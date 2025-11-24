Dos tiktokers españoles van al Mont Saint Michel a reproducir una de las imágenes más icónicas, pero se llevan una sorpresa: “Todo eso que veis ahí es mierda”

Mont Saint Michel

El Monte Saint Michel es uno de los símbolos turísticos más reconocibles de Francia. Situado en el departamento de La Mancha, dentro de la región de Normandía, este islote rocoso coronado por una majestuosa abadía atrae cada año a casi tres millones de visitantes.

Su estética medieval, sus murallas fortificadas y su posición rodeada por una bahía inmensa lo convierten en un escenario que parece sacado de una película histórica.

Sin embargo, para muchos turistas, la experiencia real puede ser muy distinta del sueño perfecto que ofrecen las redes sociales, como le ha ocurrido a dos tiktokers españoles.

La realidad: un camino “lleno de suciedad”

La realidad del Mont Saint Michel (captura de vídeo)

La pareja de creadores Natalia Palacios y Carliyo decidió visitar el famoso islote y grabar su experiencia. Desde su llegada, la impresión no fue la esperada. En su primer vídeo, muestran las inmediaciones del monumento con un mensaje contundente.

“Estamos en el Monte Saint Michel, que esto es lo más famoso que hay en Francia y no paramos de dar vueltas porque queremos replicar este vídeo y no hay manera. Si tenéis alguna pregunta de cómo es el camino, todo lleno de mierda. Todo eso que veis ahí es mierda”, comentan señalando el suelo.

El vídeo, contrasta con las imágenes idílicas que circulan en redes: paisajes limpios, puestas de sol perfectas y un enclave aparentemente mágico. Pero según los creadores, la realidad incluye malos olores y suciedad visible tanto en los accesos como en algunas zonas del entorno natural.

En otra publicación, la pareja cuenta detalles que desconocían antes de llegar. Lo primero que les sorprendió fue la existencia de un autobús gratuito que lleva directamente a los turistas desde la zona de aparcamientos hasta la entrada del monte. “Hay un autobús gratis que te trae hasta aquí y te monta”, explican sorprendidos.

Además, algo que generó curiosidad entre sus seguidores fue la advertencia sobre las arenas movedizas que rodean el lugar. Aunque en redes pueda parecer un gran paseo marítimo, en realidad se trata de un terreno inestable que puede ser peligroso.

“Está todo rodeado de arenas movedizas”, afirma Carliyo, explicando que solo se puede caminar de forma segura por los senderos marcados o acompañado de guías especializados.

Durante la visita, los tiktokers también aprovecharon para explicar la leyenda fundacional del lugar. Según relatan en su vídeo, el Monte Saint Michel no siempre fue una comuna fortificada. Inicialmente era solo una roca en mitad del agua, hasta que un obispo aseguró haber recibido una visión del arcángel San Miguel, quien le ordenó construir un santuario en su honor. Con el paso de los siglos, se levantaron fortificaciones, casas, calles y la icónica abadía que hoy aparece en las postales. “Es literalmente como viajar a la Edad Media”, concluyen.

Lo que los creadores recalcan al final de su visita es que el lugar sigue siendo impresionante, pero advierten que su encanto está repleto de la masificación turística, la suciedad acumulada en ciertos accesos y los olores propios de un ecosistema con barro, fauna local y marea cambiante. El Monte Saint Michel continúa siendo un espacio único, pero su experiencia real puede cambiar mucho de la perfección que muestran las redes sociales.