayas a montar, el peso que tenga y el neumático que le vayas a poner”, recomienda el mecánico.

El especialista aconseja a los usuarios consultar con técnicos experimentados y no repetir patrones solo porque sean populares en redes. “Te recomendaría que hables con algún profesional, con algún técnico que entienda del tema y te asesore un poquito al respecto para no hacer las cosas que ves en internet”, indica a través de su canal de TikTok. Ebenezer alerta también que el cambio de llantas puede modificar incluso la velocidad real a la que circula el vehículo: “Te crees que vas a una y realmente vas a otra”.