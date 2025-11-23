España

La policía evita la venta de una bebé en Málaga: una pareja ofrecía 3.000 euros por la recién nacida

Los agentes detuvieron a la madre biológica y a la pareja que intentó comprar a la menor

Recién nacido. (Pexels)
Recién nacido. (Pexels)

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha frustrado la venta de una recién nacida por 3.000 euros en Málaga tras descubrir un acuerdo ilegal entre la madre biológica y una pareja que no podía concebir, quienes falsificaron documentos para inscribir a la bebé como propia. La menor ha sido retirada y entregada a una familia de acogida bajo la tutela de la Junta de Andalucía, según ha informado este domingo la Consejería de la Presidencia en un comunicado.

La investigación se inició tras una resolución de desamparo provisional dictada por la Delegación Territorial de Inclusión Social en Málaga respecto a una menor ingresada en un hospital de la provincia. Durante la comparecencia de la madre biológica ante los agentes, se detectaron diversas irregularidades y contradicciones relacionadas con el parentesco entre ella y el supuesto progenitor, quien figuraba inscrito como tal en el Registro Civil. Por ello, se inició una investigación por un supuesto delito contra las relaciones familiares (alteración de la paternidad) y falsedad documental.

Intentaron inscribirla como su hija en el Registro Civil

Imagen de recurso de un
Imagen de recurso de un patrullero de la Policía Nacional. (POLICÍA NACIONAL)

Fruto de las indagaciones, los agentes determinaron que la madre biológica había alcanzado un acuerdo económico por importe de 3.000 euros con una pareja que se encontraba en tratamiento de fertilidad. El varón inscrito como progenitor no es el padre biológico, sino la persona que, en connivencia con la madre, acudió al Registro Civil para inscribirse como padre de la recién nacida.

La investigación reveló que, ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja había contactado con la madre biológica y aceptado su propuesta: inscribir a la recién nacida como hija de ambos y, una vez recibida el alta hospitalaria, entregársela a cambio de los 3.000 euros acordados. Este hecho no llegó a materializarse gracias a la intervención policial, que culminó con la imputación tanto de la madre biológica como de la pareja interesada en adquirir a la menor.

Los implicados supuestamente cometieron un delito de falsedad en documento público, al modificar elementos esenciales del acta de inscripción de nacimiento de la bebé en el Registro Civil.

*Información elaborada por EFE

