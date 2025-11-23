España

Francisco Franco, abogado, sobre los parkings de supermercados: “Te pueden multar con 200 euros por aparcar en una zona de ‘minusválidos’”

El letrado aclara que la normativa actual permite sancionar a quienes usen indebidamente plazas reservadas para personas con discapacidad, también en aparcamientos privados

Guardar
Parking reservado para personas con
Parking reservado para personas con movilidad reducida (Montaje Infobae con imágenes de @f.francoabogado / TikTok y Canva)

El abogado penalista y administrativo sancionador Francisco Franco, conocido en redes sociales como @f.francoabogado, ha advertido a sus seguidores sobre una práctica habitual que muchos conductores perpetran y desconocen que puede implicar una sanción: aparcar en plazas reservadas para personas con movilidad reducida en los parkings de los supermercados. En palabras del letrado, “te pueden multar con 200 euros por aparcar en una zona de minusválidos”, aunque el aparcamiento sea privado.

El caso que ha desatado la polémica

La reflexión parte de un vídeo viral del usuario @rulas difundido en esta red social. En la grabación, dos coches aparecen ocupando cuatro plazas destinadas a personas con discapacidad. Quien graba el vídeo relata: “Bueno, pues he llamado a la policía, dice que ahora vienen. A ver si es verdad”, y seguidamente, tras llamar la atención a otro conductor con el claxon, le interpela: “Perdona, ¿no tienes otro sitio donde parar que las dos plazas de minusválidos?”, y le advierte: “Ya, pues van a venir los municipales ahora mismo”.

Parking privado, pero con normas públicas

Franco aprovecha esta situación para aclarar una duda habitual entre los conductores en España: ¿qué ocurre cuando la infracción se comete en un parking privado, por ejemplo el de un supermercado como Mercadona? El abogado resuelve enseguida la cuestión con contundencia: “Como habéis podido observar, es el parking del Mercadona, pero es un parking privado. ¿Yo puedo aparcar así sin consecuencias? Pues rotundamente no”, asegura.

Del mismo modo, el letrado explica que la Ley de Seguridad Vial extiende su ámbito de aplicación “a aquellas vías o terrenos privados utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios”, de acuerdo con lo que recoge el artículo dos de la norma vigente. Por tanto, la ley se aplica a la mayoría de parkings de grandes superficies de nuestro país.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

Multas de hasta 200 euros para quien infrinja la norma

El especialista en derecho penal destaca el alcance de la sanción: “Esto podría implicar que te podrían sancionar según el artículo 76 D de la Ley de Seguridad Vial, cobrándote hasta 200 euros por aparcar en una zona que está habilitada exclusivamente para minusválidos”. De este modo, quienes aparquen indebidamente en estas plazas no solo cometen una falta cívica, sino que se exponen a una sanción económica de hasta 200 euros.

Una infracción que trasciende el ámbito privado

Francisco Franco insiste en su publicación en que no importa el carácter privado del estacionamiento cuando los espacios se utilizan habitualmente por un conjunto indefinido de personas. Aclara que “la respuesta” siempre ”es no” cuando se plantea la posibilidad de evadir la sanción por el simple hecho de que no se trate de una vía pública.

A raíz del análisis del letrado, la polémica sobre el uso indebido de estas plazas ha generado debate en los comentarios del vídeo, donde muchos usuarios han explicado experiencias similares que han vivido en aparcamientos de centros comerciales, supermercados o cines. La mayoría coinciden en la importancia de respetar los derechos y necesidades de las personas con movilidad reducida, más allá de las posibles consecuencias legales.

Temas Relacionados

Ley de Seguridad Vial Movilidad reducida Multas Mercadona España Policía municipal Supermercados DiscapacidadEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Caballo de Merens: el inconfundible ‘Príncipe Negro’ de los Pirineos franceses

Conocido por su pelaje oscuro y su temple inquebrantable, este ejemplar acompañó a guerreros y sobrevivió a expediciones históricas legendarias

Caballo de Merens: el inconfundible

La Justicia confirma el desalojo de una madre y sus cuatro hijos, uno con discapacidad, de una vivienda en la que pagaron 600 euros a una persona que dijo ser el propietario

Además, la mujer y su hijo mayor de edad también han sido condenados a una multa de 180 euros cada uno

La Justicia confirma el desalojo

Mario Sánchez, técnico alimenticio, explica la relación entre el aspartamo en los refrescos y el riesgo de contraer cáncer

Durante los últimos años, se ha generado entre los consumidores una notable inquietud a raíz de su uso como sustituto del azúcar

Mario Sánchez, técnico alimenticio, explica

Las tres claves del mantenimiento de tu coche este invierno: evita averías con estos consejos

El periódico británico ‘The Sun’ ha recopilado una retahíla de consejos para moverse en carretera con seguridad durante los momentos de frío

Las tres claves del mantenimiento

Fernando Mora, psiquiatra: “Cuando un pensamiento negativo se te mete en la cabeza y no hay forma de acabar con él, hay un ejercicio que te permite neutralizarlo”

El médico propone un truco fácil que se puede hacer en casa en pocos minutos, y que cambiará la forma de percibir las cosas y enfrentarnos a ellas

Fernando Mora, psiquiatra: “Cuando un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma el desalojo

La Justicia confirma el desalojo de una madre y sus cuatro hijos, uno con discapacidad, de una vivienda en la que pagaron 600 euros a una persona que dijo ser el propietario

Las tres claves del mantenimiento de tu coche este invierno: evita averías con estos consejos

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano por origen sefardí por basar su petición en sus apellidos y documentos no oficiales

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Las claves del ERE de Telefónica: un despido colectivo que afecta a siete filiales para cumplir su plan de ahorro millonario

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 noviembre

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: Cobolli y Munar se enfrentan en el segundo partido de la final de la Copa Davis

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad