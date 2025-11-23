Un hombre roba a un empleado que estaba sufriendo un paro cardíaco: el total asciende a 800 euros y varias botellas de vino

Jason Hay falleció tras varias horas en cuidados intensivos (GoFundMe)

Jason Hay era un empleado de Bins & Barrels, una licorería de Portland. El pasado 25 de octubre sufrió un paro cardiaco durante su jornada laboral. Aunque los clientes y otros empleados corrieron a socorrerle inmediatamente, el infarto le provocó la muerte a las 7 de la mañana del día 27.

Ante esta emergencia, un hombre, aun sin identificar, aprovechó el suceso para llevarse 800 euros de la caja y varias botellas de vino. De acuerdo con imágenes de las cámaras de seguridad consultadas por KPTV Fox, el sujeto simuló actuar como buen samaritano mientras se acercaba a Hay, para luego pasar a la acción.

“Fui a buscar cambio al día siguiente y descubrí que faltaban las bolsas del banco”

Aprovechando la confusión, el hombre buscó una billetera en los bolsillos de la víctima mientras fingía comprobar el pulso. Seguidamente, uno de los compañeros de Hay le pidió a los clientes que se hicieran cargo de las pertenencias de hombre mientras esperaban la llegada de la ambulancia.

Ese fue el momento que el sujeto aprovechó para colarse en la parte trasera del establecimiento e iniciar el robo. La gerente de la tienda, Michelle Maurer, explicó al medio local KGW que el ladrón “usó eso para correr a la trastienda y registrarla, buscando algo que pudiera vender. Encontró el maletín de mi portátil”, asegura. Además, el desconocido localizó la caja fuerte del establecimiento, que se hallaba abierta, y extrajo varias bolsas con efectivo antes de marcharse.

Sin embargo, el robo no fue descubierto de inmediato. De hecho, los empleados notaron la falta de dinero veinticuatro horas más tarde. “No fue hasta que fui a buscar cambio al día siguiente que descubrí que faltaban las bolsas del banco, revisé las cámaras y descubrí que nos habían robado durante este accidente”, detalló Maurer a KGW. En ese instante, la responsable hizo un recuento y se dio cuenta de que faltaban 800 euros.

“Lo más desgarrador es que era alguien a quien conocía”

El incidente se agravó por el desenlace del empleado afectado. Jason Hay, de 53 años, falleció unas horas después en una unidad de cuidados intensivos, según relató su familia en la plataforma GoFundMe. “Con gran pesar compartimos que Jason falleció pacíficamente a las 7 a.m. de esta mañana”, después de una amputación en la pierna derecha debido a un coágulo sanguíneo.

Al parecer, Hay era el encargado de la economía familiar, un núcleo que formaba junto a su esposa y su hijo de 15 años, según la información recabada por KPTV. El fallecido llevaba aproximadamente un año trabajando en Bins & Barrels, lo que hizo que los vecinos de la comunidad le conocieran poco a poco. Un compañero enfatizó que “hizo un esfuerzo por saber el nombre de cada persona que entraba por esa puerta”.

No obstante, lo que peor lleva la familia es saber que el desconocido era “alguien en quien confiaba”, explicaba Jessica Jones la hermana del fallecido. “Cuando vi el video, me partió el corazón. No podía creer que alguien pudiera hacerle eso a este establecimiento, a mi hermano, mientras él luchaba por su vida. Lo más desgarrador es que era alguien a quien conocía”, expresa.

Pese a las declaraciones de Jones, la policía de Portland aún no ha identificado públicamente al sospechoso y no se han presentado cargos al cierre de esta edición. De este modo, la investigación continúa mientras la comunidad expresa su consternación ante la actitud delictiva y la pérdida de un miembro ampliamente apreciado.