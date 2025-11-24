Carlos Felipe de Orleans y Naomi Kern esperan su primer hijo en común: “Su nacimiento está previsto para la próxima primavera”

Carlos Felipe de Orleans y Naomi-Valeska Kern en una imagen de redes sociales. (instagram.com/naomi_et_charlesphilippe)

La aristocracia europea vuelve a estar de celebración. Carlos Felipe de Orleans y Naomi Kern, una de las parejas más conocidas de la nobleza franco-monegasca de los últimos años, han anunciado que serán padres por primera vez juntos. La noticia llega justo cuando la pareja se acerca a su segundo aniversario de boda y atraviesa uno de los momentos más dulces de su relación.

El anuncio lo ha hecho ellos mismos a través de un comunicado que han difundido en sus redes sociales y que no deja lugar a dudas del entusiasmo con el que esperan este bebé tan deseado:

“Sus Altezas Reales, el Príncipe Carlos Felipe y la Princesa Naomi de Orleans, tienen el placer de anunciar que esperan su primer hijo, cuyo nacimiento está previsto para la próxima primavera. A la espera de ese día bendito, Sus Altezas Reales agradecen a todas las personas que se unirán a su felicidad y rezan para que este momento de alegría esté rodeado de paz y amor. No se hará ninguna otra declaración por el momento”.

Una declaración sencilla y formal que confirma lo que se venía rumoreando desde hace semanas en su círculo más próximo: la pareja estaba deseando ampliar la familia. Para Carlos Felipe, de 50 años, este será su segundo hijo. Es padre de Isabella, nacida en 2012 durante su primer matrimonio y muy conocida por su pasión por los caballos, el tenis y el dibujo. La adolescente, además, es ahijada del rey Felipe VI, un vínculo que testimonia la estrecha relación histórica entre ambas familias.

Naomi Kern, por su parte, se estrena en la maternidad tras una vida marcada por varias etapas profesionales: fue atleta de alto rendimiento, concretamente campeona de atletismo y de tiro de velocidad, modelo internacional, amazona, empresaria e inversora. Viuda del diseñador Otto Kern, rehizo su vida junto a Carlos Felipe tras conocerse en Mónaco en 2019 en un almuerzo en el que, según cuentan, surgió un flechazo inmediato.

Pese a la intensidad con la que se enamoraron, su historia no ha estado libre de obstáculos. Su boda civil en septiembre de 2023 en París generó un revuelo notable dentro de los nobles franceses, hasta el punto de que el matrimonio provocó consecuencias dinásticas inesperadas.

El disgusto de su madre y el castigo de su primo

Aunque la noticia de la boda fue celebrada por muchos, para la familia Orleans la decisión no fue precisamente un motivo de alegría. Especialmente para Beatriz de Orleans, madre del príncipe, que vive desde hace décadas en Madrid y que siempre ha defendido una visión más tradicional de las normas dinásticas.

Pero el principal foco del conflicto se centró en el primo de Carlos Felipe, Jean de Orleans, actual jefe de la Casa Real de Francia y conde de París. Firme defensor de las reglas históricas de la institución, dejó claro desde el principio que no reconocería el matrimonio civil de Carlos Felipe y Naomi, ya que la Casa Real no admite el divorcio según la doctrina católica y exige matrimonios aprobados por él mismo.

El conde llegó incluso a publicar un comunicado tajante: “Si Su Alteza Real el príncipe Carlos Felipe de Orleans, duque de Anjou, vuelve a casarse civilmente, perderá su título de Alteza Real”.

Pese a la dureza del mensaje, añadió que su primo podría, “si así lo desea”, seguir utilizando el título de duque de Anjou. Una concesión simbólica que en la práctica no alivia el golpe: perder el tratamiento de Alteza Real implica quedar fuera de la línea de reconocimiento dinástico.

Aun así, Carlos Felipe no dio un paso atrás: “Nací Alteza Real, príncipe de Orleans y nieto de Francia. Está en mi sangre y en mi ADN. Nadie tiene el poder de quitármelo”, defendió entonces. Y siguió adelante con su boda, que ahora culmina con la feliz noticia de su próxima paternidad junto a Naomi.