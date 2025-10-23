España

Francisco Franco, abogado penalista: "Estos son los errores más comunes que cometen todos los conductores al recibir una multa"

Cuando un conductor recibe una multa de tráfico, muchas veces no sabe cuáles son los siguientes pasos que se deben seguir

Andrea de Lucas

Cuando un conductor recibe una multa de tráfico, muchas veces no sabe cuáles son los siguientes pasos que se deben seguir. ¿Hay que pagarla de inmediato? ¿Es mejor recurrir? ¿Qué ocurre si nunca llega la notificación al buzón? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes entre aquellos que desconocen los procedimientos administrativos y acaban cometiendo errores que pueden salir caros.

Para ellos, el abogado penalista y experto en derecho administrativo sancionador, Francisco Franco Muñoz, (@f.francoabogado en TikTok), ha explicado en uno de sus últimos vídeos cuáles son los tres fallos más comunes que cometen los conductores al enfrentarse a una sanción de tráfico.

El letrado advierte de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y que, en materia de tráfico, las consecuencias pueden ir desde recargos económicos hasta embargos por vía ejecutiva. “Tres errores más comunes que cometen todos los conductores al recibir una multa”, comienza el abogado en su vídeo.

Pensar que todas las multas deben llegar al domicilio

El primer error, según el letrado, está relacionado con las notificaciones. “Primero, el pensar que todas las multas tienen que llegar a tu domicilio. Eso es completamente falso”, afirma Francisco. El abogado recuerda que, cuando un agente de la autoridad entrega un boletín de denuncia en el momento de la infracción, esa comunicación tiene plena validez legal y activa el plazo administrativo para actuar.

“Si un agente te ha entregado un boletín en mano, tienes 20 días para pagar o para recurrir”, explica. El pago voluntario dentro de ese periodo suele conllevar una reducción del 50% sobre el importe de la sanción, mientras que, si se opta por recurrir, es importante hacerlo dentro del mismo plazo para evitar la firmeza de la resolución.

Qué dice la ley si te saltas un peaje: estas son las multas.

En caso de no actuar, la multa sigue su curso y puede acabar en la Agencia Tributaria. “En su defecto, te la enviarán a Hacienda y te cobrarán con recargo”, advierte el jurista. De este modo, el ciudadano no solo pierde el derecho al descuento por pronto pago, sino que además puede enfrentarse a un incremento significativo del importe por la vía ejecutiva.

Creer que si no llega la carta, la multa desaparece

El segundo error, muy extendido entre los conductores, es pensar que las sanciones que no llegan al domicilio caducan o se anulan solas. “Pensar que, por no recibir ninguna carta en casa, las multas desaparecerán solas. Y eso es totalmente falso”, explica Franco. El abogado recuerda que la Administración tiene mecanismos para garantizar que el infractor sea notificado correctamente, incluso si no se localiza en su domicilio.

“Se te intentará notificar dos veces en tu domicilio y, a la tercera, irá al BOE. Y el BOE tiene efectos de notificación”, recalca el especialista, citando la normativa aplicable. En concreto, esta posibilidad está contemplada en “el artículo 89 y siguientes de la Ley de Seguridad Vial”, que establece que la publicación en el Boletín Oficial del Estado tiene los mismos efectos que una notificación personal.

En la práctica, esto significa que un conductor puede ser sancionado sin haber abierto nunca una carta. La recomendación del abogado es clara: consultar periódicamente el Tablón Edictal Único (TEU), disponible en la sede electrónica del BOE, donde se publican las notificaciones que no han podido entregarse de manera ordinaria.

Confiar en la benevolencia de los agentes

El tercer y último error tiene que ver con la actitud frente a los agentes de tráfico. “Pensar que, por ser sincero con los agentes, ellos serán benevolentes y no te pondrán la multa, pero eso nunca sucede”, advierte Franco. Aunque reconoce que mantener la calma y el respeto es importante, el abogado subraya que admitir una infracción no implica librarse de la sanción. Y es que los agentes están obligados a levantar acta cuando detectan una infracción.

Al final, la sinceridad no modifica la obligación del agente de cumplir con su función, ni afecta al procedimiento sancionador posterior. En todo caso, puede tener un efecto atenuante en algunos supuestos, pero nunca garantiza la exención de la multa.

