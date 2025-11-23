Las 10 series más vistas en Prime Video España para ver este fin de semana

Maxton Hall encabeza la lista de las series más populares de Prime Video España (Prime Video)

A veces es difícil elegir una serie que ver, sobre todo si cuentas con un catálogo tan grande y variado como el de Prime Video. Para facilitar la elección, aquí está las 10 más vistas en España para maratonear este fin de semana.

En la lista hay desde el explosivo choque entre una estudiante becada y un heredero arrogante en un exclusivo internado, comedias musicales ambientadas en el mismísimo infierno, hasta romances veraniegos que marcan la vida, historias íntimas sobre el amor y la pérdida, thrillers psicológicos bajo el sol griego y universidades donde los superhéroes descubren su lado más oscuro.

Las 10 series más vistas de Prime Video España

1. Maxton Hall: Un mundo entre nosotros (Maxton Hall - Die Welt Zwischen Uns)

Ruby Bell, una estudiante becada, se convierte en testigo de un secreto explosivo en la escuela privada de Maxton Hall. Este inconveniente hará que James Beaufort, un heredero millonario tremendamente arrogante, se vea obligado a lidiar con ella. Y es que para bien o para mal, James está decidido a silenciarla, pero su enfrentamiento enciende una chispa inesperada entre ambos.

Regreso a la escuela. Regreso a #MaxtonHall. Segunda temporada, 7 de noviembre solo en Prime Video Crédito: Prime video

2. La que se avecina

Esta ficción en clave de humor afronta las aventuras y conflictos cotidianos de los vecinos de un edificio de nueva construcción en las periferias de una gran ciudad. Mirador de Montepinar es un inmueble que consta de un total de diez viviendas y de cuatro locales. Sus residentes y empleados conforman un singular y heterogéneo grupo.

Teaser oficial de la temporada 14 de 'La que se avecina'.

3. Sin gluten

Ricardo, socio de un prestigioso restaurante que acaba de recibir una estrella Michelin, es despedido por su crisis personal, marcada por un alcoholismo galopante. Sin otra opción, empieza a ejercer de profesor en la vieja escuela de cocina donde se formó.

4. Hazbin Hotel

Charlie Lucero del Alba, la princesa del Infierno, intenta convencer a los demonios y a los ángeles de que toda alma es redimible. Una comedia musical para adultos sobre las segundas oportunidades repleta de canciones y tacos.

5. Lazarus de Harlan Coben (Harlan Coben’s Lazarus)

El psiquiatra forense Joel “Laz” Lazarus se ve obligado a enfrentarse a demonios del pasado tras la muerte de su padre, el doctor L, en circunstancias sospechosas. Tras la confirmación inicial de su muerte como suicidio, una serie de visiones extrañas de gente muerta propicia que Laz pronto se sumerja en un mundo de conspiraciones homicidas y en una carrera para atrapar al asesino.

El psiquiatra forense Dr. Joel "Laz" Lazarus se ve obligado a enfrentarse a demonios profundamente ocultos cuando su padre, el Dr. L, muere en circunstancias sospechosas. Al principio, su muerte parece un suicidio, pero extrañas visiones del difunto pronto arrastran a Laz a un mundo de conspiraciones asesinas y a una carrera para encontrar al asesino. Crédito: (Prime Video/YouTube)

6. El verano en que me enamoré

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

Tráiler de 'El verano en que me enamoré. (Prime Video)

7. Come See Me in the Good Light

Una historia íntima y alegre que habla del amor frente a la pérdida, en la que les célebres poetas Andrea Gibson y Megan Falley encuentran la fuerza y también el sentido del humor, en el que podría ser su último año juntes.

8. Malicia (Malice)

Adam es un carismático tutor que se gana la confianza de la adinerada familia Tanner mientras están de vacaciones en Grecia. Cuando la niñera de la familia cae gravemente enferma, Adam maniobra para instalarse en su casa de Londres.. y su verdadera naturaleza vengativa empieza a salir a la luz.

Trailer de Malicia

9. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Después del segundo retiro de Jay Leno del programa, Jimmy Fallon intervino como su reemplazo permanente. Después de 42 años en Los Ángeles, el programa regresó a Nueva York.

10. Generación V

Del universo de The Boys llega Gen V, una trepidante serie ambientada en la única universidad para superhéroes de EE. UU. Estos capacitados estudiantes fuerzan sus límites morales por estar entre los diez mejores y formar parte de Los Siete, la élite de superhéroes de Vought International. Cuando se revelan los secretos de la universidad, deben decidir qué clase de héroes quieren ser.

Generación V trailer oficial Credito: Youtube- Amazon Prime Video España

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en cientos de países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos preseas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.